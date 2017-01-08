Настольный 2016 год приятно удивил — вышло много отличных хитов, включая долгожданную настольную ролевую игру Pathfinder. За это и многое другое нужно благодарить системы краудфандинга. Но ещё больше нас порадовали отечественные разработчики…
Самая стильная игра

Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени

Эпичные схватки боевых магов

Дуэли волшебников часто становятся темой для настольных игр, но никогда раньше они не были настолько… липкими. Кровь, кишки и приёмы живительной алкомагии на каждой иллюстрации — всё это невероятно стильно, хотя особо ранимым игру лучше не показывать. «Эпичные схватки» не отличаются продуманной механикой, но и тут есть своя изюминка — конструктор заклинаний, который позволяет придумывать интересные комбинации. Не каждый год появляется действительно массовый патигейм, не похожий на алкошашки, поэтому «Битва на горе Черепламени» заслуженно получает звание самой стильной и безумной игры.

Наш обзор

epic spell wars

Эпичные схватки боевых магов

Опубликовано: 15.03.2016

Динамичный и очень агрессивный патигейм со странным оформлением.

Событие года

Выход Pathfinder RPG на русском

Pathfinder. Стартовый набор

В 2016 году на русском языке вышел стартовый набор Pathfinder RPG. Маленький шаг для линейки, но огромный шаг для всей индустрии настольных ролёвок на русском. А всё потому, что в остальном мире Pathfinder известен не меньше своего извечного конкурента Dungeons & Dragons, а кое-где даже обошёл его по продажам!

В 2015 году отечественные ролевики пожертвовали на её издание более 1,2 миллионов рублей — настоящий рекорд. Но в конце 2016-го история повторилась — Hobby World и Studio 101 собирают деньги на издание основной книги правил. Увесистый том на 600 страниц порадует любителей сложных систем и игр в жанре фэнтези.

Смотрите также

Почему Pathfinder лучше Dungeons & Dragons 4

Почему Pathfinder лучше Dungeons & Dragons

Опубликовано: 01.12.2015

Говорим «настольная ролевая игра» — подразумеваем D&D. Но на западе «Драконов» давно обошла по популярности система Pathfinder, исправившая многие её недостатки.

Pathfinder. Стартовый набор

«Pathfinder. Стартовый набор». Коробка следопыта

Опубликовано: 04.05.2016

Хороший повод познакомиться с ролевыми играми на примере одной из лучших систем.

Зарубежная настолка года

Star Wars Rebellion

Претенденты: Mansions of Madness: Second Edition, Terraforming Mars, Scythe

Star Wars Rebellion

Издательство Fantasy Flight Games много лет вспахивает франшизу «Звёздных войн», но вместо того, чтобы расслабиться и схалтурить, порой выдаёт шедевры. Star Wars Rebellion — асимметричная стратегия на двоих: грозная военная машина Империи против неуловимых повстанцев с их тайной базой. Тут есть и качественные миниатюры, и масштабные события, и выверенный баланс, и увлекательные бои в космосе и на планетах, но главное — та самая атмосфера далёкой галактики. Хочешь, чтобы всё было по канону? Спаси принцессу из плена и сбрось торпеду с шансами один на миллион. А хочешь — перепиши историю: пальни из Звезды смерти по Татуину и уведи на Тёмную сторону… например, Чубакку. Отдельный плюс: никаких дополнительных «паков приключений». Rebellion бесконечно реиграбельна в своей базовой комплектации.

Отечественная настолка года

Стальная арена

Претенденты: Master of Orion, «Гильдии Лаара»

Стальная арена

«Стальная арена» — это отличный настольный шутер, представитель редкого жанра, да к тому же прекрасно реализованный. Механика отполирована до блеска и идеально подходит игре: роботы подбирают новые детали прямо во время схватки, перегреваются, могут прятаться за укрытиями и включать усиленный режим при угрозе поломки. Гибкие правила позволяют менять уровень сложности и роль случая. Можно устроить битву «все против всех» или командный бой два на два, в котором по-настоящему раскрываются тактические возможности роботов. «Стальная арена» стала бы игрой года, если бы не другой конкурент из России.

Наш обзор

Стальная арена

Стальная арена. Бои роботов по пятницам

Опубликовано: 22.12.2016

Увлекательный настольный шутер, каждое правило, каждый компонент которого работает на пользу всей игре.

Игра года

Master of Orion

Претенденты: «О мышах и тайнах», Space Alert, «Стальная арена»

Master of Orion. Настольная игра 6

Игра отечественных авторов оказалась достойным последователем прославленной серии космических стратегий. От появления прототипа до выхода зарубежных изданий мы следили за ней и верили в её успех. Master of Orion — это младший брат «Поселенцев» и Race for the Galaxy. Не тот сорванец, что приходит из школы с двойками, а причёсанный и аккуратно одетый, гордость родителей. В отличие от «родственников», Master of Orion требует внимания ко всем аспектам игры сразу: экономика, война, добыча очков — ничем нельзя пренебречь. Это первая серьёзная (не семейная) игра европейской школы, выпущенная в России и получившая признание. В том числе у «Мира фантастики».

Наш обзор

Master of Orion. Настольная игра 8

Master of Orion. Настольная игра

Опубликовано: 28.10.2016

Отечественная настольная игра, которой можно гордиться.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.

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