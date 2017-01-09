Концепт-художник Томас Закольцай (Thomas Szakolczay) опубликовал серию концепт-артов отменённой видеоигры по вселенной «Звёздных войн». Её главным героем должен был стать Дарт Мол. К сожалению, проект отменили вскоре после того, Disney выкупила «Звёздные войны» в 2012 году.
Девушка-ситх Дарт Никс
Ситх-забрак Дарт Тигран
Женщина-ситх Дарт ВаГал
Император ситхов
Дарт Мол (и его киберноги)
Нижние уровни Корусанта
Геймплей
Дарт Мол
Имперский офицер Новой Империи
Нексус Ван — единственный джедай за авторством художника. Имя и внешность персонажа отсылают к фильму «Бегущий по лезвию».
Советник Императора ситхов
Штурмовики
Скетчи по штурмовикам
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Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.
Star Wars
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