Книжная фантастика 2017: чего ждать?

Мы уже писали о тех книгах, которые больше всего ждём в 2017-м. Но хороших новостей в начале года было так много, что мы решили вместо обзора январских новинок рассказать об основных планах издателей на 2017 год.

Общие тенденции

Прошлый год оказался одним из лучших за последнее десятилетие для любителей фэнтези и фантастики. Очень давно не было столько отличных новинок и качественных переизданий. Правда, касалось это в основном переводных книг. С российскими дело обстояло существенно хуже. Средний уровень упал, бал продолжили править попаданцы, ученики волшебных школ и герои любовно-эротических историй, замаскированных под фэнтези. Понятно, что лучшие авторы продолжали писать, однако новых открытий не было.

Судя по планам издательств, которые есть у нас в распоряжении, в 2017-м обе эти тенденции останутся без изменений. Будут продолжены уже начатые серии переводной фантастики и, разумеется, будут запущены новые, в том числе уникальная серия современного хоррора. От российской фантастики многого ждать не приходится — надежда исключительно на проверенных временем мастеров.

Ещё одна тенденция 2016-го, которая продолжится в этом году, — выход нестандартной фантастики либо в исходно нефантастических сериях, либо вообще в несерийном оформлении. Именно так были выпущен «Дом листьев» Марка Z. Данилевского и «Шардик» Ричарда Адамса, переизданы «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк и «Простые смертные» Дэвида Митчелла (лауреат «Всемирной премии фэнтези» в 2015-м). В 2017-м подобным образом будут изданы «Майя» того же Адамса, культовая «Принцесса-невеста» Уильяма Голдмана, а также переиздан «Маленький, большой» Джона Краули.

Отдельно отметим, что у импринта Fanzon издательства «Эксмо» есть специальная серия для умной и необычной фантастики, и в АСТ планируют запустить аналогичную серию. В «Большой фантастике» Fanzon продолжат выходить книги Чайны Мьевиля, Кристофера Приста и Майкла Суэнвика, а «Роман-головоломка» (так будет называться серия, которую готовит редакция «Астрель-СПб») порадует ещё одним томиком того же Приста, а также романами Мэтта Раффа и Тима Пауэрса. И это мы говорим только об авторах, уже знакомых российскому читателю. Новых имён будет не меньше!

Классика жанра

Ходят слухи (которые представители обоих издательств комментировать отказываются), что в 2017-м году права на издание книг Роберта Хайнлайна в России перейдут от «Эксмо» к «Азбуке». Если они окажутся правдой, то это станет одним из важнейших событий года. У российского читателя появится возможность не только получить очередное переиздание любимых текстов в сверенных с оригиналом переводах, но и прочитать, наконец, полные версии романов «Кукловоды» и «Чужак в чужой стране», изданные уже после смерти мастера.

Другим важным событием станет уникальный трёхтомник малой прозы советских фантастов, также анонсированный «Азбукой». Для тех читателей, которые из авторов того периода знают в лучшем случае Стругацких и Ефремова, это отличный способ убедиться, что фантастика СССР была ничуть не менее увлекательной, чем западная.

Что касается других важных книг, то редакция «Астрель-СПб» готовит новые переводы «Звёздного прилива» и «Войны за Возвышение» Дэвида Брина — классической космической фантастики, собравшей две премии «Хьюго», «Небьюлу» и два «Локуса». Не самые удачные переводы первых изданий не помешали российским читателям полюбить эти произведения, но читавшие в оригинале говорят, что переводить заново необходимо. Кроме того, в серии «Мир фантастики» издательства «Азбука» впервые на русском выйдет сборник избранных произведений Джеймса Типтри-младшего — замечательного фантаста, мастера малой формы (мы писали о нём в журнале), а «Эксмо» обещает выпустить в «Золотой коллекции фантастики» финальную книгу трёхтомника одного из самых значимых предтеч жанра фэнтези — Уильяма Морриса.

Фантастика

Что прошедший год, что 2017-й можно без лишней скромности назвать «годами научной фантастики в России». Все издательства без исключения планируют и дальше снабжать читателей самой разнообразной фантастикой — от социальной и военной до космоопер и «твёрдой» НФ. Снизит темпы разве что «Азбука»: она пока анонсировала только продолжение перевыпуска в нормальных переводах цикла «Культура» Иэна М. Бэнкса и доиздание серий Вернора Винджа и Джека Макдевитта.

Fanzon анонсировал несколько потенциально интересных романов от новичков, пообещал доиздать «марсианскую трилогию» Кима Стенли Робинсона, а также, что, собственно, самое интересное, — выпустить где-то ближе к концу года свежий роман Нила Стивенсона „Seveneves“. Он начинается с конца света и эвакуации человечества с планеты и плавно переходит к событиям, происходящим через пять тысяч лет, когда выжившие возвращаются на Землю.

«Фантастика Книжный Клуб» планирует рассчитаться по долгам — свет увидят долгожданные финальные части циклов Ханну Райаниеми (вы ещё помните «Квантового вора»?), Энн Леки («Слуги правосудия» — НФ 2015 года по версии «Мира фантастики») и Майкла Флинна. Также продолжится издание антологий «Лучшее за год: НФ» под редакцией Гарднера Дозуа (в работе два выпуска сразу). Кроме того, продолжат выходить масштабные космооперы от Питера Гамильтона.

Но главным поставщиком НФ, как и в прошлом году, останется АСТ. Так, редакция Neoclassic запустила серию «Фантастика: классика и современность», где уже скоро выйдет прекрасная антология «Лучшая фантастика XXI века», позволяющая взглянуть, как менялся жанр за последние годы. Но больше всего новинок обещает «Астрель-СПб», где только в серии «Звёзды научной фантастики» в первые полгода впервые выйдут на русском языке книги таких мастеров жанра, как Йен Макдональд (чей роман «Бразилья» стал в 2016-м НФ года по версии МирФ), Яцек Дукай (именно его «Иные песни» получили у нас редчайшие 10 из 10 баллов), Роберт Чарльз Уилсон (автор «Спина»), Адам Робертс («Стеклянный Джек») и Тед Косматка. И, конечно, одно из наших самых больших ожиданий — издание в нормальном переводе трилогии о Такеси Коваче Ричарда Моргана, которую скоро экранизируют. А кроме того, бессменный ответственный редактор всей переводной фантастики «Астрель-СПб» Николай Кудрявцев обещал запустить серию военно-космической НФ, благо российский читатель был лишён всех последних новинок этого поджанра.

Фэнтези

Поклонники фэнтези тоже не будут разочарованы. Что интересно, тут ни одно из издательств позиции сдавать не готово, но ставку все делают на разные вещи. Так, Fanzon запускает новую серию Fantasy World, где появятся переиздания (с новой редактурой и переводами) книг Джо Аберкромби, Патрика Ротфусса и Р. Скотта Бэккера (а вот «Малазанскую книгу павших» Стивена Эриксона, как и оставшиеся книги Пратчетта, доиздаст само «Эксмо»), а из более-менее известных новых авторов анонсирован был только Сет Дикинсон.

АСТ в лице всё той же питерской «Астрели» также запустит новую серию «Галерея фэнтези». На самом деле серия была задумана ещё год назад, и именно в ней должны были выйти «Сказания Меекханского приграничья» Вегнера, «Глориана» Муркока и «Сказки сироты» Кэтрин Валенте (все они попали в наш топ лучших книг 2016 года), но в итоге книги разошлись по уже существующим сериям. Теперь же в новой серии выйдут сразу две новинки очень известного тёмного фэнтези — романы Майкла Флетчера «За пределами искупления» и Джесса Баллингтона «Печальная история братьев Гроссбарт», а также книги польских авторов Ярослава Гжендовича и Кшиштофа Пискорского. Но если вы думаете, что у АСТ больше ничего нет, то ошибаетесь: другие редакции не отстают. Так, Mainstream порадует поклонников Гая Гэвриела Кея, выпустив его последний роман «Дети Земли и Неба», а Neoclassic (а позже и Mainstream, но уже в иллюстрированном виде) наконец-то массово издаст «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» Толкина, а также продолжит выпуск полюбившегося читателям Майкла Салливана.

«Азбука», в свою очередь, применит оба подхода. Качественные переиздания циклов Робин Хобб и Глена Кука (в том числе культовый «Чёрный отряд»!) будут соседствовать с новинками как уже популярных авторов, так и дебютантов. Из первых будет Скотт Линч с продолжением приключений Локка Ламоры и Брендон Сандерсон с продолжением «Пути королей» и замечательным «Сплавом закона», а тёмными лошадками выступят Алекс Маршалл и Николас Имс.

Что касается фэнтези от «Фантастики Книжный Клуб», тут ситуация не столь радужная. Часть анонсированных ранее проектов заморожена или отменена, однако есть все шансы увидеть продолжения циклов Люка Скалла, Марка Лоуренса, Майлза Кэмерона, а также собрание сочинений Майкла Муркока. Ну и, конечно, никуда не денутся книги по Forgotten Realms и Dragonlance, которыми славится издательство.

Хоррор и мистика

Книги этих направлений в России традиционно пользуются меньшей популярностью, чем на Западе, однако и у нас есть свои сообщества любителей хоррора и свои писатели, продвигающие жанр в массы. Так, за 2016-й год в серии «Самая страшная книга» издательства АСТ (редакция «Астрель-СПб») вышло три антологии и авторский сборник, а на 2017-й, кроме ежегодной антологии, планируется тематические сборники «Зона ужасов», «13 монстров», «13 привидений», а также первый в серии роман российского автора.

Что касается хоррора переводного, то в той же редакции уже с января начинает выходить серия «Мастера ужасов». И это будет именно ужасы, а не мистика. Все авторы серии — лауреаты главных наград в своём жанре. Первым томом пойдёт роман «Судные дни» Адама Невилла, лауреат премии имени Августа Дерлета за лучший роман в жанре ужасов 2013 года, а кроме того, читателей ждёт перевод единственного на данный момент романа Лэрда Бэррона «Кронинг», романов Рэмси Кэмпбелла и Грэма Мастерсона, а также сборника малой прозы Томаса Лиготти.

Благодарности

Мы очень часто рассказываем о готовящихся книгах, связывая их с издательствами и сериями, но забываю сказать спасибо тем, кто эти книги выбирает для издания, тем, кто отвечает за их подготовку. И это недоразумение мы сейчас хотим исправить.

Книги, упомянутые в этой статье, увидят свет благодаря этим людям: Александр Жикаренцев (все книги издательства «Азбука»), Николай Кудрявцев (переводные проекты редакции «Астрель-Спб»), Михаил Парфенов (серия российского хоррора), Сергей Тишков и Вячеслав Бакулин (книги редакции Mainstream издательства «АСТ»), Николай Науменко, Владимир Демичев (книги редакции Neoclassic издательства «АСТ»), Денис Лобанов (все серии издательства «Фантастика Книжный Клуб), Наталья Горинова (все книги Fanzon, а также «Золотая коллекция фантастики» от «Эксмо»), Евгения Березина (Эриксон, Пратчетт, а также прочая переводная фантастика «Эксмо»).