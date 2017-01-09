Концепт-художник Томас Закольцай (Thomas Szakolczay) опубликовал серию концепт-артов отменённой видеоигры по вселенной «Звёздных войн». Её главным героем должен был стать Дарт Мол. К сожалению, проект отменили вскоре после того, Disney выкупила «Звёздные войны» в 2012 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.