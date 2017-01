Настольный 2016 год приятно удивил — вышло много отличных хитов, включая долгожданную настольную ролевую игру Pathfinder. За это и многое другое нужно благодарить системы краудфандинга. Но ещё больше нас порадовали отечественные разработчики…

Самая стильная игра

Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени

Дуэли волшебников часто становятся темой для настольных игр, но никогда раньше они не были настолько… липкими. Кровь, кишки и приёмы живительной алкомагии на каждой иллюстрации — всё это невероятно стильно, хотя особо ранимым игру лучше не показывать. «Эпичные схватки» не отличаются продуманной механикой, но и тут есть своя изюминка — конструктор заклинаний, который позволяет придумывать интересные комбинации. Не каждый год появляется действительно массовый патигейм, не похожий на алкошашки, поэтому «Битва на горе Черепламени» заслуженно получает звание самой стильной и безумной игры.

Наш обзор Эпичные схватки боевых магов Динамичный и очень агрессивный патигейм со странным оформлением.

Событие года

Выход Pathfinder RPG на русском

В 2016 году на русском языке вышел стартовый набор Pathfinder RPG. Маленький шаг для линейки, но огромный шаг для всей индустрии настольных ролёвок на русском. А всё потому, что в остальном мире Pathfinder известен не меньше своего извечного конкурента Dungeons & Dragons, а кое-где даже обошёл его по продажам!

В 2015 году отечественные ролевики пожертвовали на её издание более 1,2 миллионов рублей — настоящий рекорд. Но в конце 2016-го история повторилась — Hobby World и Studio 101 собирают деньги на издание основной книги правил. Увесистый том на 600 страниц порадует любителей сложных систем и игр в жанре фэнтези.

Зарубежная настолка года

Star Wars Rebellion

Претенденты: Mansions of Madness: Second Edition, Terraforming Mars, Scythe

Издательство Fantasy Flight Games много лет вспахивает франшизу «Звёздных войн», но вместо того, чтобы расслабиться и схалтурить, порой выдаёт шедевры. Star Wars Rebellion — асимметричная стратегия на двоих: грозная военная машина Империи против неуловимых повстанцев с их тайной базой. Тут есть и качественные миниатюры, и масштабные события, и выверенный баланс, и увлекательные бои в космосе и на планетах, но главное — та самая атмосфера далёкой галактики. Хочешь, чтобы всё было по канону? Спаси принцессу из плена и сбрось торпеду с шансами один на миллион. А хочешь — перепиши историю: пальни из Звезды смерти по Татуину и уведи на Тёмную сторону… например, Чубакку. Отдельный плюс: никаких дополнительных «паков приключений». Rebellion бесконечно реиграбельна в своей базовой комплектации.

Отечественная настолка года

Стальная арена

Претенденты: Master of Orion, «Гильдии Лаара»

«Стальная арена» — это отличный настольный шутер, представитель редкого жанра, да к тому же прекрасно реализованный. Механика отполирована до блеска и идеально подходит игре: роботы подбирают новые детали прямо во время схватки, перегреваются, могут прятаться за укрытиями и включать усиленный режим при угрозе поломки. Гибкие правила позволяют менять уровень сложности и роль случая. Можно устроить битву «все против всех» или командный бой два на два, в котором по-настоящему раскрываются тактические возможности роботов. «Стальная арена» стала бы игрой года, если бы не другой конкурент из России.

Наш обзор Стальная арена. Бои роботов по пятницам Увлекательный настольный шутер, каждое правило, каждый компонент которого работает на пользу всей игре.

Игра года

Master of Orion

Претенденты: «О мышах и тайнах», Space Alert, «Стальная арена»

Игра отечественных авторов оказалась достойным последователем прославленной серии космических стратегий. От появления прототипа до выхода зарубежных изданий мы следили за ней и верили в её успех. Master of Orion — это младший брат «Поселенцев» и Race for the Galaxy. Не тот сорванец, что приходит из школы с двойками, а причёсанный и аккуратно одетый, гордость родителей. В отличие от «родственников», Master of Orion требует внимания ко всем аспектам игры сразу: экономика, война, добыча очков — ничем нельзя пренебречь. Это первая серьёзная (не семейная) игра европейской школы, выпущенная в России и получившая признание. В том числе у «Мира фантастики».