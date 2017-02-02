Resident Evil 7: Biohazard. Обзор

Итан Винтерс получает сообщение от своей пропавшей жены Мии и отправляется искать её в заброшенный особняк в дебрях Луизианы. Там Мию держит взаперти полоумная семейка, члены которой обладают странными способностями. Они похищают людей и ставят над ними жуткие эксперименты. В руки к ним по неосторожности попадает и Винтерс. Теперь его задача — выбраться из этого ада и спасти свою любимую.

Жанр: хоррор

Разработчик: Capcom

Издатель в России: «Софтклаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Играли на: PC

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The Evil Within (2014)

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Свежий хоррор пришёл откуда не ждали. Серия Resident Evil, некогда служившая столпом жанра, все годы своего существования медленно и мучительно превращалась в экшен. Шестая часть так вообще оказалась кооперативным шутером. Но в седьмой части Capcom внезапно решила вернуться к истокам и выпустила самый что ни на есть классический, старомодный ужастик.

В первую очередь игра затягивает атмосферой, вызывающей в памяти ужастики вроде «Пилы» и «Детей кукурузы». Героя ждёт провинциальная глушь и некогда роскошное, а теперь пришедшее в упадок огромное имение. На подходе к нему услужливо раскиданы газеты и видеозаписи о пропавших людях. Появление антагонистов в лице семейки Бейкеров усиливает впечатление, будто мы попали в старомодный хоррор. Мужик в замызганной пижаме с лопатой наперевес только поначалу кажется карикатурным. Увидев от первого лица, как герою этой самой лопатой отрубают ноги, а после сворачивают шею, быстро понимаешь, что эти люди действительно спятили. И что перед тобой не тонкий психологический ужастик, где во тьме таятся монстры, порождённые подсознанием. Кровь здесь течёт рекой. Даже смерть героя смакуется в подробностях, прежде чем на экране появится привычное «вы погибли».

Это не тонкий психологический ужастик, где во тьме таятся монстры, порождённые подсознанием. Кровь здесь течёт рекой

А эта печальная надпись всплывёт, и не раз. По всем канонам жанра врагов в игре много, а патронов и аптечек мало, да ещё и инвентарь ограничен. Но прокрасться или пробежать мимо врагов в узких коридорах и небольших комнатах не выйдет — придётся стрелять, рубить и жечь, причём хорошенько прицелившись для нанесения максимального урона. Поиграть в прятки и побегать от непобедимого противника тоже доведётся, но лишь в предусмотренные для этого моменты. Различить, когда стоит стрелять, а когда — прятаться, не всегда получается, но, к счастью, игра сохраняет прогресс довольно часто. И даже услужливо пишет, какая у игрока текущая цель, прямо на загрузочном экране. Потеряться тут не получится при всём желании.

Полное погружение Resident Evil 7 — одна из немногих полноценных игр, целиком адаптированных под прохождение в шлеме виртуальной реальности PlayStation VR. Возможно, именно поэтому она сделана от первого лица, в отличие от прочих частей серии. Содержание игры от того, проходить её в шлеме или без, не меняется. Но страху виртуальная реальность, конечно, нагонит побольше.



К сожалению, так же заботливо относятся и к игрокам, которые не любят решать головоломки. Большинство из них сводится к банальному поиску подходящих ключей или к задачкам, где от некоего предмета надо получить тень, соответствующую картинке. Никаких тебе кодов или тайных посланий, которые надо собрать и сопоставить. Относительно любопытными вышли разве что опциональные загадки. Тем не менее осмотр каждого закоулка на предмет ключей и припасов увлекает — нередко попадаются фото и записки, которые добавляют истории деталей.

Видно, что во главу угла разработчики поставили эстетику. К оформлению тут не придерёшься. Новенький движок выдаёт картинку фотографического качества, с впечатляющей игрой света и тени. Хороша и анимация, благодаря которой персонажи выглядят до жути реалистично. Несколько неудобным вышел только минималистичный интерфейс. Состояние здоровья героя можно или на глаз определить по кровавым разводам по краям экрана, или вглядевшись в часы на его руке. Красивое, но не самое наглядное решение. Немного перестарался и звукорежиссёр. Старый дом, по которому бродит герой, полон звуков. Пол скрипит, ветки бьются в окно, где-то капает вода и что-то шуршит. Поначалу среди этих звуков мерещатся приближающиеся шаги и прочие опасности, но вскоре к шуму привыкаешь и вовсе перестаёшь его замечать.

Главным же недостатком оказался скудный ассортимент противников. Кроме членов чокнутой семейки и финального босса, Итану приходится постоянно сталкиваться всего с одним монстром в трёх вариациях. Выглядит и ведёт себя он довольно примитивно, поэтому ни напугать, не заставить поразмыслить над тактикой не может. В сравнении со старыми играми серии, где был целый парад разных зомби, местные враги выглядят совсем жалко.

Итог: Прекрасный в своей старомодности и прямолинейности хоррор. В его жуткую атмосферу погружаешься с головой за считаные минуты. Красив, неглуп, но, увы, разнообразием похвастаться не может: загадки и враги в игре однотипны и быстро перестают удивлять.

Где мой зонтик? Сценарий Resident Evil 7 написан так хитроумно, что увязать его с событиями остальных частей серии получается только в самом финале. Да и то не совсем понятно, считать ли игру сиквелом, спин-оффом, а то и вовсе перезапуском серии. Но поклонникам саги о противостоянии бравых спецагентов и зловещих корпораций беспокоиться не стоит. Мир игры всё так же масштабен, несмотря на то, что глобальные события остались за кадром. В этом плане она напоминает самую первую Resident Evil, герои которой тоже бродили по населённому монстрами особняку и лишь под конец узнали, с чем на самом деле столкнулись.



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