26 января издание IGN опубликовало материал, в котором показало офис студии Kojima Productions. Её возглавляет знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, работавший над играми серии Metal Gear Solid и разрабатывающий Death Stranding. Офис студии располагается в токийском районе Шинагава.

Интерьер больше напоминает кадры из фантастического фильма. Статуя в коридоре посвящена Люденсу — космонавту с логотипа студии.

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 1

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 2

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 3

 

Я хотел создать что-то, чего ещё никто не видел, позволить людям попасть туда, где они ещё не были, научить их чему-то новому.

геймдизайнер Хидэо Кодзима 

Студия выполнена как опен-спейс — открытое офисное пространство.  Сотрудники работают в одном помещении, отдельных комнат совсем немного. У разработчиков есть собственная студия записи звука и помещение для 3D-сканирования.

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 4

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 5

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 6

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 7

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 8

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 9

 

А вот фотографии офиса самого Кодзимы:

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 10

 

Геймдизайнер Хидео Кодзима провёл экскурсию по своему офису 11

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Кот-редактор
Кот-редактор
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