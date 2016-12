Кажется, в 2017 году игроделы последуют примеру киношников и представят нам множество ремейков, сиквелов и перезапусков. Но ремейки в видеоиграх — явление практически всегда положительное, продолжения выйдут у заслуженных серий, да и оригинальных проектов ожидается немало. И выбрать игру, которую мы ждём больше всего, было непросто.

15

Vampyr

Дата выхода: 2017 (PC, PS4, Xbox One)

Спрашивается, что в этом списке делает ролевой экшен от третьего лица с откровенно дурацким названием «Вампир»? На самом деле веру в этот проект вселяет имя создателей: игру делают Dontnod Entertainment, авторы недооценённого киберпанковского экшена Remember Me и прорывного интерактивного фильма Life is Strange. И если присмотреться к Vampyr, становится понятно, что это не только мрачный боевик, но ещё и напряжённый готический триллер о герое, который одновременно спасает жизни как доктор и забирает их как кровожадный вампир.

14

Danganronpa V3: Killing Harmony

Дата выхода: 12 январь 2017 (Япония, PS4, PS Vita)

Третья часть одной из лучших сюжетоориентированных видеоигр современности гарантировано станет громким событием на японском рынке — и, надеемся, на европейском тоже. New Danganronpa V3 знаменует перезапуск вселенной после того, как аниме-сериалы завершили сюжетные линии оригинальной дилогии. Игровой процесс возвращается к корням — нас снова ждёт команда из шестнадцати одарённых подростков, борющихся за выживание и расследующих череду убийств. Разработчики обещают дополнить фирменные «классные суды» новыми механиками, которые добавят в игровой процесс разнообразие и динамику. Если вы любите крутые запутанные сюжеты и вас не пугает зашкаливающая анимешность, рекомендуем обратить внимание на этот проект.

13

Nioh

Дата выхода: февраль 2017 (PS4)

Ролевой экшен Nioh находится в разработке довольно давно (причём ранняя версия основывалась на нереализованном сценарии Акиры Куросавы), но по-настоящему привлёк внимание публики после E3 2016. Главный герой, европейский моряк Уильям, борется в Японии с силами зла, обучается искусству самурая и привлекает на свою сторону добрых духов. Огромный выбор оружия, различные варианты развития героя, высокая сложность и великолепная атмосфера Японии ранней эпохи Эдо — сочетание, ради которого стоит ждать игру.

12

For Honor

Дата выхода: 14 февраля 2017 (PC, PS4, Xbox One)

На полях сражений выясняют отношения рыцари, самураи и викинги. Как они все оказались в одном месте? Не важно! For Honor обещает стать средневековой Call of Duty: игрок выбирает класс, способности и идёт рубиться с противниками на мультиплеерную карту, параллельно выполняя испытания, накапливая опыт и открывая новое снаряжение и украшения. Интереса добавляет непростая боевая система с блоками, ударами в различные части тела и уникальными способностями. Мультиплеерным боевикам явно не хватало чего-то нового, и For Honor вполне может на время отвлечь игроков от бесконечных сетевых шутеров.

11

Scalebound

Дата выхода: начало 2017-го (PC, Xbox One)

На первый взгляд Scalebound сильно напоминает старую добрую Devil May Cry. И неудивительно, ведь разработкой игры занимается студия PlatinumGames, набившая руку на динамичных слэшерах. Однако Хидеки Камия обещает на этот раз выпустить не экшен, а полноценную ролевую игру. В основе сюжета лежит трогательная дружба благородного дракона и попавшего в волшебный мир паренька. Боевые сцены пронизаны безбашенным пафосом — под фейерверк из спецэффектов и бодрую музыку герой крушит врагов мечом и магией, превращается в рыцаря, прыгает по тушам огромных чудовищ и отдаёт команды дракону. Выглядит неплохо, но для успеха игре стоит обзавестись ещё парой оригинальных фишек. Может, одной из них станет мультиплеер?

10

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Дата выхода: 2017 года (Wii U, Nintendo Switch)

Выход новой части The Legend of Zelda — это всегда большое событие. В этот раз всё будет особенно интересно: игра выйдет на новой консоли Nintendo Switch. Нас ждёт огромный открытый мир, возможность подбирать оружие по своему вкусу и другие, довольно нетипичные для серии нововведения. Ну и, конечно, не обойдётся без традиционных подземелий, загадок, потери памяти и спасения мира от зла.

9

BattleTech

Дата выхода: начало 2017-го (PC)

Студия Harebrained Schemes громко заявила о себе, вернув к жизни вселенную Shadowrun. Благодаря финансовой поддержке фанатов разработчики выпустили отличную серию из трёх олдскульных ролевых игр. Теперь же компания готовится возродить другой известный игровой мир — BattleTech. BattleTech рассказывает о мире далёкого будущего, где в войнах сражаются огромные роботы, управляемые людьми.

Нас ждёт варгейм с пошаговыми боями и обилием тактических нюансов, управление собственным отрядом наёмников, участие в конфликтах великих домов Внутренней Сферы, а также битвы с другими игроками на планете Солярис VII, где проводятся гладиаторские бои между мехами.

8

Outlast 2

Дата выхода: первая половина 2017 года (PC, PS4, Xbox One)

Первая часть Outlast была одним из лучших хорроров последних лет. Приключения беззащитного журналиста в жуткой психиатрической лечебнице захватывали и пугали. Сиквел забросит главного героя в пустыню Сонора в Аризоне, где ему предстоит расследовать загадочное убийство в местной деревне, населённой последователями некого культа. Будет жестоко, зловеще и очень атмосферно — в этом сомневаться не приходится.

7

Shenmue 3

Дата выхода: декабрь 2017 (PC, PS4)

Редкая серия может похвастаться такими преданными поклонниками, как Shenmue. Фанаты ждали продолжения любимой приключенческой игры пятнадцать лет и, когда Shenmue 3 анонсировали на Kickstarter, собрали рекордную для видеоигр сумму в шесть с лишним миллионов долларов. Игра продолжает историю мастера боевых искусств Рё, который ищет в горах Китая убийцу своего отца. Третья часть обещает вобрать в себя лучшие элементы предшественниц — детально проработанный открытый мир, оригинальные мини-игры и увлекательные поединки. Ничего революционного по современным меркам, но отдохнуть душой и предаться ностальгии игра наверняка позволит.

6

Nier Automata

Дата выхода: 2017 года (PC, PS4)

У провальной ролевой игры Nier было множество проблем, однако её сюжет и атмосфера запомнились игрокам, поэтому продолжению дали зелёный свет. Трудится над разработкой Nier Automata настоящая команда мечты. Сценарист оригинала Таро Йоко пишет историю о том, как на опустевшей Земле андроиды сражаются с инопланетными механическими захватчиками. И наверняка она будет не так проста, как кажется на первый взгляд. Дизайном игры занимается прославившийся работой над Final Fantasy XII Акихико Ёсида. Ну а за разнообразие врагов, интересных боссов и боевую систему отвечают мастера экшена PlatinumGames. Если все выложатся на совесть, должна получиться необычная и многогранная игра.

5

Horizon Zero Dawn

Дата выхода: 28 февраля 2017 (PS4)

Создатели серии боевиков Killzone решили попробовать себя на новом поприще и создали ролевой экшен с открытым миром. Да каким! Здесь пережившие гибель цивилизации люди охотятся в живописных джунглях на роботов-динозавров. Поверженных врагов они разбирают на запчасти, из которых мастерят оружие, ловушки и прочие полезные вещицы. Хотя упор в Horizon Zero Dawn сделан на бои и исследование местности, сюжет тоже обещает быть интересным. Героине предстоит путешествовать по миру, общаться с разными племенами и разгадывать тайны.

4

Mass Effect: Andromeda

Дата выхода: первая половина 2017 (PC, PS4, Xbox One)

Похоже, не зря новую часть прославленной ролевой серии Mass Effect назвали Andromeda. Хотя выход игры намечен на весну, она всё ещё окутана туманом. В центре событий окажется колонист с Земли, которому поручено исследовать далёкую галактику и найти пригодную для человечества планету. Поможет ему в этом пёстрая компания союзников, с которыми, как и раньше, можно будет общаться. BioWare обещают предоставить игроку максимум свободы. Открытый мир «Андромеды» можно будет покорять в любом темпе и порядке. И о прокачке персонажа задумываться не придётся: классов в игре нет, а очки опыта всегда можно будет перераспределить. Звучит простовато, но почему бы и нет. Выбирать, с кем закрутить роман, интереснее, чем копаться в характеристиках.

