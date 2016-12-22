Это не экранизация конкретной игры
«Кредо убийцы» снято по мотивам игровой серии Assassin’s Creed. И это удачный выбор первоисточника. Игры Assassin’s Creed очень кинематографичны — с их детально показанными историческими эпохами, зрелищным паркуром и фирменными атрибутами вроде убийц в капюшонах и лезвий, спрятанных в рукавах.
Однако то, что мы увидим, не станет экранизацией конкретной игры. Фильм будет учитывать канон Assassin’s Creed, но расскажет совершенно другую историю о той же вселенной. Никого из классических героев — Дезмонда Майлса, Эцио Аудиторе, Альтаира — в фильме не ожидается. Из персонажей, знакомых по играм, будут разве что босс Abstergo Алан Риккин и ассасин-вудуист Батист.
Главный герой, как и его предок-ассасин из времён испанской инквизиции — творение сценаристов. Для фанатов-геймеров это, может, и минус, но причина такого решения понятна. Создатели надеются сохранить сюжет непредсказуемым и лишить возможности спойлерить даже тех, кто прошёл все игры до единой.
Но канон вселенной будет соблюдён
Но главное при экранизации игры не соблюдение канона, а сохранение духа и стиля Assassin’s Creed. В этом плане фильм, похоже, отдаст первоисточнику должное. Разработчики из компании Ubisoft, создавшие игровую серию, консультировали сценаристов, добиваясь, чтобы традиционные слова «мы очень уважаем оригинал и его поклонников» не оказались пустым звуком.
Люди, не игравшие в Assassin’s Creed, наверняка ожидают чего-то вроде «Принца Персии», снятого, кстати, по игре той же Ubisoft. Приключения в средневековье с паркуром и драками, борьба героя-одиночки, лазающего по стенам, против сильных мира сего — казалось бы, что ещё нужно? Наверняка у создателей было искушение пойти по этому пути, но они явно его отвергли. Сюжет «Кредо убийцы» обещает быть куда хитрее, чем у «Принца Персии».
Зрителю, не знакомому со вселенной игры, она может показаться сложной. В мире Assassin’s Creed древние ордена борются тысячелетиями, а герои разных эпох связаны памятью, живущей в их ДНК. Вражда тамплиеров, мечтающих, чтобы все ходили строем, и ассасинов, борющихся за анархистскую вольницу, ведётся не только в прошлом.
Больше половины событий развернётся в настоящем (или лучше сказать — будущем?), в лабораториях компании Abstergo. Недаром главным героем фильма заявлен заключённый Каллум Линч, а не его предок-ассасин Агилар. Впрочем, обоих играет Майкл Фассбендер — интересно посмотреть, насколько разными они у него выйдут.
Актёрский состав сильный, трюки настоящие
Как это часто бывает в последние годы, известный актёр не просто исполняет главную роль. Майкл — продюсер фильма и один из главных организаторов экранизации. Это он привёл в «Кредо убийцы» режиссёра Джастина Курзеля. Фассбендер работает с ним уже не в первый раз — пару лет назад он снялся у Курзеля в шекспировском эпосе «Макбет» и именно тогда предложил ему поставить эту картину. Компанию Фассбендеру составят Джереми Айронс (Алан Риккин, глава Abstergo и, видимо, главный злодей фильма), Марион Котийяр (София, его дочь) и Брендан Глисон (отец Каллума).
Фассбендеру, конечно, не дали исполнить все трюки самому — нельзя рисковать лицом фильма и к тому же продюсером. Но трюки эти настоящие, исполненные профессиональными каскадёрами и трейсерами, а не нарисованными на компьютере модельками. В подтверждение этого студия Fox выпустила целый ряд роликов со съёмок. Даже знаменитый «прыжок веры» с высоченной башни в телегу с сеном — настоящий, только внизу, конечно, акробата ждал надувной батут.
Похоже, опять будет «Критики против зрителей»
«Кредо ассасина» уже третья за 2016 год крупная экранизация игры. Первые две — «Варкрафт» и «Angry Birds в кино» — уже побили рекорд «Принца Персии», который много лет был самым кассовым фильмом по игре. Так что прокатные перспективы у «Кредо убийцы» хорошие.
С перспективами художественными пока не всё ясно. Первые отзывы фанатов на картину восторженные, а вот первые отзывы критиков не воодушевляют. Но надо помнить, что в этом году критики вообще зверствуют много и не всегда по делу — они разорвали даже неплохой «Варкрафт». Так что никому заранее не верим — мнение надо составлять самим.
«Зал рукоплескал»: первые отзывы на «Кредо убийцы»
Зрители отмечают актёрские работы и схожесть с игрой.