Денис Кащеев «Драконья кровь»

Шестнадцатилетний Эдвард Скотт был фермером с провинциальной планеты, но волей случая стал рыцарем Нартской империи. Вместе с девушкой-оруженосцем Алексой фон Вик юный рыцарь отправился на турнир, где оказался жертвой запутанной интриги. И это стало лишь началом его захватывающих приключений…

Роман

Жанр: космическая опера

Издательство: «Написано пером», 2016

336 стр., тираж не указан

«Драконья кровь», часть 1

Похоже на:

фильм «Звёздные войны. Новая надежда» (1977)

Вальтер Скотт «Квентин Дорвард»



Действие романа разворачивается в будущем, когда человечество, оставив Землю, переселилось на просторы иных миров — весьма вероятно, даже в другую галактику. Однако научно-фантастический антураж здесь не более чем условность. Весь этот перенесённый в космос феодализм с королями и баронами, рыцарскими турнирами и придворными интригами с научной точки зрения выглядит по меньшей мере спорно.

Так что перед нами космическая опера, по сюжету напоминающая рыцарский роман в стиле старого доброго сэра Вальтера Скотта (возможно, фамилия героя вовсе не случайна?). А атмосфера книги невольно наталкивает на мысль о другой классике — анимешной, в духе «Звёздных рыцарей со звезды изгоев» или «Космического пирата капитана Харлока».

И при этом «Драконью кровь» на удивление интересно читать! Почти с самого начала роман захватывает читателя в плен, так что только успевай страницы переворачивать… Да, чувствуется вторичность — прежде всего в образе главного героя, чья история изрядно смахивает на перипетии жизни Люка Скайуокера. Но это книге совершенно не мешает. В конце концов, придумать нечто новаторское в наши дни непросто. Тем более что современная космическая опера, от Лоис Макмастер Буджолд и Дэвида Брина до Аластера Рейнольдса и Энн Леки, при всех своих многочисленных достоинствах утратила ту детскую непосредственность, что отличала субжанр на заре его возникновения. «Культуру», «Возвышение» или «Слуг правосудия» уже не проглотишь залпом, без отрыва на еду и сон! Конечно, внимание авторов «новой космооперы» к высоким материям достойно похвалы, но иногда хочется вернуться к лаконичной лёгкости и безмятежной простоте, которые были свойственны «Звёздным королям» или «Планете Роканнона». Отважные и благородные герои! Прекрасные девы! Злобные враги! Красочный и экзотический антураж! И лихой сюжет, так, чтобы вжик-вжик — и всех в капусту! И при этом, конечно, без скатывания в графоманию, ведь простота вовсе не синоним бессмысленности.

Перед нами космическая опера, напоминающая рыцарский роман

К счастью, «Драконья кровь» умело балансирует на грани лёгкости и легкомыслия — Денису Кащееву удалось сочинить по-настоящему увлекательную книгу, которая, с одной стороны, читается влёт, а с другой, вовсе не смотрится пустышкой. Закрученный сюжет с множеством неожиданных поворотов, симпатичные главные герои, немудрёный, но приятный сеттинг — в общем, качественная развлекательная фантастика. Разве что автор иногда перебирает с «лекциями» о политике и мироустройстве, что несколько тормозит сюжет. Ну и прямые заимствования из «Дракона» Евгения Шварца, даже, пожалуй, цитаты из него под занавес романа смотрятся несколько чужеродно. Впрочем, эти цитаты обретают смысл в самом финале — который, правда, служит лишь мостиком к дальнейшим событиям. Продолжению определённо быть! Ведь Эдвард Драконья кровь и его хитроумная дева-оруженосец Александра находятся только в самом начале своего опасного и славного пути…

Итог: качественная и динамичная космоопера, которая подойдет как юному, так и вполне зрелому читателю, желающему «вспомнить молодость».

Третий подход «Драконья кровь» — третий цикл Дениса Кащеева. Начинал он дилогией в жанре космической оперы «Варвар». Затем последовала серия «Альгер» — пенталогия о необычной школе, напоминающей Хогвартс, только в НФ-антураже. И вот «Драконья кровь» — ещё одна космоопера, которая, впрочем, существенно отличается от «Варвара» как сюжетом, так и атмосферой.

— Я, Берта Смит, баннерет первого конруа баронства Кар, в силу гибели сэра Роланда принявшая на себя обязанности капитана вооруженных сил баронства, именем короля Артура Третьего Доброго, герцога Ана и моего сюзерена барона Карского и властью, делегированной мне ими, настоящим посвящаю в рыцари мужа сего Эдуарда, верноподданного барона Карского! — на одном дыхании торжественно произнесла женщина.

Из едва заметной щели над красной панелью, к которой Эд прислонил ладонь, выползла узкая металлическая лента, змеей обвилась вокруг запястья юноши и застыла, превратившись в тесный браслет.

— Мои поздравления, сэр Эдуард, — сухо проговорила Берта.

Эд стоял ни жив ни мертв, не в силах ответить ей хоть что-нибудь.

Денис Кащеев «Драконья кровь» УДАЧНО бойкий язык

динамичный сюжет с резкими поворотами

атмосфера классической космооперы НЕУДАЧНО некоторая вторичность

переизбыток «лекционных» вставок 2017-02-02 7 ДОСТОЙНО