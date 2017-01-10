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Фантастические события 2016 года

Будущее, Избранное, Кино
2016 год запомнится нам не только отдельными фильмами или книгами. Как изменился мир за этот год? Что важного случилось в фэндоме, науке и популярной культуре? Какое будущее предвещают нам его тенденции? Эта часть итогов — не топ, а попытка осмыслить 2016 год.
Скандал года

Критики против зрителей

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Величайшая битва года — это не Бэтмен против Супермена, а кинокритики против фанатов. Западные рецензенты в этом году были щедры на разгромы. «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц», «Варкрафт» и «Пассажиры» получили очень низкие оценки в прессе и куда более высокие — от простых зрителей.

Причины конфликта — в завышенных ожиданиях и устройстве агрегатора Rotten Tomatoes. К громким разрекламированным новинкам пресса подходила крайне требовательно, и если картина оказывалась хотя бы средней, обзор тут же сворачивал на неоправданность «хайпа». А поскольку Rotten Tomatoes делит отзывы только на положительные и отрицательные, процент одобрения выходил крайне низким.

Для фанатов же картина по любимой вселенной становилась подарком. Они не допускали и мысли, что фильм может быть плох, любили его заранее и яростно защищали, даже не посмотрев. Обратная ситуация вышла с ремейком «Охотников за привидениями»: фанаты заранее ненавидели фильм, а критики защищали его именно поэтому.

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Обе стороны впадают в крайности. И обе ведутся на рекламную кампанию и «хайп» вокруг фильма. Мы в МирФ стараемся избегать этого и оценивать каждое кино без скидок на шумиху. Потому что ваши ожидания — это, как известно, ваши проблемы.

Спецэффект года

Ожившие актёры

Фантастические события 2016

Появление покойного актёра Питера Кушинга в «Изгое-один» анонсировали ещё года два назад, оно не было сюрпризом. И всё-таки когда на экране появился живой и почти осязаемый гранд-мофф Таркин, сердца по всему миру ёкнули. Lucasfilm удалось почти зловещее чудо: они оживили человека. Сердца ёкнули во второй раз, когда в самом конце молодая принцесса Лея получила чертежи Звезды смерти. Кэрри Фишер ещё была жива на тот момент и даже успела одобрить свою цифровую копию.

О качестве «воскрешений» и об их этичности идут горячие споры. Одни считают, что графику видно за километр, другие будто даже не заметили, что актёры нарисованные. Возможно, это зависит от ожиданий. Те, кто знал о смерти Кушинга, приглядывались к нему пристальнее, чем те, для кого он был просто ещё одним персонажем. С юридической точки зрения комар носа не подточит: Фишер и наследники Кушинга дали разрешение на использование образов.

Вопрос этики сложнее, и дело вовсе не в том, что наследники заработали на славе дедушки. «Изгой-один» заставил нас задуматься: что ждёт профессию актёра в будущем? Умирают ли теперь актёры, или с современными технологиями они будут жить на экране вечно?

Технология года

Нейросети

Искусственные нейронные сети — самообучающиеся системы, напоминающие нервную систему человека, — придумали полвека назад. Но именно в наши дни они совершили прорыв и даже вошли в моду. В 2016 году недели не проходило без новости, что нейросеть научили отличать котиков от хлеба, писать рождественские песни, рисовать аватарки в стиле Ван Гога или сворачивать окна порносайтов при появлении босса. Этот информационный шум может смешить и раздражать, но он означает, что технология перестала быть диковинкой и стала применяться повсеместно.

Не надо думать, что серьёзное развитие ИНС сменилось чепухой, — просто чепуха интереснее СМИ. За тот же 2016 год нейросети использовали для распознавания разговорной речи, поиска преступников, улучшения поисковых алгоритмов «Яндекса». В марте обучающийся с помощью нейросети компьютер победил чемпиона по игре го. Это действительно революционная технология. Просто человечество первым делом хочет знать, может ли она рисовать котиков.

Космическое событие года

Новая девятая планета

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Помните Майкла Брауна, негодяя, из-за которого бедный Плутончик лишился звания планеты? Так вот, астроном вернул Солнечной системе должок и вместе с Константином Батыгиным открыл новую девятую планету. И не какого-нибудь карлика, а крупную — предположительно в 10 раз больше Земли. Планета Х по расчётам находится от Солнца в 20 раз дальше, чем Нептун, и делает полный оборот по вытянутой орбите за 10 тысяч лет.

Новая девятая планета — пока лишь гипотеза, которую предстоит проверить, но хорошо обоснованная. Браун и Батыгин изучили орбиты транснептуновых объектов и заметили аномалии, которые можно объяснить только притяжением большого космического тела. Так что не спешите выбрасывать схемы Солнечной системы с девятью планетами — возможно, они снова будут актуальны.

pluto плутон

Почему Плутон не планета

Опубликовано: 17.06.2013

И почему от решения астрономов Солнечная система не сократилась, а расширилась.

Открытие года

Гравитационные волны

Если вы надеялись, что учёные отменят проклятую теорию относительности, запретившую летать быстрее света, у нас плохие новости. Эйнштейн был прав, и доказательство тому — гравитационные волны, предсказанные им в 1916 году и открытые ровно сто лет спустя. Ученые международного проекта LIGO сумели зафиксировать волны, образовавшиеся от столкновения двух чёрных дыр 1,3 миллиарда лет назад.

Но это повод для радости, а не огорчения. Каждое новое открытие — это шаг вперёд. Чем больше мы узнаем о вселенной, тем быстрее поймём, как обойти её ограничения и полететь к звёздам. К слову, основатель проекта LIGO не кто иной, как Кип Торн — человек, придумавший фильм «Интерстеллар».

Гравитационные волны: в чём суть открытия 3

Гравитационные волны: в чём суть открытия

Опубликовано: 12.02.2016

Почему научная сенсация, которой ждали сто лет, не сможет изменить мир.

Юбилей года

«Звёздному пути» — 50 лет!

За что мы любим все сериалы по Star Trek 1

В 1966 году Джин Родденберри запустил на канале NBC сериал, который изменил мир. «Звёздный путь» был не просто весёлым космическим приключением Кирка и Спока, но целым образом будущего, где разум и дружба победили. Мира, в котором хотелось жить. Успех сериала породил серию фильмов, успех фильмов породил новый сериал, про капитана Пикара, а его успех привёл к ещё одной серии фильмов и ещё к трём сериалам…

Родденберри создал культ, который нам сейчас не понять. Теперь уже трудно поверить, что когда-то фанаты Star Trek и Star Wars ломали копья, чья франшиза круче, и были примерно равны по силам. В 2016 год Star Trek вошёл давно уже не модным стариком, который подражает Star Wars, пытаясь молодиться. Сейчас оригинальное видение Родденберри безнадёжно устарело, превратилось в ностальгическое ретро, в атрибутику, за которой уже не видно идеи.

И всё-таки «Звёздный путь» жив — и даже очень неплохо жив, пусть и превратился из утопии в серию боевиков-блокбастеров. Удачный новый фильм «Стартрек: Бесконечность» — отличный подарок к юбилею, а начало съёмок нового сериала «Звёздный путь: Дискавери» — повод для надежды на будущее. Глядишь, такими темпами наши потомки построят пусть не коммунизм, но Объединённую федерацию планет.

За что мы любим все сериалы по Star Trek 3

Star Trek — 50 лет! За что мы любим «Звёздный путь»

Опубликовано: 08.09.2016

Вселенной Star Trek стукнуло 50 лет. К юбилею вспоминаем, чем славны все пять сериалов по «Звёздному пути».

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Александр Гагинский
Александр Гагинский
Заместитель главного редактора журнала, редактор сайта и сообществ МИРФ, админ и патентованный олдфаг форума.
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