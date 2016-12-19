Что подарить маглу на Новый год?

Пять лет назад, когда на экраны вышла вторая часть «Даров смерти», мы расстались с Мальчиком-который-выжил. Нам казалось, что история магического мира подошла к концу, но кто бы мог подумать, что в 2016 году мы снова встретим магов с волшебными палочками! Летом вышла спорная и нашумевшая пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя», а осенью мы увидели первый спин-офф «Фантастические твари и где они обитают».

Перед Новым годом мы подготовили материал для тех, кто хочет подарить частичку волшебства свои друзьям и близким.

Музей Warner Bros. в Ливсдене

Если вам когда-нибудь доведётся оказаться в Лондоне, обязательно посетите музей кинокомпании Warner Bros. в пригороде Ливсден. После окончания съёмок студийные павильоны переоборудовали в музей с декорациями и макетами, так что теперь любой желающий может побывать в кабинете Дамблдора, доме Дурслей или деревушке Хогсмид. Конечно, это удовольствие не из дешёвых, но такую возможность упускать точно не стоит.

Сколько стоит

2 фунта — поездка на электричке из Лондона (вокзал Юстон) до станции Watford Junction.

1,5 фунта — фирменный автобус от станции до музея.

25-33 фунта — стоимость билетов (детский и взрослый соответственно, бронировать тут ).

Читайте также Путеводитель: Места из «Гарри Поттера» Платформа 9 3/4, музей Поттера и замки, сыгравшие роль Хогвартса.

Квест в реальности

«Квесты в реальности» пришли в Россию не так давно, но успели полюбиться людям всех возрастов. И, конечно же, создатели квестов не могли обойти стороной вселенную «Гарри Поттера». В комнатах вам предстоит преодолевать различные испытания — как героям в финале «Философского камня». Как правило, вам даётся час на то, чтобы выбраться наружу, и за это время нужно сотворить парочку заклятий, разгадать несколько загадок и найти необходимые ключи.

Сколько стоит

~1500-3000 рублей — за группу из 3-6 человек. «Квесты в реальности» по Гарри Поттеру точно можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Владивостоке.

Подарок с сюрпризом

Наверняка многим читателям знаком трепет, с которым разворачиваешь подарок, не зная, что внутри. В последнее время набирают популярность сервисы, где можно заказать коробочку с тематическими подарками, содержимое которой до последнего остается тайной. Есть такие и по вселенной «Гарри Поттера», так что если вы хотите сделать неожиданный сюрприз себе или друзьям — обратите внимание.

Сколько стоит

~1800 рублей — за 1 коробку без учёта доставки в магазине «Косой переулок» . В коробке могут попасться кружка, футболка, свитшот, амулет и прочая сувенирная продукция — минимум 4 предмета.

Коллекция книг о Гарри Поттере

Тех, у кого дома нет книг о Гарри Поттере, может порадовать подарочное издание всех семи томов. В переиздании «Махаона» шикарные новые обложки. Правда, перевод там спорный — так что, если вы из лагеря ненавистников Марии Спивак или уже собрали коллекцию на русском языке, обратите внимание на англоязычные тома. «Философский камень» написан весьма простым языком и хорошо подходит даже тем, кто сомневается в своем уровне английского.

Сколько стоит

~3000 рублей — за всю серию в интернет-магазинах «Читай-город» и «Лабиринт»

~5700 рублей — за англоязычную коллекцию в подарочной упаковке на OZON .

Настоящие вымышленные книги

Вы уверены, что читали все книги по вселенной «Гарри Поттера»? Помимо недавнего восьмого тома, Роулинг написала три небольшие книги, которые можно отыскать в библиотеке Хогвартса: «Фантастические звери и места их обитания», «Сказки барда Биггля» и «Квиддич с древности до наших дней». Это произведения позволяют больше узнать о волшебном мире Роулинг. И написаны они любопытно: скажем, на полях у «Фантастических зверей» пометки Гарри и Рона, а «Квиддич» пародирует существующие книги об истории разных видов спорта.

Сколько стоит

от 290 до 340 рублей — «Фантастические твари» от издательства «Махаон» в «Читай-городе» или на сайте «Лабиринт» .

от 330 до 350 рублей — «Сказки барда Бидля» от издательства «Махаон», приобрести можно там же + онлайн-магазин Ozon .

примерно 300 рублей — «Квиддич с древности до наших дней», который переведён «Махаоном» как «Квидиш сквозь века». Приобрести можно всё в тех же интернет-магазинах.

от 120 до 150 долларов — англоязычное издание всех трёх книг на Amazon.

Волшебная палочка

Даже маглу приятно покрутить в руках волшебную палочку. В Сети можно найти копии палочек Гарри, Рона, Гермионы и, конечно, Дамблдора. Практической пользы от неё будет немного (если, конечно, вы не волшебник), но вам она определённо не помешает — скажем, на будущих фильмах по «Фантастическим тварям».

Сколько стоит

от 1000 до 1500 рублей — в зависимости от того, чья это палочка. Crystal Castle предлагает реплики палочек как основных героев (Гарри, Рона и Гермионы), так и второстепенных (как вам палочка Сириуса Блэка, Флёр Делакур или даже Волан-де-Морта?). На Amazon без учёта доставки подобная палочка обойдётся примерно в $38 (~2300 рублей).