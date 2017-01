2016 год запомнился нам обилием сиквелов и ремейков — но в играх, в отличие от кино, это не раздражает, а радует: все они получились достойными того, чтобы подарить им десятки часов своей жизни. Поэтому нам было очень сложно выбрать победителей. А главная борьба развернулась за титул «Игра года», так как под конец 2016-го вышло немало достойных претендентов.

Ремейк/ремастер года

Претенденты: The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, Shadow of the Beast, Resident Evil 0: HD Remaster

Ratchet & Clank

В этом году вышло немало достойных ремейков, но именно Ratchet & Clank установил новую планку качества для всех игровых ремастеров. Разработчики из Insomniac Games не просто улучшили графику своего классического платформера, а воссоздали проект с нуля: взяли лучшие повороты сюжета, лучшие локации, даже лучшие пасхалки из оригинала и пересадили всё это на современный движок последних частей. Благодаря этому новая Ratchet & Clank выглядит очень свежо и дарит всё те же эмоции, что и оригинальная игра 2002 года.

Дополнение года

Претенденты: World of Warcraft: Legion, Dying Light: The Following

Ведьмак 3: Дикая Охота. Кровь и вино

Две первые части «Ведьмака» обходились без крупных сюжетных дополнений. Но вот третья игра их получила — сразу два. Видимо, потому, что «Дикая Охота» стала финалом серии, разработчики решили дать поклонникам возможность провести в любимом мире ещё немного времени. В «Каменных сердцах» действие разворачивается в уже знакомых нам краях. А в «Крови и вине» мы вместе с Геральтом отправляемся туда, где ещё не бывали, — в прекрасный и нетронутый войнами Туссен, который терроризирует таинственный монстр. И там, пусть и в меньшем масштабе, есть всё то, за что мы полюбили основную игру: красивые истории, ход которых зависит от наших решений, непростые моральные дилеммы, лихие повороты сюжетов, увлекательные квесты и охота на чудовищ, искромётные диалоги и яркие персонажи, в том числе наши старые знакомые. Это дополнение, сравнимое с новой игрой.

Наш обзор Ведьмак 3: Дикая Охота. Кровь и вино. Прощай, Белый Волк! Поляки смогли достойно и, главное, вовремя закончить историю Геральта из Ривии, не дав его странствиям превратиться в рутину.

Долгожданная игра

The Last Guardian

Когда никто уже не ждал, The Last Guardian всё-таки вырвалась из «производственного ада» и стала одним из самых ярких приключений современности. Фумито Уэда смог вернуть нас в славные времена, когда японские игровые гиганты тратили огромные деньги на авторские проекты (Shadow of the Colossus, Okami) и мы получали увлекательные игры с нетрадиционным подходом к дизайну. The Last Guardian — дорогостоящий и зрелищный платформер, который создаёт сильную эмоциональную связь между игроком и персонажами. Возможность управлять гигантским питомцем с помощью дрессировки дарит уникальный игровой опыт, который делает The Last Guardian главным эксклюзивом PlayStation 4 для искушённых игроков.

Наш обзор The Last Guardian. Нечто большее, чем приключение The Last Guardian производит такое же сильное впечатление, как предыдущие шедевры Фумито Уэды — ICO и Shadow of the Colossus.

Независимая игра года

Претенденты: Owlboy, Superhot

INSIDE

Знаете такие игры, которые вылизаны, причёсаны и одобрены фокус-группами? Ну, с простым логичным сюжетом и разжёванной поучительной концовкой? Так вот, INSIDE — не из таких. Это жуткая, мрачная, двинутая на всю голову головоломка с бесподобным визуальным стилем, где вашего героя по мере прохождения наверняка убьют раз двадцать самыми жестокими способами, включая травлю злобными доберманами и разрубание на части огромным вентилятором. Ах да, забыли уточнить, что здешний главный герой — подросток. Ему предстоит преодолеть все опасности и выбраться живым из всех ловушек, чтобы прийти к сумасшедшему и неожиданному финалу. Это путешествие длиной в 4–5 часов врежется в вашу память на долгие годы, гарантируем!

Боевик года

Претенденты: Doom, Gears of War 4, Uncharted 4: A Thief’s End

Titanfall 2

В этом году вышло немало достойных боевиков, но Titanfall 2 запомнился тем, что исправил все ошибки первой части и наконец-то полностью раскрыл потенциал серии. Разнообразная и зрелищная кампания, увлекательный мультиплеер с уместным паркуром, несколько видов титанов и способности пилотов, которые позволяют гибко менять тактику, бесплатные дополнения — у Titanfall 2 есть всё, чтобы покорить сердца игроков. Но решение выпустить игру одновременно с Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare оказалось настоящим саботажем. Уже сейчас, спустя пару месяцев после релиза, в некоторых режимах играют считаные сотни человек.

Сиквел года

Претенденты: Titanfall 2, Watch Dogs 2, Dishonored 2, Deus Ex: Mankind Divided

Dark Souls 3

Dark Souls уже давно превратилась из успешной серии в целый игровой поджанр. Нахваливать её — дело неблагодарное и бессмысленное, поэтому проще сказать, чего в Dark Souls 3 нет. Сюрпризов. Заключительная часть трилогии не пытается удивлять. Вполне справедливо полагая, что игрокам и без всяких нововведений захочется вернуться в опасную, мрачную и, главное, многогранную вселенную.

Ну и отдельный поклон FromSoftware за то, что они решили завершить серию на высокой ноте, а не отправили разработку на конвейер. Вовремя поставить точку тоже надо уметь. Достойный финал и лучший сиквел года.

Наш обзор Dark Souls 3. Восславим Солнце в последний раз Достойное завершение серии. И хорошо, что Dark Souls заканчиваются именно сейчас.

Стратегия года

Претенденты: XCOM 2, Stellaris

Civilization 6

Крёстная мать всех глобальных стратегий в шестой раз явила себя миру, раскидав всех остальных претендентов на стратегический трон 2016 года одним ленивым движением пальца. Firaxis переделали многие основополагающие концепции: города из гексов с зонами влияния превратились в полноценные мегаполисы с районами, населению теперь требуется жильё, а древо исследований расщепилось на два независимых — научное и культурно-социальное. Партии стали куда менее предсказуемыми — продумать стратегию заранее почти нереально, приходится выжимать максимум из условий уже по ходу игры. Смело, сильно и очень интересно. Ждём дополнений!

Ролевая игра года

Претенденты: Tyranny, Dark Souls 3, Deus Ex: Mankind Divided

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV — это игра-столп, игра-событие, главный флагман японских ролевых игр. Она производит колоссальное впечатление уникальным миром, представляющим собой смесь винтажной Америки, городского фэнтези и научной фантастики. Этот мир очень интересно изучать — и не менее интересно встречаться с его колоритными обитателями и следить за развитием запутанной истории, которой дал старт двухчасовой мультфильм Kingsglaive. Помимо отличного сеттинга, игра выделяется яркой боевой механикой, позаимствованной из слэшеров. Безудержная фантазия авторов затмевает многочисленные мелкие недостатки вроде однообразных рутинных квестов и скучных подземелий, делая Final Fantasy XV одной из самых запоминающихся ролевых игр последних лет.

Эксклюзив года

Претенденты: The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief End

Будем честны — эта игра достойна победы во многих номинациях, представленных на этой странице. Есть много причин любить её. Яркие герои. Увлекательный игровой процесс. Дух исследования. Шикарные постановочные сцены вроде погони по городу на джипе или хитрой кражи с аукциона. Зрелищные эпизоды, которым позавидовали бы многие киноблокбастеры.

В конце концов, Uncharted 4 стала куда более взрослой игрой в плане сюжета. Здесь осталось место и для доброго, очень тёплого юмора, и для атмосферы яркого, светлого приключения, и даже для наивных глупостей, но сквозь всю игру проходят и достаточно взрослые темы. В четвертой части разработчики наконец-то показывают Нейта не только как лихого сорвиголову и шутника, но и как зрелого человека. Поэтому Uncharted 4 можно смело назвать одной из лучших игр для Playstation 4, да и одной из лучших игр года вообще.

Безумие года

Pokemon Go

В середине июля мы словно бы вернулись в начало 2000-х, когда все заговорили о покемонах. Мобильная игра с известным брендом и простейшей механикой буквально взорвала интернет и СМИ, и дело было не только в скандальных новостях. Люди массово столкнулись с технологией дополненной реальности, которая изменила представление о геймплее и играх в целом. Pokémon Gо заставила социопатов, гиков и лентяев выходить на улицы, чтобы поймать редкого покемона. Правда, в последнее время интерес к игре значительно угас (зимой не особо побегаешь, да и механика наскучила), но разработка продолжается — совсем недавно вышло дополнение, в котором добавилось второе поколение «карманных монстров».

VR-игра года

Не удивили

VR-битва началась: Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR легли на полки магазинов, студии вовсю колдуют над играми, исследуют возможности новых платформ, экспериментируют с механиками. И в этом главная проблема: пока ещё никто не сделал действительно стоящей игры, ради которой стоило бы раскошелиться на шлем. Все продукты для него, по большому счёту, лишь технодемки различной степени качества. Поэтому победителя в этой номинации у нас нет. Не доросли ещё! Посмотрим, что будет в следующем году.

Наш обзор PS VR Обзор PlayStation VR Обзор главного игрового девайса года — шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

Нефантастическая игра года

Firewatch

Независимый симулятор ходьбы Firewatch для многих стал главным откровением этого года. В основу игры легла незатейливая история одинокого мужчины, устроившегося смотрителем в национальный парк. Что здесь интересного? Дело в том, что разработчики предоставляют нам возможность самостоятельно определять, как будет развиваться характер главного героя. Для этого нужно всего лишь выбирать реплики в разговоре по рации с незнакомкой-смотрителем из другой части парка — и именно эти бытовые беседы делают повествование предельно искренним и жизненным. Ближе к титрам становится ясно, что настроение всей истории, в том числе и трогательной развязки, зависит от рутинных выборов игрока, и это производит колоссальное впечатление. Firewatch тронула нас так же глубоко, как в 2015 году — фантастическая Life is Strange.

Разочарование года

No Man’s Sky

Эта игра позиционировалась как масштабное космическое приключение с исследованием бесконечной вселенной, а оказалась унылой и однообразной «песочницей», где кроме бессмысленного крафтинга материалов и заняться нечем. Разработчики ввели аудиторию в заблуждение громкими заявлениями — и сделали генератор заросших травой планет, где можно разве что перерабатывать одни предметы в другие. В No Man’s Sky нет ничего, что может удивить или поразить, а для бескрайнего космоса это, согласитесь, очень странно.

Игра года

Претенденты: Uncharted 4: A Thief’s End, The Last Guardian, Dark Souls 3

Overwatch

Blizzard не могут сделать просто игру. Blizzard создают целую вселенную, яркую и живую. И эта вселенная вышла за пределы игры. Тематические события, комиксы, короткометражки — мы постоянно узнаём о колоритных героях что-то новое. При этом сама игра моментально стала очень зрелищной киберспортивной дисциплиной, в которой профессиональные команды борются за внушительные денежные призы. Во вселенной Overwatch место найдётся всем: и желающим поумиляться рождественскому костюму любимой героини, и хардкорным киберспортсменам, и простым геймерам, которые хотят сыграть пару матчей с друзьями. С интересом ждём, как Blizzard распорядятся успехом игры и вселенной в новом году.

Наш обзор Overwatch: игра, которую пропускать нельзя Эту игру не стоит пропускать даже тем, кто вообще не признаёт сетевые шутеры.