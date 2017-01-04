Как мы и предсказывали, издание комиксов в России прочно встало на ноги. Особенно приятно, что выпуск графических историй не ограничивается супергероическими сериями от двух гигантов мировой индустрии, Marvel и DC. Появляется на русском и продукция других зарубежных издательств, включая европейские, да и отечественные комиксисты постепенно входят во вкус. А выпускают комиксы в России как крупные издатели вроде «Азбуки» и АСТ, так и мелкие специализированные компании. Главное, чтобы развитию комикс-индустрии не помешали какие-либо внешние факторы. Например, электронное пиратство — впрочем, комиксы всё же гораздо приятнее читать «вживую», чем в цифровом виде.

5

Уоррен Эллис, Майк Деодато, Thunderbolts

Вообще-то, комикс Уоррена Эллиса о Громовержцах — команде супергероев, частично состоящей из злодеев, — уже выходил на русском, в составе ашетовской серии «Marvel. Официальная коллекция». Однако версия издательства Jellyfish Jam более полная. В этот сборник войдут выпуски, которых не было в «Ашет-коллекции», а также разнообразные дополнительные материалы.

4

Кассандра Клэр, Пэк Хё Гён, The Infernal Devices

Фэнтезийная серия Кассандры Клэр о мире Сумеречных охотников давно стала международным бестселлером. Популярна она и в России. Немудрено, что издательство АСТ решило выпустить графическое воплощение одного из подциклов этой эпопеи — стимпанк-трилогии «Адские механизмы». Главная особенность графической версии в том, что нарисована она в стилистике манги. Ничего удивительного, ведь над комиксом работала корейская художница Пэк Хё Гён — потому он в основном чёрно-белый. Впрочем, это вряд ли оттолкнёт фанатов книжной серии. А вот поклонников «азиатского» стиля, наоборот, привлечёт.

3

Пол Тобин, Пётр Ковальски, The Witcher: Curse of Crows

Издательство «Белый Единорог» выпустит очередной комикс о ведьмаке Геральте. «Проклятие воронов» — третий том «ведьмачьих» графических историй, которые издает Dark Horse Comics совместно со студией CD Projekt RED на основе видеоигры The Witcher. Как и для предыдущих томов этой серии, сюжет сочинил известный комиксист, лауреат премии Айснера Пол Тобин (на сей раз при участии двух польских коллег), а вот художник поменялся — место Джо Куэрио занял поляк Пётр Ковальски. В центре истории — квест Геральта и Цири, которые охотятся на опасное чудовище.

2

Рене Госсини, Альбер Удерзо, Astérix

Есть комиксы, которые давно стали полноценной частью мировой культуры. Именно таков французский комикс «Астерикс», посвящённый приключениям жителей галльской деревушки, которые противостоят римским завоевателям. Основные его герои, хитроумный хиляк Астерикс и добродушный увалень Обеликс, обрели поистине мировую славу. Теперь издательство «Махаон» приобрело права на издание этой серии в России. Формат российского издания будет максимально приближен к оригинальному. Проект стартует весной, пока в работе шесть томов.

1

Рик Ремендер, Грег Точчини, Low

Издательство XL Media выпустит графическую серию от Image Comics — постапокалиптическую фантастику Рика Ремендера «Внизу». Комикс выходит с 2014 года и ещё не завершён. Действие происходит в далёком будущем, когда поверхность Земли стала непригодной для проживания, потому остатки человечества переселились под воду. Серия получила высокие оценки критиков, которые отмечают как интересный сюжет, ярких персонажей и интригующий сеттинг, так и выразительную графику на грани сюрреализма. «Внизу» входит в число лучших НФ-комиксов XXI века.

А также Издательство «Астрель» выпустит «Книгу чудес» одного из лидеров «новых странных» Джеффа Вандермеера — шикарно иллюстрированный путеводитель по созданию фантастических миров. В «Эксмо» выйдет энциклопедия «Доктор Стрэндж. Мистический мир», «Белый Единорог» издаст артбук «Искусство Battlefield 1», АСТ порадует геймеров артбуками по миру Warcraft.