Терри Пратчетт «Весь Анк-Морпорк»

Вы ещё не бывали в Анк-Морпорке, величайшем городе Плоского мира? Утешьтесь, наконец-то у вас появилась такая возможность! Вы сможете посетить самые фешенебельные клубы и главные городские достопримечательности, наведаться в Незримый университет, прогуляться по улицам, переулкам и закоулкам. Можете даже по Теням пошастать — но помните, в этом случае на похороны за городской счёт не рассчитывайте. В общем, добро пожаловать в Анк-Морпорк!

Terry Pratchett

The Compleat Ankh-Morpork

Путеводитель

Жанр: справочное издание, фэнтези

Выход оригинала: 2012

Переводчик: В. Сергеева

Издательство: «Э», 2016

Серия: «Терри Пратчетт»

128 стр., 3000 экз.

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Разнообразных справочных изданий по фантастическим мирам не счесть. На русском языке они тоже выходят, в последние пару лет — весьма регулярно. В основном такие справочники делятся на три категории. Первая — серьёзные, подробные и тщательно структурированные энциклопедии с упором на информативность. Вторая — красочные, богато иллюстрированные и эффектные издания, более напоминающие артбуки. Наконец, третья категория — справочники в игровой форме. Именно таков путеводитель по Анк-Морпорку.

Сочиняя его, демиург Плоского мира Терри Пратчетт словно представил своих читателей реальными путешественниками, впервые посетившими Анк-Морпорк. Так что книга структурирована совершенно так же, как путеводитель, к примеру, по Лондону или Парижу. Читатель узнает о пунктах обмена валют, медицинской помощи, службе правопорядка, ознакомится с местным законодательством, системой городского транспорта, инфраструктурой и далее по списку. Всё подробно и информативно — хоть прямо сейчас заказывай визу и билет в Анк-Морпорк!

Текст насыщен типичными для автора ироничными шуточками, так что скучать читателю не придётся

Конечно, Пратчетт не был бы собой, если бы путеводитель оказался простым перечислением сухих фактов. Текст насыщен типичными для автора ироничными шуточками и аллюзиями, так что скучать читателю не придётся. Причём читать книгу с начала совершенно не обязательно — всё-таки это не роман, сюжетной интриги здесь нет. Открываешь на любой странице и наслаждаешься — одни пародийные рекламные объявления чего стоят!.. Конечно, книга рассчитана на фанатов Плоского мира, которым все эти колоритные названия и термины греют душу. Впрочем, неофиты подобные справочные издания обычно и не покупают.

Естественно, есть тут и иллюстрации. Хотя кажется, что их всё-таки недостаёт. Возможно, несколько цветных врезок не были бы лишними. Но что поделаешь, в оригинале их нет. А русское издание почти полностью соответствует оригиналу — за одним очень существенным исключением (но об этом читайте во врезке).

Итог: Очень симпатичное «фанатское» издание, хороший подарок всем поклонникам Плоского мира. Если бы не одно «но», было бы просто шикарно…

Где эта улица, где этот дом? Увы, в русском издании не хватает карты города, которая есть в оригинале. Потому обильно рассыпанные по тексту отсылки к карте (например, «Королевский музей искусств. Верхний Бродвей (H3)») совершенно бесполезны. В издательстве «Эксмо» обещают исправить ситуацию. Для тех, кто уже купил путеводитель, карту опубликуют в электронном виде. Также планируется выпуск дополнительного тиража книги, уже с картой. Но всё-таки подобные ляпы, да ещё с учётом немалой стоимости издания, абсолютно недопустимы — и здорово портят впечатление от прекрасной книги.

Анк-Морпорк славится торговлей и промышленностью, но гораздо меньше известна его любовь к развлечениям. Наши соотечественники смеялись в лицо опасностям, будь то алчные орды, драконы или наводнения. Мы трудимся в поте лица, но, Ио нам свидетель, веселиться до упада мы тоже умеем.

Из раздела «Развлечения и игры»

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Терри Пратчетт «Весь Анк-Морпорк» удачно полиграфическое качество издания

информативность

типичный юмор Пратчетта неудачно отсутствие оригинальной карты 2017-02-01 8 хорошо