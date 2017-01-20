10 вымышленных президентов, которые хуже Трампа

«Мир фантастики» далёк от политики. Но шумиха вокруг выборов в США даже нас заставила обратить на неё внимание. Вся Америка спорит, сможет ли Дональд Трамп стать достойным лидером страны. В одном мы уверены: он точно будет лучше, чем эти десять вымышленных президентов.

В наш антитоп вошли не только вымышленные президенты США, но и два президента Земли, и один инопланетянин. Просто потому, что в Голливуде их всё равно изображают точно так же.

10. Дуэйн Элизондо Камачо («Идиократия»)

В будущем, показанном в сатирическом фильме «Идиократия», Америка отупела до крайней степени. Поэтому лидером нации стал не самый умный, хитрый или успешный, а просто самый сильный и брутальный. В данном случае — чернокожий рестлер и бывший порноактер Дуэйн Элизондо Маунтин Дью Герберт Камачо (да, он взял имя в честь напитка). Он ездит на президентском мотоцикле, носит майку с американским флагом и огромную бляху на шее, а на публичных выступлениях матерится, стреляет в воздух, пляшет и поет.

Безусловно, Камачо — самый тупой президент в нашей подборке, но далеко не самый плохой. Он просто продукт своего времени. Не его вина в том, что американцы будущего так поглупели, что признали лучшим фильмом года картину, где на экране несколько часов демонстрируется человеческая задница.

По крайней мере, в трудную минуту у Камачо хватило мозгов обратиться за помощью к путешественнику из прошлого, который невольно оказался самым умным человеком в US fokkin’ A. И поручить ему решение продовольственного кризиса… за пару недель. Как это — невозможно? Америка — страна fokkin’ возможностей!

9. Грег Стилсон («Мёртвая зона»)

Строго говоря, в реальности Стилсон не стал президентом — его успел остановить герой романа Стивена Кинга «Мёртвая зона». Но в том альтернативном будущем, где Грег всё-таки выиграл выборы, он развязал Третью мировую войну и погубил весь мир. По крайней мере, так сулили пророческие видения главного героя Джонни Смита. И, судя по самому Стилсону, они были совершенно правдивы.

Создавая образ Стилсона, Кинг черпал вдохновение из реальной жизни, скопировав кое-какие черты одного из самых неоднозначных президентов США — Ричарда Никсона. Стилсон продвигался к своей цели как танк, порой по головам других людей. Он тщательно маскировал свои недостатки, исполняя на публике роль честного, веселого и простого парня из народа, который отказывается играть по правилам.

Но за благопристойной вывеской скрывалось гнилое нутро. У Стилсона с детства были проблемы с психикой, он страдал от приступов неуправляемого гнева и мог насмерть забить облаявшую его собаку. Свою политическую карьеру Грег строил, прибегая к взяткам, шантажу и заказным убийствам.

К счастью, Стилсон сам вырыл себе яму. Когда Смит выстрелил в будущего тирана, Грег попытался заслониться телом маленького мальчика. Кадры попали в СМИ, и на амбициях Грега можно было поставить крест.

8. Лекс Лютор (комиксы DC)

Устав бороться с Суперменом, суперзлодей и магнат Лекс Лютор подался в политику и баллотировался в президенты США. Построив избирательную программу на платформе научно-технического прогресса, Лекс легко выиграл выборы и стал сорок третьим президентом, сменив в Белом доме Билла Клинтона.

Поначалу Лекс проявил себя довольно компетентным управленцем (всяко лучше Буша-младшего, выигравшего эти выборы в реальной жизни). Он провел несколько дельных реформ: наложил мораторий на использование ископаемых видов топлива, принял участие в восстановлении уничтоженного землетрясением Готэма и возглавил американскую армию и земных супергероев в борьбе против инопланетного вторжения. Всё это увеличило и без того немалую популярность Лютора.

Увы, надолго Лекса не хватило, а у многих его подвигов оказалось двойное дно. Бэтмен узнал, что причиной землетрясения в Готэме стали махинации Лютора с природой. Wayne Enterprises оборвали все деловые связи с американским правительством. Обиженный Лютор подстроил убийство любовницы Брюса Уэйна и попытался повесить это на него самого. Затем выяснилось, что Лекс заранее знал о вторжении и не сделал ничего, чтобы его предотвратить, поскольку хотел прославиться как победитель в войне.

Ну и под конец Лютор решил свести счеты с Суперменом и назначил за его голову награду в миллиард долларов. В итоге президента подвели неуёмные попытки разделаться с двумя лучшими супергероями — и суперзлодейская привычка рассказывать им свой план.

7. Дрист («Космические яйца»)

В «Звёздных войнах» во главе злодеев стоит император, а в «Космических яйцах», пародии на «Звёздные войны», — президент Scroob, которого в русском переводе зовут почти как тёмного эльфа. Его роль исполнил сам режиссёр картины Мел Брукс.

История умалчивает, как президент Дрист пришел к власти, но держался за неё он с изворотливостью бывалого политика. Возглавляемая президентом раса космобольцев умудрилась полностью растерять атмосферу родной планеты. Однако при каждом выступлении в СМИ Дрист, и глазом не моргнув, врал, что никаких проблем с воздухом нет и сам он дышит полной грудью. А потом украдкой вдыхал импортный кислород из баночки.

Справедливости ради, Дрист делал все возможное, чтобы достать для Космобола живительный кислород. Пусть его методы и напоминали форменное пиратство— президент не нашел ничего лучше, чем с помощью шантажа отобрать воздух у соседней планеты Друидии. Но если сравнивать его с королём той же Друидии, который готов был отдать атмосферу своей планеты за жизнь дочери, Дрист выглядит куда более достойным правителем.

Что, у вас на планете тоже есть кислород? Тогда «Космобол-1» уже летит к вам!

6. Морган Кларк («Вавилон-5»)

В третьем и четвёртом сезонах сериала «Вавилон-5» главным злодеем был не какой-нибудь инопланетянин, а президент Земли. Вице-президент Морган Кларк занял высший пост после загадочного убийства президента Сантьяго. Военные, в числе которых был и командор «Вавилона-5» Шеридан, быстро заподозрили, что дело тут нечисто, начали копать и раскрыли связь вице-президента с убийством.

Тем временем правление Кларка превратилось в борьбу за сохранение власти. Чтобы удержать пост перед лицом таких подозрений, ему пришлось закрутить гайки и превратиться в тирана. Для подавления любого инакомыслия президент завёл персональное гестапо — спецслужбу «Ночная стража». Когда Марс отказался признавать власть Кларка, тот разбомбил планету — но это лишь привело к выходу из Земного альянса других колоний, в том числе «Вавилона-5». Кларк послал корабли усмирить мятежную станцию — безуспешно. Шеридана президент обвинил в измене Земле и потакании инопланетянам, хотя сам втайне сотрудничал с жестокой инопланетной расой Теней.

В общем-то, все беды Кларка были от нетерпения. Он так рвался в президентское кресло, что настроил против себя всех, развязал гражданскую войну и проиграл её. А чтобы зрители точно не сомневались, что он плохой парень, под конец Кларк пытался развернуть системы обороны Земли против самой Земли. Просто так, чтобы бабахнуть на прощание.

5. Госпожа президент («Железное небо»)

Если бы Дональд Трамп не победил, то Америка выбрала бы первую в своей истории женщину-президента — Хиллари Клинтон. И если Трамп напоминает многих других участников нашего хит-парада, то Хиллари заставляет вспомнить железную леди-президентшу из комедии «Железное небо». Впрочем, её создатели, вероятно, намекали на другого «ястреба» — Сару Пэйлин.

В отличие от Дриста и Камачо, которых хоть иногда волновали проблемы граждан, госпожу президент заботил лишь ее собственный рейтинг. Ради лишнего голоса избирателей деловая дамочка была готова на всё. Во имя политкорректности включить в состав лунной экспедиции чернокожего, который даже не настоящий астронавт? Да, мы можем! Бомбить Австралию? Да легко! Обратиться за помощью к космическим нацистам? Раз плюнуть! Развязать мировую войну? Гениально! Развязавших войну президентов всегда переизбирают!

Но в последнем госпожа президент, похоже, ошиблась. Судя по тому, с каким остервенением мировые лидеры вцепились друг другу в глотки в финале «Железного неба», вряд ли к моменту повторных выборов во всем мире найдется хоть один живой человек, способный поставить галочку в бюллетене.

4. Красный череп («Старик Логан»)

В комиксе Марка Миллара «Старик Логан» Красный череп добился того, о чем мечтали все суперзлодеи: завоевал мир. Он объединил коллег по суперзлодейскому цеху, и, нанеся скоординированную атаку, они уничтожили почти всех супергероев. После этого злодеи поделили Америку между собой. Магнито выпросил Лаc-Вегас, Доктор Дум отжал южные штаты, а Красный череп провозгласил себя президентом и поселился в Белом доме, который украсил собственными статуями и символикой Третьего рейха.

США под властью Черепа больше всего напоминали мир оруэлловского романа «1984». Гражданам постоянно напоминали, что Большой Брат следит за ними, ораторы проповедовали с трибун такие очаровательные лозунги, как «Работа! Семья! Ненависть!», а секретные службы безжалостно уничтожали очаги сопротивления и свободомыслия.

Но, лишившись своих врагов и реализовав мечту, Череп, похоже, заскучал. Он собрал себе целую коллекцию трофеев, снятых с тел погибших врагов, и часами сидел в одиночестве рядом с бронёй Железного человека, плащом Стивена Стрэнджа и маской Человека-паука. А жемчужину своей коллекции, униформу Капитана Америки, Череп и вовсе напяливал на себя, словно вторую кожу. Коллекционирование Черепа и сгубило: когда до Белого дома добрался Росомаха, эти предметы здорово пригодились Логану в бою с президентом.

3. Президент («Побег из Лос-Анджелеса»)

Безымянный президент из фильма Джона Карпентера «Побег из Лос-Анджелеса» за пятнадцать лет у власти наломал немало дров. Переступив порог Белого дома, он изменил конституцию страны так, что срок его правления был продлен чуть ли не до бесконечности. Во внешней политике он не брезговал прибегать к открытому шантажу, благо у США появилось оружие, способное лишить электроэнергии целые страны. Поэтому президент угрожал пожизненной ссылкой в каменный век любой стране, которая рискнет хоть пикнуть против Америки.

Ярый религиозный фанатик, президент запретил в США алкоголь, курение, добрачный секс и даже красное мясо. За малейшую провинность неугодные лишались гражданства и в считанные минуты выдворялись из страны. Местом ссылки, как ни странно, чаще всего оказывался Лос-Анджелес. Незадолго до избрания президента землетрясение превратило город в остров, а на руинах пышно расцвела преступность. Поэтому президент предпочел вывести Лос-Анджелес из состава страны и отгородиться от него стеной.

Своей политикой резидент довёл до ручки даже собственную семью. Одна его дочь покончила с собой, а вторая присоединилась к его противникам-повстанцам, прихватив то самое оружие. За это её приговорили к казни на электрическом стуле. Но главной ошибкой президента стало решение использовать в своих разборках с врагами Змея Плисскена. В итоге президент оказался первым лидером, возглавившим Америку в новом каменном веке.

2. Кориолан Сноу («Голодные игры»)

Государство Панем, где происходят события антиутопии «Голодные игры», предположительно находится на востоке Северной Америки. Так что Сноу с натяжкой можно назвать президентом того, что осталось от США.

Кориолан Сноу был настоящим параноиком. Опасаясь заговоров и конкурентов, он избавлялся не только от врагов, но и от союзников — а вдруг со временем они станут врагами? Его истинным коньком были отправления. Он регулярно травил неугодных за обедом, а чтобы избежать подозрений, пил яд вместе с ними. От частого принятия яда у него во рту образовались незаживающие язвы, и, чтобы приглушить запах крови, Сноу носил в петлице специально выведенные розы.

Сноу держал Панем в ежовых рукавицах. Пока граждане столичного Капитолия купались в роскоши, жители остальных дистриктов едва сводили концы с концами. Каждый год проводились Голодные игры, где подростки из дистриктов убивали друг друга на потеху публике. Сноу держал огромные карательные отряды и применял силу при малейшем проявлении недовольства.

Но политику Сноу едва ли можно назвать дальновидной. Когда войска Капитолия, стремясь подавить восстание, сравняли с землей восьмой и двенадцатый дистрикты, Сноу не задумался, что лишает страну ресурсов, которые добывались в уничтоженных регионах. А когда повстанцы перешли в наступление, Кориолан не придумал ничего лучше, чем выставить живой щит из детей вокруг своей резиденции. Справедливости ради, не он сбросил бомбы, погубившие несчастных. Этот грех — на совести лидера восстания, столь же беспринципной и коварной президента Койн.

1. Голова Ричарда Никсона («Футурама»)

Ричард Никсон вошел в историю как один из самых скандальных президентов США, хотя на его счету немало успехов. При нём США улучшили отношения с Китаем и СССР, выиграли лунную гонку и вывели войска из Вьетнама. Увы, публика лучше запоминает последние события. На репутации Никсона вечным пятном останется Уотергейтский скандал, который вынудил президента уйти в отставку.

Но во вселенной мультсериала «Футурама» живёт именно Никсон из общественного мнения — подлый, коварный и беспринципный. В будущем голову Никсона сохранили в колбе и оживили, и в XXXI веке она решила снова побороться за президентство.

Избирательная кампания головы строилась на обмане и увертках. Прописанное в конституции ограничение, что никто («nobody») не может быть президентом более двух раз, кандидат обошел, приобретя новое «body» — блестящее металлическое тело робота. Оно к тому же обеспечило голове Никсона голоса роботов… точнее, один голос, но этого хватило, чтобы выиграть выборы.

Придя к власти, голова Никсона поначалу собиралась продавать детские органы в зоопарк на мясо, но быстро переключилась на более подобающие президенту Земли вопросы. Голова развязала войну за бесполезную и лишенную ресурсов планету, попыталась уничтожить всех роботов на Земле, потратила всю казну на прикольную гравитационную помпу и планировала построить забор вокруг Солнечной системы, чтобы избавиться от инопланетян-иммигрантов (привет, Дональд!).

Несмотря на все эти прегрешения, голова Никсона продержалась у власти как минимум три срока. Причем последние выборы Никсон сперва проиграл, однако из-за временных сдвигов победивший кандидат, путешественник из будущего, исчез, подарив победу конкуренту.

* * *

Американская сатира беспощадна: в западной фантастике президентов часто изображают как полных идиотов или отпетых негодяев. Голливуд допускает мысль, что демократия позволит попасть в Белый дом даже суперзлодею. И хотя зрителя обычно пугают консервативными республиканцами, разница между ними и демократами в глазах сатиры не так уж велика.

Очень характерной, почти пророческой в этом смысле оказалась хэллоуинская серия «Симпсонов». В ней пришельцы покоряют Америку, заменив двойниками кандидатов в президенты сразу от обеих партий. Даже зная об этом, американцы всё равно выбирают одного из захватчиков. Потому что голосовать за третью партию — значит выбросить голос на ветер!