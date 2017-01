В последнее время локализации отличных настольных игр выпускают не только крупные издательства, но и энтузиасты с помощью краудфандинга. При этом такие издания по качеству не уступают профессиональным! А это значит, что в 2017 году мы получим ещё больше мировых хитов на русском.

Кубико-карточная коллекционная игра по вселенной Star Wars от соавтора великолепной Android: Netrunner. Сюжетно настолка опирается на события всех фильмов, включая «Пробуждение Силы». Надеемся, эта попытка перенести далёкую-далёкую галактику в настольный формат выйдет удачнее, чем откровенно пресная Star Wars LCG. Издаёт Hobby World.

Прошлогодний хит о покорении Марса теперь выйдет на русском языке. Игроки, став представителями гигантских корпораций, соревнуются в терраформировании планеты, создают прибыльные проекты и развивают экономику. Участвуя в общем деле, каждый из игроков накапливает победные очки, которые и определяют победителя. В наборе большое игровое поле, множество различных жетонов и более двух сотен карт. Издаёт «Лавка игр».

Хит последней настольной выставки в Эссене. Удивляет жанр — это самый настоящий настольный шутер. Тут есть фраги, более десятка видов оружия, призы, появляющиеся на заданных точках в определённый момент, и уникальная для настольной игры возможность выстрелом рельсовой пушки сквозь стену заработать себе победу. Издаёт GaGa Games.

Самая продаваемая ролевая игра в мире и лучший последователь Dungeons & Dragons. Pathfinder — не просто ещё одна героическая фэнтези-система. Это одна из лучших ролевых игр на свете. Стартовый набор успешно собрал необходимые для издания средства на краудфандинговой платформе Crowd Republic и вышел на русском в 2016 году, теперь пришло время основной книги. Хотя кампания ещё не стартовала, успех практически гарантирован. Издаёт Hobby World.

Рагнарёк наступил, и пред вратами в Вальгаллу развернулась эпичная финальная битва. Полные неистовства викинги готовы уничтожить всё вокруг и умереть в пылу сражения, лишь бы в конце оказаться на стороне Одина. Вооружившись тайными дарами богов, игроки в роли предводителей племён ведут полную интриг схватку, призывая на свою сторону древних созданий и выстраивая победные стратегии. Отдельно стоит отметить комплектацию — красочное поле, множество миниатюр отрядов и яркие иллюстрации. Издаёт Crowd Games.

Roll for the Galaxy

Реинкарнация знаменитой Race for the Galaxy, предлагающая строить галактическую империю с помощью кубиков. Огромная реиграбельность и обилие победных стратегий в одной коробке — и, как следствие, довольно высокий порог вхождения. Но разве это остановит хардкорных настольщиков? Издаёт Crowd Games.

Игра в альтернативной реальности после Первой мировой Войны. Игроки, каждый из которых представляет одно из пяти новообразованных на территории Восточной Европы государств, развивают экономику, накапливают ресурсы, получают награды за достижения различных игровых целей, а также сражаются друг с другом. В обьёмной коробке — красочное поле, множество разных компонентов и миниатюры, оригинально оформленные польским художником Якубом Розальски. Издаёт Crowd Games.

Through the Ages: A New Story of Civilization