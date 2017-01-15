Затерянный дозор. Лучшая фантастика 2017

Всем знакомо это чувство: жизнь вроде бы катится по накатанной, события идут своим чередом, но в воздухе разлита тревога — что-то пошло не так. Именно это ощущение фиксируют в своих повестях и рассказах участники традиционной ежегодной антологии издательства АСТ, составленной Андреем Синицыным на излёте 2016 года.

Антология

Жанр: фантастика, фэнтези

Составитель: Андрей Синицын

Издательство: АСТ, 2017

416 стр., 8000 экз.

Похоже на:

ежегодная антология «Русская фантастика»

ежегодная антология «Настоящая фантастика»

Во времена СССР слово «ежегодник» очаровывало любителей фантастики, в нём таилось нечто магическое, почти сакральное. С начала 1960-х такие сборники заменяли нам жанровую периодику, открывали окно в большой мир, знакомили с текстами братьев Стругацких и Ольги Ларионовой, Владимира Михайлова и Дмитрия Биленкина, Роберта Хайнлайна и Клиффорда Саймака, Айзека Азимова и Станислава Лема. Увы, сегодня составление ежегодников — искусство почти утраченное. Фантастических рассказов пишется всё больше, сборники печатаются регулярно, но волшебство ушло, кажется, безвозвратно. На этом безрадостном фоне Андрей Синицын, редактор антологии «Затерянный дозор. Лучшая фантастика 2017», тряхнул стариной и попытался возродить былой дух.

Что ж, кое-что у него получилось. По крайней мере, с громкими именами тут всё в порядке: Лукьяненко, Логинов, Лукин, Дивов, Громов… Такого звёздного состава мы не видели уже несколько лет. Но это не всё. Хотя «Затерянный дозор» — сборник не тематический, большинство повестей и рассказов на его страницах связаны общим мотивом — аранжированным в принципиально разной манере, сообразно таланту, эрудиции и темпераменту каждого автора. Во всех этих текстах в жизнь героев вторгается нечто странное, неуместное, властно сминающее ткань бытия. Иными словами, участники антологии дружно фиксируют искажение мира — может быть, не всегда комфортного, но знакомого, привычного, устоявшегося. В меланхоличном рассказе Людмилы и Александра Белаш «Видела я страну добрую, светлую» появление фейри ломает жизнь современного ирландского полицейского. В новелле Олега Дивова «Холод, голод, интеллект», написанной на уровне лучших его рассказов, роботы продолжают прилежно исполнять свои обязанности в мире, где больше нет одного малоприметного, но принципиально важного элемента — какого именно, догадайтесь сами. Евгений Лукин рассказывает о зыбкой, ненадёжной границе между сном и явью, а Карина Шаинян погружает читателей в реальность, похожую на нашу, но насквозь пропитанную магией. Даже в научно-фантастической «альтернативке» Антона Первушина «Красное идёт» картина мира порядком искажена: перестройка и развал СССР застают советских космонавтовкоммунаров на Марсе, в разгар переговоров с аборигенами, которые ютятся на берегах давно пересохших каналов. Что уж говорить о цикле Сергея Лукьяненко про Иных (рассказ «Снежный король»)! Отчётливее всего мотив разрушения привычной реальности звучит в повести Ольги Онойко «Край»: любой красочный рисунок, любая увлекательная байка, всё, что пробуждает фантазию и стимулирует воображение, немедленно становится тут источником смертельной опасности. К сожалению, этот фантастический детектив с элементами антиутопии оборван на полуслове: вместо классического открытого финала нас ждёт комплект «крючков» и «цеплялок», ясно намекающих на неизбежность продолжения.

Один из рассказов сборника Василий Мидянин «И громнул грян» Пародийная хроноопера, отсылающая к знаменитому рассказу Рэя Брэдбери.

Конечно, сборник не идеален. Здесь есть проходные тексты, а некоторых многообещающих авторов составитель по разным причинам обошёл вниманием. Но, несмотря на это, «Затерянный дозор» убедительно показывает важную вещь: отечественные фантасты не разучились рассказывать истории. И речь не только о фабуле, интриге, умении держать читателя в напряжении. Музыкальный ритм повести Онойко, яркая, почти болезненная образность прозы Шаинян, игра Дивова с функциональными стилями, коннотациями, двойным кодированием — авторы знают, что делают, и понимают, как добиться нужного эффекта. Жаль только, что таких писателей у нас можно пересчитать по пальцам: если пройтись частым гребнем, перетрясти архивы, отсеять не самые удачные сочинения, наберётся на три-четыре ежегодника. В обрез хватит, чтобы поддержать биение сердца отечественной фантастики.

Итог: «Затерянный дозор» — самая удачная из ежегодных антологий за несколько последних лет. Да, как водится, неоднородная, с чудовищными перепадами напряжения, но достаточно яркая и сильная, чтобы не пожалеть потраченного на неё времени.

Немного статистики Одна из традиционных задач составителей ежегодников — собрать лучшие рассказы и повести, публиковавшиеся за минувший год на страницах не столь доступных для читателя изданий. Из семнадцати произведений, включённых в эту антологию, в периодике до сих пор выходило меньше трети: три рассказа в журнале фантастики «Если» и по одному — в литературных журналах «Новый мир» и «Октябрь».

Цитата

Пласт двигался по нескольким улицам, преображая их целиком. Старинные дома, будто чаши, наполнялись пронзительным звёздным светом. Оживала лепнина, кариатиды сходили с мест. Деревья покрывались невиданными цветами. Птицы взмывали над ними — огромные, одуряющее яркие. Рои сверкающих насекомых метались в небе. Радуги низвергались, как водопады. Изменялось пространство, и в нём изменялись люди. Каждый, от ребёнка до старика, становился великаном, могучим и светлооким. Лица женщин ослепляли красотой, их фигуры обретали немыслимое совершенство… Неестественное совершенство. Ольга Онойко «Край»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.