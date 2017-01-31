Шутки в сторону: вы взрослая самостоятельная личность, любите комиксы, читаете МирФ и носите пижаму с Чубаккой. Если вы не социопат, то вам наверняка хочется провести выходной не в суши-баре, а в приятном месте, где люди за соседним столиком знают, что такое Раксакорикофаллапаториус. Мы разделяем ваше желание и открываем цикл статей о заведениях в разных городах России, куда не стыдно сходить гику. Начнём, пожалуй, с кафе столицы.

«Папа Вейдер»

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Адрес: Большой Златоустинский переулок 3/5с1, м. Китай-Город/Лубянка

Часы работы: пн–чт, вс: 12:00–00:00, пт–сб: 12:00–2:00

Сайт: papavader.ru

Средний чек: 500–1000 р. : Большой Златоустинский переулок 3/5с1, м. Китай-Город/Лубянка: пн–чт, вс: 12:00–00:00, пт–сб: 12:00–2:00: 500–1000 р.

Нельзя просто так взять и не сходить в «Папу Вейдера», если считаешь себя гиком. Это первое полноценное заведение в Москве, сконцентрировавшее в своих стенах любовь к разным фантастическим вселенным. За три года своего существования «Папа» успел пережить переезд и ремонт и сейчас находится в центре — дойти можно от метро «Китай-Город» или «Лубянка».

Кроме основного зала с множеством декоративных пасхалок из игр, фильмов и комиксов, в кафе-баре есть около десятка тематических кабинок по мотивам Star Wars, Star Trek, Warhammer, Doctor Who и других вселенных.

В меню в основном европейская кухня и пицца, есть небольшая пивная и обширная коктейльная карта. Разумеется, все позиции называются как надо: «Амидала», «Кварианский флот», «Пикник на обочине».

«Папа» — культовое место для московских гиков. Здесь постоянное что-то происходит — тематические вечеринки, турниры в настольные и карточные игры, гик-викторина, караоке, презентации и лекции, афтер-пати больших фестивалей вроде отечественного «Комик-кона».

GeekTime

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Адрес: ул. Новослободская, 36/1, м. Новослободская

Часы работы: круглосуточно

Сайт: vk/geek.time

Средний чек: первый час – 180 р., далее 2 р./мин. : ул. Новослободская, 36/1, м. Новослободская: круглосуточно: первый час – 180 р., далее 2 р./мин.

GeekTime — это клуб и тайм-кафе. То есть посетители здесь платят за время пребывания, а не за еду. Кухни в тайм-кафе нет, но есть возможность самостоятельно заказать пиццу или поесть принесённое с собой. Чай, кофе и снеки — за счёт заведения.

Это своеобразная всеобщая квартира, где можно устроить фанбойские посиделки с друзьями — при условии, что в антикафе хватит места: оно довольно популярное. В распоряжении гостей комиксы, библиотека настольных игр, приставки Xbox One, PS, Xbox 360 c Kinect, Guitar Hero, Sega и Dendy. Можно даже попробовать VR-шлем.

В тайм-кафе регулярно устраивают сессии настольных ролевых и социально-детективных игр, играют в «шляпу», смотрят фильмы и читают тематические лекции. За расписанием мероприятий можно следить в соцсетях клуба.

«Гарцующий Дредноут»

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Адрес: ул. Таганская, 13с3, м. Марксистская

Часы работы: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сайт: vk/gdnout

Средний чек: 700–1500 р. : ул. Таганская, 13с3, м. Марксистская: ежедневно с 12:00 до 00:00: 700–1500 р.

Если вы ролевик — вам точно сюда. Легендарный в ролевых кругах кафе-бар с непростой историей существует с 2009 года, но менял название и несколько адресов. Недавно открылся заново, в районе метро «Марксистская».

Теперь «Гарцующий Дредноут» располагается в историческом здании. Интерьер у него как у фэнтези-таверны, есть несколько залов. В меню европейские блюда и блюда русской кухни, есть пивная карта.

В кафе собираются ролевки на предыгровые и постигровые встречи, проводят тематические вечеринки и мероприятия разные фэндомы. Также в «Гарцующем Дредноуте» проходят концерты, чтения и лекции.

J-play Arcade Café

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Адрес: ул. Старая Басманная, 21/4с1, м. Бауманская

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Сайт: jplaycafe.ru

Средний чек: первый час — 150 р, далее 2,5 р/мин. : ул. Старая Басманная, 21/4с1, м. Бауманская: ежедневно с 10:00 до 23:00: первый час — 150 р, далее 2,5 р/мин.

Тайм-кафе, специализирующееся на аркадных автоматах. В основном на японских, но есть в коллекции и кое-что из США.

К услугам гостей 11 автоматов, играть в которые можно в свободном режиме (без жетонов), с десяток аркадных контроллеров и столько же игровых консолей. Тут можно поплясать на DDR, потрогать NEO-GEO MVS или просто порубиться в какую-нибудь приставку. Если нужно, персонал тайм-кафе расскажет и покажет, куда нажимать и как чем пользоваться.

В тайм-кафе регулярно проходят турниры по файтингам и танцевальным играм, устраиваются показы аниме. Есть своя коллекция настольных игр и комиксов, бесплатный чай и кофе.

«Кот Шрёдингера»

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Адрес: ул. Большая Дмитровка, 32, м. Тверская, Пушкинская, Чеховская

Часы работы: вт-чт: 18:00–00:00, пт-сб: 18:00–03:00

Сайт: kotbar.ru

Средний чек: 700-1500 р. : ул. Большая Дмитровка, 32, м. Тверская, Пушкинская, Чеховская: вт-чт: 18:00–00:00, пт-сб: 18:00–03:00: 700-1500 р.

Атмосферное заведение для всех неравнодушных к безумным учёным. Бар находится в бывшем бомбоубежище, меню оформлено в виде таблицы Менделеева, а коктейли наливают в пробирки и колбы. Еду вам принесут люди в белых халатах, да и сама еда — это неизвестный заранее «сет» из блюд в коробке.

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Друзья, если у вас в городе есть интересные места и заведения, к которым можно добавить приставку «гик», расскажите об этом в комментариях или на форуме МирФ — и мы напишем о них в путеводителе!