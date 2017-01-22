Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки» Эксцентричная сказка на ночь

Одиннадцатилетняя Трисс приходит в себя после болезни. Странности в самочувствии и поведении заставляют её предположить, что она больше не та девочка, которую привыкли видеть в ней родители и младшая сестра…

Frances Hardinge

A Cuckoo’s Song

Роман

Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 2014

Художник: Камиль Фриск

Переводчик: Е. Измайлова

Издательство: «Клевер-Медиа-Групп», 2016

Серия: «Романы Фрэнсис Хардинг»

512 стр., 5000 экз.

Похоже на:

Чайна Мьевиль «Нон Лон Дон»

Нил Гейман «Коралина»



Эта книга относится к числу тех, о которых сложно говорить без спойлеров. Такова уж история Трисс, которая в первой главе просыпается в своей постели в окружении семьи, а по ходу действия выясняется, что и спальня не её, и семья с ней находится в несколько странных отношениях, да и девочка в буквальном смысле сама не своя. Путь главной героини начинается с вопроса «Что я такое?». По сути, её сказочный квест (какая же сказка без квеста, особенно если он для пущего волнения читателей ограничен по времени?) — это и есть поиск ответа на тот самый вопрос, хотя замаскирован он под спасение семьи. Впрочем, счастлива ли в финале воссоединённая семья и сама Трисс, успевшая по ходу действия минимум дважды сменить имя, — вопрос, на который предстоит ответить уже читателям. Простым этот финал точно не назовёшь.

Прежде чем встретиться с настоящей собой, Трисс придётся столкнуться лицом к лицу со странными существами, напоминающими сказочных фейри. Причём это фейри из страшных историй — те самые, которые воспринимают людей как пищу, в переносном и буквальном смысле. Они жестоки, циничны, мстительны — но только с точки зрения человека. Сами же «запредельники», как называются эти существа в книге, разумеется, себя чудовищами не считают и просто стараются выжить в тесном соседстве с людьми, насколько это вообще возможно.

Не самая типичная детская сказка: мрачная, иногда откровенно жуткая

Как это часто бывает, именно на стыке пространств — обыденного и волшебного — начинаются чудеса. То, как Хардинг описывает эти чудеса, выдаёт её недюжинную фантазию и творческую родословную, идущую от Льюиса Кэрролла. Чтобы попасть в Подбрюшье, мир «запредельников», нужно пройти по обратной стороне моста и не дать себя обмануть ни глазам, ни ощущениям. Волшебный трамвай, управляемый лидером «запредельников» по прозвищу Архитектор, непринуждённо взбирается по стенам. Чтобы присвоить воспоминания любого человека, «запредельнику» нужно съесть его вещи. Если остановить часы умершего человека, когда они будут показывать время его гибели, то человек зависнет между жизнью и смертью… И так далее, «всё страньше и страньше». Кстати, знаете, какое оружие лучше всего применять против «запредельников»? Обычные портновские ножницы. Почему — достаточно подробно объяснено в книге.

Странности волшебного мира кажутся особенно выразительными на контрасте с миром реальным, насыщенным деталями. Быт вымышленного английского городка Элчестера, где происходит действие книги, наполнен приметами времени (начало 1920-х годов, когда раны Первой мировой ещё не успели зажить — семья Трисс потеряла на этой войне старшего сына Себастиана): от джаза до телефонов с обязательными операторами и газового счётчика, в который нужно бросать монетки. Типичное дитя своего времени — Вайолет, бывшая невеста Себастиана и неожиданный союзник Трисс и её сестрёнки Пен. Вайолет носит короткую стрижку, курит, водит мотоцикл и трудится на «мужской» работе; всё это стало возможным для женщины только в послевоенное время, и поначалу таких дам не одобряли так же, как и «непристойный» джаз.

«Песня кукушки» — не самая типичная детская сказка: мрачная, иногда откровенно жуткая. Автор не боится тёмных сторон жизни и не считает своих героев-детей невинными ангелочками. «Но мрак всегда находит себе путь, верно? Во всяком случае, в тех историях, которые стоит слушать. В настоящих сказках», — говорит одна эпизодическая запредельница в этой книге. И тем заставляет предположить, что «Песня кукушки» — это одна из тех историй, которые очень даже стоит слушать. И неважно, сколько вам лет.

Итог: мрачная, стильная и эксцентричная сказка, заметно выделяющаяся на фоне современных историй для детей.

Дело в шляпе Имя Фрэнсис Хардинг стало известно за пределами Британии год назад — когда её роман «Дерево лжи» получил престижную премию Costa (ранее известную как Уитбредовская). Последний раз книга для подростков завоёвывала эту награду в 2001 году — это был «Янтарный телескоп» Филипа Пулмана. После этого Хардинг полюбили журналисты и фотографы: последние — за имидж. Дело в том, что Фрэнсис всегда носит шляпу. Это обычная чёрная шляпа, но у писательницы связана с ней своя мифология — в частности, биография на её официальном сайте утверждает, что у Фрэнсис есть «злой двойник, который одевается в белое и не носит шляпы».

И позволь мне сказать тебе, как чудовище чудовищу: если тебе говорят, что ты чудовище, это ещё не значит, что так и есть.

Отрывок Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки». Отрывок из романа Первая глава отличного фэнтезийного романа Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки», в которой мы знакомимся с главной героиней книги и её семьёй.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.