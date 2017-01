Если проанализировать новинки 2016 года и анонсы на 2017-й, можно отметить несколько тенденций на отечественном книжном рынке. Просел спрос на попаданцев — их место в топах прочно заняло «женское фэнтези». Стойким успехом пользуются антиутопии и книги для подростков. Издатели обратили внимание на ранее маловостребованные сегменты — например, выпуск красочных артбуков и справочников перестал быть экзотикой. Переводной фантастики стало заметно больше, и нередко между появлением свежего бестселлера на Западе и в России проходит всего несколько месяцев. И всё чаще выходят книги неанглоязычных авторов — в 2017-м продолжится экспансия польской фантастики.

10

В «Астрели» выйдет трилогия Ричарда Моргана о Такеси Коваче — один из лучших образцов жёсткого посткиберпанка. Два первых романа, «Видоизмененный углерод» и «Сломанные ангелы», на русском уже издавались, правда, в неудачном переводе. На сей раз появится вся трилогия и, надеемся, в более достойном виде. Перезагрузка «Такеси Ковача» связаны с экранизацией трилогии — сериал по ней должен выйти на Netflix. «Астрель» выпустит и отдельный роман Моргана «Чёрный Человек» — созвучную с трилогией мрачную историю генетически усовершенствованного наёмника.

9

Выпущенные в минувшем году два «романа в рассказах» о бурных событиях в Меекханской империи оказались едва ли не самыми заметными фэнтези-новинками. Приятно, что издательство «Астрель» продолжит знакомить читателей с этим замечательным циклом польского автора. Весной свет увидит книга «Небо цвета стали», которая получила на родине три высшие жанровые награды. В отличие от предыдущих томов, перед нами уже полноценный роман, апофеозом которого стала жестокая война имперцев с кочевниками.

8

Писатель, поэт и музыкант Юлий Буркин не в первый раз обращается к истории легендарной группы. Но на сей раз речь пойдёт о полноценной АИ, связанной с визитом возрождённой «ливерпульской четвёрки» в СССР 1980-х годов. «Back in the U.S.S.R.» — на самом деле! Визит «битлов» приводит к абсолютно невероятному развитию событий — перестройке «с человеческим лицом», в результате которой СССР не распадается, а становится сильной и свободной страной.

7

Пять рассказов сборника уже публиковались на русском — в антологиях и в журналах. Но больше половины выйдет у нас впервые, что весьма отрадно для поклонников мира «Первого закона». Читатели узнают некоторые ранее неизвестные подробности о героях основной трилогии, а также романов «Прежде чем их повесят», «Лучше подавать холодным», «Красная страна», «Герои». В общем, хороший подарок для фанатов Аберкромби от «Эксмо».

6

Действие самого свежего романа мастера псевдоисторического фэнтези происходит в мире его книг «Львы Аль-Рассана» и «Сарантийская мозаика», но спустя несколько веков. Османский калиф мечтает покорить все земли Запада, и в бурные события вовлечены несколько героев. Девушка, жаждущая отомстить за смерть родных. Художник, которому поручено нарисовать портрет калифа. Женщина, шпионящая за армией калифа. Торговец, мечтающий изменить своё положение. Юный воин элитной османской пехоты. Всем им предстоит сыграть свою роль в истории… Роман выйдет в АСТ.

5

В этом году Алексей Пехов вместе с соавторшами собирается завершить довольно нетипичное для него произведение — трилогию «Мастер снов», гибрид городского и технофэнтези. Кроме того, Алексей обещает совершенно новый роман, также совместного «производства», непохожий на все его предыдущие работы. Правда, маловероятно, что эта книга выйдет в 2017-м, скорее её следует ждать через год.

4

Новинка? Но ведь этот роман давно стал классикой отечественной фантастики! Тем не менее в честь двадцатилетнего юбилея книги выйдет её новая версия. Это иллюстрированное и оригинально оформленное «коллекционное» издание, которое снабжено обширными дополнительными материалами. Будет впервые опубликовано около двух сотен страниц текстов, развивающих некоторые сюжетные линии романа.

3

Новых книг этого нестандартного фантаста на русском не появлялось уже много лет. Впрочем, Пауэрс и сочинил немного. Однако каждое произведение автора «Врат Анубиса» — это событие. Выходящий в АСТ роман 2006 года — оригинальный фэнтезийный триллер, действие которого связано с неизвестным изобретением Альберта Эйнштейна. Все разведки и тайные общества мира жаждут завладеть этим секретом…

2

Вышедший в прошлом году роман «Кваzи» о последствиях своеобразной зомби-эпидемии имел заслуженный читательский успех. Немудрено, что Сергей Лукьяненко засел за продолжение, которое, скорее всего, появится на прилавках в 2017-м. На сей раз герой романа, московский полицейский Денис Симонов, отправляется в Петербург, который находится под контролем кваzи — разумных «живых мертвецов»… По словам автора, роман завершит вероятную дилогию.

1

Автор книги и её название нам известны. Более того, весьма вероятно, что к моменту выхода этого номера о грядущем издании узнаете и вы. Однако пока назвать его напрямую мы не можем — по ряду причин. Остаются лишь намёки — продвинутые любители фантастики и давние читатели нашего журнала вполне способны распознать истину. Речь о завершении цикла, которое многократно нами анонсировалось и столь же многократно откладывалось. Книга весьма объёмная, в несколько томов, первый из которых с большой долей вероятности появится на прилавках уже в январе. По крайней мере, и автор, и мы на это очень надеемся… Заинтригованы? Мы тоже!

5

Один из ведущих авторов современной НФ Ким Стэнли Робинсон особенно хорош в создании тщательно проработанных картин будущего. Его футуристические бестселлеры — цикл «Марс», романы «2312» и «Аврора» — тому порукой. Новая книга автора, как явствует из названия, посвящена Нью-Йорку 2140 года, когда изрядная часть великого города оказалась под водой. В результате «Большое яблоко» стало похоже на Венецию. Улицы превратились в каналы, а небоскрёбы — в острова. Впрочем, жители быстро адаптировались и суть Нью-Йорка, шумного и живого мегаполиса, осталась неизменной. Чтобы в деталях показать облик грядущего, Робинсон избрал любопытный приём: жизнь «водного мира» показана глазами разных жителей одного здания.

4

Автор легендарного «Последнего единорога», одного из самых популярных фэнтезийных романов (суммарный тираж более пяти миллионов копий!), вновь поведает историю волшебного парнокопытного. Только в современных декорациях. Главный герой, Клаудио Бьяджини, фермер и поэт-любитель, много лет живёт в Калабрии, глухой провинции на юге Италии. Клаудио всячески отгораживается от современной цивилизации, да и других людей не жалует. Но однажды на ферме героя появляется невозможное существо — настоящий единорог. И, когда Клаудио приходит к нему на помощь, жизнь героя превращается в хаос. Назойливые зеваки, агрессивные СМИ и совсем уж зловещие силы… Чтобы защитить сказку, Клаудио предстоит многим пожертвовать.

3

Один из ведущих мастеров тёмного фэнтези открывает цикл «Предок», совершенно не связанный со вселенной Разрушенной Империи, которая принесла Лоуренсу славу. Сеттинг «Красной сестры» местами напоминает мир Йорга Анкрата и Ялана Кендета, героев двух предыдущих трилогий писателя, — но не более того. На сей раз в центре повествования молодая девушка Нона Грей, воспитанница особого монастыря, где готовят женщин-ассасинов — «любовниц меча и тени». В жилах Ноны течёт кровь давно исчезнувшей расы, которая некогда владела этим миром, что даёт девушке необычные возможности… Сам Лоуренс называет «Красную сестру» своим лучшим романом.

2

Нил Гейман по праву считается ведущим автором мифологического фэнтези. Обращался он и к северным мифам — например, в своих знаменитых «Американских богах». Теперь же Гейман затеял полный перезапуск великих скандинавских сказок, чтобы открыть им дорогу в современность. Оригинальные мифы будут адаптированы под формат «романа в рассказах», завязкой которого послужит создание девяти миров, а кульминацией станет Рагнарёк, «сумерки богов» и рождение нового времени, века людей.

1

Тэд Уильямс, The Heart of What Was Lost («Сердце утраченного») и The Witchwood Crown («Корона Ведьминого леса»)