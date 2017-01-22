Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight

Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight

Broken Starlight — удивительная сказочная вселенная, в которой рассказывается история глобальной войны. Вот только показана она глазами проигравшей стороны. Этот проект привлёк наше внимание своими иллюстрациями, поскольку над ними трудятся пятнадцать художников из разных стран мира, включая Россию, Китай, Корею и Новую Зеландию.

Это рассказ о противостоянии Природы и Разума. История начинается в момент, когда Природа потерпела сокрушительное поражение, и теперь Разум методично добивает любые попытки сопротивления. А стержень повествования — история любви двух главных героев: Марты и Птицелова.

Вселенная Broken Starlight напоминает Землю во время военных конфликтов ХХ века – первая и вторая мировые войны, Афганская кампания, гражданская война в Югославии… Только перед нами яркая волшебная сказка.

Сара Мадлен Кронборг (Pepperin), Норвегия

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Нина Кубанова (Semcool), Россия

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