Новогодней атмосферы пост

Дорогие читатели! Новый год неотвратимо приближается и к тому времени, как вы будете это читать, возможно, уже наступит. Таковы особенности нашего пространственно-временного континуума, тут ничего не поделаешь. И это хорошо. На разных планетах время идёт по-разному, но мы с вами находимся на Земле — и поэтому хотим пожелать всем её обитателям счастья в новом году и всегда. Желаем гномам залежей алмазов, эльфам — густых лесов, хоббитам — забористого табачка, а людям — ярких и самых фантастических впечатлений. В том числе от фильмов, книг и игр — мы-то с вами знаем, что вымышленные миры ничуть не менее реальны, чем настоящий. С новым годом, друзья! Спасибо, что вы с нами! Эта подборка — наш вам подарок.

— Видишь ли, — сказала она, — столько самого разного случается лишь зимой, а не летом, и не осенью, и не весной. Зимой случается все самое страшное, самое удивительное.

Туве Янссон «Волшебная зима»

Это же страшдество! Праздник! Он должен быть веселым, с омелой, остролистом и всем прочим! Это время, когда люди хотят чувствовать себя хорошо и наедаться до отвала! Время, когда люди встречаются со своими родными и…

Она вдруг замолчала, не закончив фразу.

— Ну, то есть в это время люди действительно становятся людьми! — выпалила она.

Терри Пратчетт «Санта-Хрякус»

Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней лёгкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно.

Братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

За дюжину-другую дней до окончания года граждане начинают понимать, что жизнь коротка… и пытаются успеть сделать все, до чего у них не доходили руки в течение предыдущих двухсот восьмидесяти восьми дней. Выполнить обещания, данные кому-то или самому себе, оплатить счета, получить, что причитается, и даже добровольно ринуться навстречу всем возможным неприятностям, дабы они не омрачили ту светлую жизнь, которая якобы начнётся после окончания «этого ужасного года». Практичность, доходящая до абсурда! Словом, Последний День Года — это не праздник, а дурацкий повод внезапно начать и так же внезапно прекратить суматошную деятельность.

Макс Фрай «Король Банджи»

На многих картинках Дед Мороз выглядит просто весёлым и даже смешным. Но, глядя на него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они невольно притихли. У них тоже стало радостно и торжественно на душе.

Клайв Льюис «Лев, колдунья и платяной шкаф»

Ты родилась долгим летом и не знала ничего другого, но зима и правда близко. А зимой мы должны защищать друг друга, беречь друг друга…

Джордж Мартин «Игра престолов»

Сколько у Человечества было разных праздников — сотни, если не тысячи, но все они были как-то привязаны к истории, религии, памятным датам, еще чему-нибудь. И конец цивилизации знаменовал собой и исчезновение праздников. Всех, за исключением двух: дня рождения и Нового года. Но если с первым у бессмертных отношения как-то не сложились, то второй остался. Его отмечали всегда. Пусть без особых торжеств, но всегда… Наверное, каждому Человеку, какой бы тяжелой и беспросветной ни была его жизнь, нужно хотя бы изредка радоваться. Просто и бездумно. Для этого и существовал Новый год…

Александр Дихнов «Рагнаради»

Ведь основной смысл Рождества — в провозглашении мира на всей земле.

Юстейн Гордер «Рождественская мистерия»

Ребёнку без сказки никак.

Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал»

— Я не знаю, что делать! — вскричал Скрудж, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно Лаокоон со змеями. — Я легок, как перо, счастлив, как ангел, весел, как школьник! Голова кружится, как у пьяного. С радостью всех! С праздником! Счастливого Нового года всему миру! Ура! Ура!

Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе»