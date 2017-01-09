Концепт-художник Томас Закольцай (Thomas Szakolczay) опубликовал серию концепт-артов отменённой видеоигры по вселенной «Звёздных войн». Её главным героем должен был стать Дарт Мол. К сожалению, проект отменили вскоре после того, Disney выкупила «Звёздные войны» в 2012 году.

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 1

Девушка-ситх Дарт Никс

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 2

Ситх-забрак Дарт Тигран

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 3

Женщина-ситх Дарт ВаГал

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 4

Император ситхов

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 5

Дарт Мол (и его киберноги)

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 6

Нижние уровни Корусанта

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 7

Геймплей

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 8

Дарт Мол

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 9

Имперский офицер Новой Империи

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 10

Нексус Ван — единственный джедай за авторством художника. Имя и внешность персонажа отсылают к фильму «Бегущий по лезвию».

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 11

Советник Императора ситхов

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 12

Штурмовики

 

Концепт-арты отменённой видеоигры о Дарте Моле 13

Скетчи по штурмовикам

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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