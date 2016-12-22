Каллум Линч приговорён к смерти, но вместо казни ему предлагают поучаствовать в невиданном эксперименте. «Пациента» подключают к устройству «Анимус» и погружают в воспоминания его предка, ассасина Агилара. Таким образом компания Abstergo, представляющая древний орден тамплиеров, хочет выяснить, где ассасины спрятали могущественный артефакт.

Превью фильма

Это не экранизация конкретной игры

«Кредо убийцы» снято по мотивам игровой серии Assassin’s Creed. И это удачный выбор первоисточника. Игры Assassin’s Creed очень кинематографичны — с их детально показанными историческими эпохами, зрелищным паркуром и фирменными атрибутами вроде убийц в капюшонах и лезвий, спрятанных в рукавах.

Однако то, что мы увидим, не станет экранизацией конкретной игры. Фильм будет учитывать канон Assassin’s Creed, но расскажет совершенно другую историю о той же вселенной. Никого из классических героев — Дезмонда Майлса, Эцио Аудиторе, Альтаира — в фильме не ожидается. Из персонажей, знакомых по играм, будут разве что босс Abstergo Алан Риккин и ассасин-вудуист Батист.

Главный герой, как и его предок-ассасин из времён испанской инквизиции — творение сценаристов. Для фанатов-геймеров это, может, и минус, но причина такого решения понятна. Создатели надеются сохранить сюжет непредсказуемым и лишить возможности спойлерить даже тех, кто прошёл все игры до единой.

Но канон вселенной будет соблюдён

Но главное при экранизации игры не соблюдение канона, а сохранение духа и стиля Assassin’s Creed. В этом плане фильм, похоже, отдаст первоисточнику должное. Разработчики из компании Ubisoft, создавшие игровую серию, консультировали сценаристов, добиваясь, чтобы традиционные слова «мы очень уважаем оригинал и его поклонников» не оказались пустым звуком.

Люди, не игравшие в Assassin’s Creed, наверняка ожидают чего-то вроде «Принца Персии», снятого, кстати, по игре той же Ubisoft. Приключения в средневековье с паркуром и драками, борьба героя-одиночки, лазающего по стенам, против сильных мира сего — казалось бы, что ещё нужно? Наверняка у создателей было искушение пойти по этому пути, но они явно его отвергли. Сюжет «Кредо убийцы» обещает быть куда хитрее, чем у «Принца Персии».

Зрителю, не знакомому со вселенной игры, она может показаться сложной. В мире Assassin’s Creed древние ордена борются тысячелетиями, а герои разных эпох связаны памятью, живущей в их ДНК. Вражда тамплиеров, мечтающих, чтобы все ходили строем, и ассасинов, борющихся за анархистскую вольницу, ведётся не только в прошлом.

Больше половины событий развернётся в настоящем (или лучше сказать — будущем?), в лабораториях компании Abstergo. Недаром главным героем фильма заявлен заключённый Каллум Линч, а не его предок-ассасин Агилар. Впрочем, обоих играет Майкл Фассбендер — интересно посмотреть, насколько разными они у него выйдут.

Актёрский состав сильный, трюки настоящие

Как это часто бывает в последние годы, известный актёр не просто исполняет главную роль. Майкл — продюсер фильма и один из главных организаторов экранизации. Это он привёл в «Кредо убийцы» режиссёра Джастина Курзеля. Фассбендер работает с ним уже не в первый раз — пару лет назад он снялся у Курзеля в шекспировском эпосе «Макбет» и именно тогда предложил ему поставить эту картину. Компанию Фассбендеру составят Джереми Айронс (Алан Риккин, глава Abstergo и, видимо, главный злодей фильма), Марион Котийяр (София, его дочь) и Брендан Глисон (отец Каллума).

Фассбендеру, конечно, не дали исполнить все трюки самому — нельзя рисковать лицом фильма и к тому же продюсером. Но трюки эти настоящие, исполненные профессиональными каскадёрами и трейсерами, а не нарисованными на компьютере модельками. В подтверждение этого студия Fox выпустила целый ряд роликов со съёмок. Даже знаменитый «прыжок веры» с высоченной башни в телегу с сеном — настоящий, только внизу, конечно, акробата ждал надувной батут.

Похоже, опять будет «Критики против зрителей»

«Кредо ассасина» уже третья за 2016 год крупная экранизация игры. Первые две — «Варкрафт» и «Angry Birds в кино» — уже побили рекорд «Принца Персии», который много лет был самым кассовым фильмом по игре. Так что прокатные перспективы у «Кредо убийцы» хорошие.

С перспективами художественными пока не всё ясно. Первые отзывы фанатов на картину восторженные, а вот первые отзывы критиков не воодушевляют. Но надо помнить, что в этом году критики вообще зверствуют много и не всегда по делу — они разорвали даже неплохой «Варкрафт». Так что никому заранее не верим — мнение надо составлять самим.