Звёздные войны. Скайуокер наносит ответный удар

Повстанцы уничтожили первую Звезду смерти, но Империя ещё способна нанести ответный удар. Так что героям Восстания — Люку, Лее, Хану, Чуи и их верным дроидам — нужно проникнуть на одну из крупнейших имперских фабрик по производству оружия и уничтожить её. Они не подозревают, что там их ждёт встреча с Дартом Вейдером, которому представится шанс узнать, кто же тот пилот, что взорвал гигантскую станцию.



Star Wars Volume 1: Skywalker Strikes

Жанр: космическая опера

Сценарист: Джейсон Аарон

Художник: Джон Кэссэди

Выход оригинала: 2015

Издательство: «Комильфо», 2016



Как только Disney приобрели «Звёздные войны», стало ясно, что выпуск комиксов по ним передадут от Dark Horse к Marvel, принадлежащему Disney. И действительно, в начале 2015 года издательство запустило свои первые серии — они вошли уже в новый канон саги. Отличие в подходах Dark Horse и Marvel стало заметно почти сразу. Первые в своё время расширяли границы далёкой галактики. Сценаристы вовсю создавали новых героев и даже эпохи — например, именно в комиксах впервые была показана эра Старой Республики. Marvel пошли другим путём и свои первые серии посвятили приключениям героев оригинальной трилогии.

События серии, незамысловато озаглавленной «Звёздные войны», разворачиваются после окончания «Новой надежды» и с ходу принимают крутой оборот. Вылазка повстанцев оборачивается отчаянным противостоянием с Дартом Вейдером. Тот демонстрирует свою устрашающую мощь, так что первая половина комикса предельно насыщена экшеном. Во второй темп несколько снижается, и сюжет разделяется на пару параллельных линий. Хан с Леей отправляются на очередную миссию, а Люк, стремясь разобраться в себе, возвращается на Татуин. И то, и другое оборачивается новыми опасностями и приключениями.

Конечно, Marvel выбрали для работы над «Звёздными войнами» отличных авторов: Аарон и Кесседи — настоящие мастера. Комикс подкупает динамичным сюжетом, отлично воссозданной атмосферой фильмов, великолепной картинкой и обилием ярких сцен. Особенно хороши эпизоды, где Люк впервые лицом к лицу сталкивается с Вейдером (самолюбие джедая-недоучки при этом сильно страдает) и сражается с Бобой Феттом.

Но при всей своей увлекательности комикс лишний раз демонстрирует, что новому канону «Звёздных войн» недостаёт смелости и оригинальности в сюжетах. Таких динамичных, но необязательных приключений было предостаточно и в Расширенной вселенной. Но хватало в ней и историй, которые раздвигали границы далёкой галактики. Тем, кому важен не канонический статус сюжета, а его самобытность, стоит обратить внимание скорее на «легендарные» комиксы вроде «Рыцарей Старой Республики» или «Тёмных времён».

Итог: «Звёздные войны» от Marvel всё ещё не предлагают поклонникам ничего принципиально нового. И всё же история, рассказанная на страницах этой серии, пока что одна из самых интересных в «эре Disney».

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