«Кингсглейв: Последняя фантазия XV»: мультфильм с потрясающей графикой

На королевство Люцис нападает империя Нифльхейм. Несмотря на героизм ударной силы Люциса, отряда «Кингсглейв» («Королевские мечи»), имперцы с помощью воздушных кораблей и демонов осаждают люцинскую столицу Инсомнию. Чтобы окончить войну, король Регис соглашается женить своего наследника на Лунафрее, принцессе нифльхеймского вассала Тенебрэ. Накануне подписания договора лучший боец Мечей Никс Ульрик узнаёт о предательстве Нифльхейма…

Kingsglaive: Final Fantasy XV Жанр: технофэнтези, боевик

Режиссёр: Такэси Нодзуэ

Роли озвучивают: Аарон Пол, Лина Хиди, Шон Бин, Дэвид Гант

Премьера в мире: 9 июля 2016 года

Возрастной рейтинг: PG-13

Похоже на: «Космический пират Харлок» (2013), «Беовульф» (2007)

У этого фильма есть одно громадное достоинство и один существенный недостаток. Достоинство в том, что картину может с интересом смотреть даже тот, кто и не подозревал о существовании игровой франшизы Final Fantasy. На основе игр уже выходило несколько фильмов и сериалов, но они были рассчитаны на фанатов FF, которые сами могли заполнить смысловые лакуны. Для остальных это были сплошные ребусы. Исключение — красивая по форме и нелепая по содержанию анимация «Духи внутри» (2001), которая вообще неизвестно на кого рассчитана. В «Кингсглейве» же можно спокойно наслаждаться простым, но логичным сюжетом: война, интриги, предательство, приключения… Все компоненты успешного боевика налицо.

А недостаток — в прикладном характере картины. Увы, «Кингсглейв» лишь часть мультимедийного проекта Final Fantasy XV, куда также входят аниме-сериал и видеоигра. Ради игры проект и затевался. А фильм просто приквел к ней, не более. Поэтому тут нет вменяемого финала, и это смазывает впечатление от ленты. Представьте, что «Властелин колец» Джексона обрывался бы на первом фильме. Хранители расстались, и, чтобы узнать об их судьбе, нужно покупать бокс с видеоигрой. Так и здесь. Промежуточный финал, конечно, есть, некоторые герои погибают, но приключения остальных продолжаются. В игре. Весело, да?

Тем не менее фильм оставляет шикарное послевкусие. В первую очередь, конечно, за счёт визуальной составляющей. Это одна из самых впечатляющих компьютерных анимаций за всю историю кино — конечно, если говорить о мультфильмах, сделанных «под реализм». Ведь голливудские проекты вроде «Холодного сердца» или «Зверополиса» не пытаются походить на игровое кино. «Кингсглейв» же смотрится как фильм с живыми актёрами. Особенно классно выглядят крупные планы, хотя именно они раньше были слабым звеном таких проектов.

Для достижения такого результата создатели использовали технологии захвата движения и 3D-моделирования. Основных персонажей изображали трое актёров: один был основой модели, другой отыгрывал роль с датчиками «захвата движения», третий озвучивал. Впрочем, невероятно реалистичные герои отличаются от массовки, чья физика движений смотрится несколько механически. Ну, и общие планы иногда выглядят как эффектные, но статичные картинки.

Бывают мелкие сбои и при экшене, но заострять на этом внимание не хочется, настолько всё сделано красиво и динамично. А под занавес фильм превращается в один захватывающий спецэффект, который не уступит лучшим боевым сценам «Звёздных войн».

Увлекательный и динамичный фантастический боевик, который интересен и сам по себе, и как новый шаг в развитии компьютерной анимации. Легко представить такие экранизации, к примеру, «Колеса Времени», «Ведьмака» или «Барраяра». В игровом виде они будут слишком дороги, а как аналогичные «Кингсглейву» мультфильмы — почему нет?

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