Gravity Rush 2. Обзор

Gravity Rush 2
Жанр: экшен с видом от третьего лица
Разработчик: SIE Japan Studio, Project Siren
Издатель: Sony Interactive Entertainment
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: субтитры
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Продолжение Gravity Rush всеми силами пытается исправить недостатки первой части. Оригинал вышел на портативной PlayStation Vita в 2012 году, и, разумеется, технические ограничения консоли сказались на игре. Скучная картинка, которая в двух шагах от героини тонула в тумане, безжизненный открытый мир, однообразные противники — эти недостатки портили впечатление от игры, в целом занятной. Gravity Rush 2 выходит на PlayStation 4, и игроки могут сполна насладиться ощущением полёта. Или, вернее, падения.
Действие игры разворачивается в летающем городе, который разделён на несколько уровней — парящих в воздухе островов. Посередине живут обычные люди, средний класс. Сверху парят деловые кварталы и особняки богачей, а внизу прозябают в трущобах самые бедные жители. Венчает всё неприступная крепость Совета — могущественных правителей города. Мир игры больше не кажется безжизненным: жители каждого района занимаются своими делами, богачи расслабляются на зелёных лужайках, а беднота сидит в грязи — всё как в жизни. Несмотря на простоту, картинка радует глаз: яркие цвета и мультяшная графика в сочетании с приятным мягким освещением делают игровой мир по-своему уютным. А главное — никаких подгрузок. Кэт может спрыгнуть с высокого здания и пролететь весь город насквозь до самого низа. Ещё одно нововведение — сетевые элементы: игроки могут посылать друг другу испытания и подсказки для поиска сокровищ.
А вот в остальном игра лучше не стала. Кэт умеет менять гравитацию: стоять на стенах, ходить вниз головой, перелетать между плоскостями и прыгать на огромные расстояния. Это главная фишка игры, но потребуется время, чтобы привыкнуть к неудобному управлению и своенравной камере. Миссии разнообразят новые противники — солдаты Совета и их боевые машины, а также новые виды монстров, однако сражения по-прежнему сводятся к нажиманию одной кнопки. Отдельно стоит сказать о стелсе: механика игры для него совершенно не годится, но при этом задания на скрытность подбрасывают регулярно, что очень раздражает.
В целом игра сполна оправдывает свой возрастной рейтинг: симпатичные герои, нравоучительные выводы после заданий, множество забавных ситуаций и простое, но очень затягивающее собирательство кристаллов для развития навыков героини.
Предисловие
О том, что происходило между первой частью и Gravity Rush 2, игроки могут узнать, посмотрев короткие аниме-короткометражки на YouTube.
- мир игры
- графика
- герои
- камера
- управление