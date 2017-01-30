Gravity Rush 2. Обзор

После гравитационного шторма Кэт попадает в поселение шахтёров, добывающих ценные кристаллы. Местные каждый день борются за выживание и не намерены кормить гостью бесплатно. Кэт должна освоиться в новом мире, вернуть себе гравитационные силы, помочь поселенцам и найти свою подругу, Рейвен.

Gravity Rush 2 Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: SIE Japan Studio, Project Siren

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

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Продолжение Gravity Rush всеми силами пытается исправить недостатки первой части. Оригинал вышел на портативной PlayStation Vita в 2012 году, и, разумеется, технические ограничения консоли сказались на игре. Скучная картинка, которая в двух шагах от героини тонула в тумане, безжизненный открытый мир, однообразные противники — эти недостатки портили впечатление от игры, в целом занятной. Gravity Rush 2 выходит на PlayStation 4, и игроки могут сполна насладиться ощущением полёта. Или, вернее, падения.

Действие игры разворачивается в летающем городе, который разделён на несколько уровней — парящих в воздухе островов. Посередине живут обычные люди, средний класс. Сверху парят деловые кварталы и особняки богачей, а внизу прозябают в трущобах самые бедные жители. Венчает всё неприступная крепость Совета — могущественных правителей города. Мир игры больше не кажется безжизненным: жители каждого района занимаются своими делами, богачи расслабляются на зелёных лужайках, а беднота сидит в грязи — всё как в жизни. Несмотря на простоту, картинка радует глаз: яркие цвета и мультяшная графика в сочетании с приятным мягким освещением делают игровой мир по-своему уютным. А главное — никаких подгрузок. Кэт может спрыгнуть с высокого здания и пролететь весь город насквозь до самого низа. Ещё одно нововведение — сетевые элементы: игроки могут посылать друг другу испытания и подсказки для поиска сокровищ.

А вот в остальном игра лучше не стала. Кэт умеет менять гравитацию: стоять на стенах, ходить вниз головой, перелетать между плоскостями и прыгать на огромные расстояния. Это главная фишка игры, но потребуется время, чтобы привыкнуть к неудобному управлению и своенравной камере. Миссии разнообразят новые противники — солдаты Совета и их боевые машины, а также новые виды монстров, однако сражения по-прежнему сводятся к нажиманию одной кнопки. Отдельно стоит сказать о стелсе: механика игры для него совершенно не годится, но при этом задания на скрытность подбрасывают регулярно, что очень раздражает.

В целом игра сполна оправдывает свой возрастной рейтинг: симпатичные герои, нравоучительные выводы после заданий, множество забавных ситуаций и простое, но очень затягивающее собирательство кристаллов для развития навыков героини.

Итог: сиквел исправил некоторые недостатки оригинала, хотя ряд неудачных решений остался без изменений. Но ради красивого мира, ощущения полёта и забавных героев на игру вполне можно потратить время.

Предисловие О том, что происходило между первой частью и Gravity Rush 2, игроки могут узнать, посмотрев короткие аниме-короткометражки на YouTube.

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