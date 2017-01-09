Смерть Кэрри Фишер стала тяжким ударом для миллионов фанатов. Но для Lucasfilm и студии Disney кончина актрисы поставила ещё одну проблему. Контракт Кэрри был рассчитан сразу на три новых фильма, и если над своими сценами в восьмом эпизоде актриса успела завершить работу, то съёмки девятого планировались не ранее января 2018 года. Теперь президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и режиссер и сценарист девятого эпизода Колин Треворроу должны решить, что же делать с ролью генерала Леи в заключительной части трилогии. «Мир фантастики» разбирается, какие варианты у них есть.

Цифровая Лея

Примеры: «Изгой-один», «Форсаж-7»

По злой иронии судьбы, Кэрри Фишер умерла через несколько дней после премьеры «Изгоя-один», создатели которого с помощью компьютерных технологий смогли вернуть на экраны молодую Лею, а заодно оживить умершего двадцать лет назад актера Питера Кушинга, исполнителя роли губернатора Таркина. Теперь, возможно, оживлять придется и саму Лею.

На первый взгляд, это самый предпочтительный вариант. Авторитетное издание Hollywood Reporter сообщает, что в восьмом и девятом эпизодах у Леи планировалась более значимая роль, чем в «Пробуждении Силы». Инсайдеры журнала сообщают, что создатели трилогии запланировали как минимум две ключевые сцены с участием бывшей принцессы — встречу с братом и противостояние с сыном. И если долгожданное воссоединение с Люком может произойти уже в восьмом эпизоде, то, по логике повествования, конфронтации с Кайло Реном стоило ждать не ранее третьего акта финальной части новой трилогии.

Большая тройка персонажей Оригинальной трилогии уже потеряла одного члена в седьмом эпизоде. И хотя новая трилогия представлялась своеобразной передачей эстафеты от старого поколения героев новому, без Леи девятый фильм совсем осиротеет. Её присутствие позволит эффективнее закончить сюжет и добавит повествованию эмоциональной глубины. В конце-концов, «Звёздные войны» всегда были про отношения родителей и детей, а Кайло Рен давно заслужил крепкого материнского подзатыльника.

Однако цифровое воскрешение Кэрри Фишер имеет свои минусы. Многие фанаты «Звёздных войн» остались недовольны появлением Таркина и молодой Леи в «Изгое-один». Некоторым не понравилось техническое воплощение — якобы компьютерные модели выглядят неестественно на фоне остальных актеров. Но куда большее значение имеет проблема этическая. Что же это получается? Теперь актёры даже после смерти вынуждены будут играть свои самые популярные роли? Сегодня Disney возвращает с того света Питера Кушинга и Кэрри Фишер, а Universal — Пола Уокера для «Форсажа». А что завтра?

Да, пока подобная технология позволяет закончить съёмки в случае смерти актёра. Но все ли смогут устоять перед безграничными возможностями, которые она открывает? Кажется, у нас мало фильмов с Брюсом Ли и Джеймсом Дином, давайте снимем ещё несколько! А давайте вернём на экраны звёзд Золотого века Голливуда!

Где моральная граница, за которой использование образов умерших актёров станет неэтичным? Кто защитит их право на вечный покой от алчных акул кинобизнеса? Стоит ли создавать лишние прецеденты?

Вычеркнуть Лею из сценария

Пример: «Стартрек: Бесконечность» и будущий «Стартрек 4»

Создатели девятого эпизода могут полностью вывести Лею из сюжета. Она может отправиться на какой-то важный квест, или же фильм вообще может начаться со сцены похорон принцессы, скончавшейся за кадром. Примерно так попрощался с Леонардом Нимоем «Звездный путь» — в третий фильм включили сцену, где молодой Спок узнаёт о смерти старого. Что-то подобное в четвёртой части сделают с лейтенантом Чеховым — создатели картины уже заявили, что не будут искать актёра на замену погибшему Антону Ельчину.

Однако Лея не Спок из будущего, сценаристам не удастся вычеркнуть её без вреда для повествования. Далеко не все её функции можно перераспределить между остальными персонажами. Сопротивление как-нибудь переживет утрату лидера, но как быть с семейным конфликтом между Леей и Кайло Реном, Леей и Люком?

Подобное прощание с одним из самых культовых персонажей в истории кинофантастики будет несколько… скомканным. Только представьте: собираются пережившие восьмой эпизод персонажи вместе, а первая сцена — похороны Леи. Да, трогательно, печально, но как, когда и почему погиб персонаж? Принцесса не из тех, кто может просто умереть между сценами. Она должна уйти также ярко и дерзко, как и жила.

Замена актрисы

Пример: Ричард Харрис и Майкл Гэмбон, сыгравшие Дамблдора в «Гарри Поттере»

Есть еще и третья, самая маловероятная идея — новая актриса на роль Леи. «Звёздным войнам» не впервой менять актеров. Дартом Вейдером побывали уже человек шесть, плюс Джейк Ллойд и Хейден Кристенсен по очереди играли молодого Энакина. А Юэн Макгрегор, исполнив роль молодого Оби-Вана, и вовсе занял почётное место в сердцах фанатов рядом с сэром Алеком Гиннесом. Того же Таркина, нарисованного на компьютере для «Изгоя-один», в финале «Мести ситхов» играл другой актёр, и фанаты это приняли.

Да, найти на сто процентов похожую актрису будет сложно. Зато это позволит в полной мере задействовать персонажа и не вызовет таких моральных дилемм, как использование цифрового облика Кэрри Фишер.

Но представить другую актрису на месте Кэрри Фишер невозможно. Макгрегор, Кристенсен и Ллойд играли молодые версии известных персонажей, а Кэрри успела сыграть и молодую, и пожилую версию Леи. Какую бы похожую актрису не подобрали в Disney, вряд ли ей стоит надеяться на тёплый прием фанатов. Всегда найдутся те, кто будет негодовать.

Какой вариант выберет Disney? Вряд ли создатели картины станут полностью убирать Лею из повествования, но и рисковать лишний раз вызвать гнев фанатов в Lucasfilm не будут. Скорее всего, Треворроу и Кеннеди решат использовать цифровой облик Кэрри Фишер, но сократят роль Леи до необходимого минимума. А операторы будут подбирать такие ракурсы, чтобы большую часть времени персонаж был виден мельком.

Вряд ли Треворроу рискнет убивать Лею в кадре. Новость о смерти Кэрри Фишер и так стала крайне тяжелым стрессом для фанатов. Если следом за этим поклонникам Саги придется переживать еще и гибель её героини, для многих это станет перебором. А пример седьмого «Форсажа» показывает, как можно трогательно попрощаться с актёром, оставив его персонажа в живых.