Broken Starlight — удивительная сказочная вселенная, в которой рассказывается история глобальной войны. Вот только показана она глазами проигравшей стороны. Этот проект привлёк наше внимание своими иллюстрациями, поскольку над ними трудятся пятнадцать художников из разных стран мира, включая Россию, Китай, Корею и Новую Зеландию.

Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight 1

Жасмин Дарнелл (Yasahime), Новая Зеландия

 

Это рассказ о противостоянии Природы и Разума. История начинается в момент, когда Природа потерпела сокрушительное поражение, и теперь Разум методично добивает любые попытки сопротивления. А стержень повествования — история любви двух главных героев: Марты и Птицелова.

Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight 2

Наталья Исаичева, Россия

 

Вселенная Broken Starlight напоминает Землю во время военных конфликтов ХХ века – первая и вторая мировые войны, Афганская кампания, гражданская война в Югославии… Только перед нами яркая волшебная сказка.

Сара Мадлен Кронборг (Pepperin), Норвегия

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Нина Кубанова  (Semcool), Россия

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Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight 9

Хётиру Кано, Россия

 

Иллюстрации со всего мира в проекте Broken Starlight 10

Miru, Республика Корея

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.