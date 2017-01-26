26 января издание IGN опубликовало материал, в котором показало офис студии Kojima Productions. Её возглавляет знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, работавший над играми серии Metal Gear Solid и разрабатывающий Death Stranding. Офис студии располагается в токийском районе Шинагава.
Интерьер больше напоминает кадры из фантастического фильма. Статуя в коридоре посвящена Люденсу — космонавту с логотипа студии.
Я хотел создать что-то, чего ещё никто не видел, позволить людям попасть туда, где они ещё не были, научить их чему-то новому.
геймдизайнер Хидэо Кодзима
Студия выполнена как опен-спейс — открытое офисное пространство. Сотрудники работают в одном помещении, отдельных комнат совсем немного. У разработчиков есть собственная студия записи звука и помещение для 3D-сканирования.
А вот фотографии офиса самого Кодзимы:
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