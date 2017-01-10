Фантастические события 2016 года

2016 год запомнится нам не только отдельными фильмами или книгами. Как изменился мир за этот год? Что важного случилось в фэндоме, науке и популярной культуре? Какое будущее предвещают нам его тенденции? Эта часть итогов — не топ, а попытка осмыслить 2016 год.

Скандал года

Критики против зрителей

Величайшая битва года — это не Бэтмен против Супермена, а кинокритики против фанатов. Западные рецензенты в этом году были щедры на разгромы. «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц», «Варкрафт» и «Пассажиры» получили очень низкие оценки в прессе и куда более высокие — от простых зрителей.

Причины конфликта — в завышенных ожиданиях и устройстве агрегатора Rotten Tomatoes. К громким разрекламированным новинкам пресса подходила крайне требовательно, и если картина оказывалась хотя бы средней, обзор тут же сворачивал на неоправданность «хайпа». А поскольку Rotten Tomatoes делит отзывы только на положительные и отрицательные, процент одобрения выходил крайне низким.

Для фанатов же картина по любимой вселенной становилась подарком. Они не допускали и мысли, что фильм может быть плох, любили его заранее и яростно защищали, даже не посмотрев. Обратная ситуация вышла с ремейком «Охотников за привидениями»: фанаты заранее ненавидели фильм, а критики защищали его именно поэтому.

Обе стороны впадают в крайности. И обе ведутся на рекламную кампанию и «хайп» вокруг фильма. Мы в МирФ стараемся избегать этого и оценивать каждое кино без скидок на шумиху. Потому что ваши ожидания — это, как известно, ваши проблемы.

Спецэффект года

Ожившие актёры

Появление покойного актёра Питера Кушинга в «Изгое-один» анонсировали ещё года два назад, оно не было сюрпризом. И всё-таки когда на экране появился живой и почти осязаемый гранд-мофф Таркин, сердца по всему миру ёкнули. Lucasfilm удалось почти зловещее чудо: они оживили человека. Сердца ёкнули во второй раз, когда в самом конце молодая принцесса Лея получила чертежи Звезды смерти. Кэрри Фишер ещё была жива на тот момент и даже успела одобрить свою цифровую копию.

О качестве «воскрешений» и об их этичности идут горячие споры. Одни считают, что графику видно за километр, другие будто даже не заметили, что актёры нарисованные. Возможно, это зависит от ожиданий. Те, кто знал о смерти Кушинга, приглядывались к нему пристальнее, чем те, для кого он был просто ещё одним персонажем. С юридической точки зрения комар носа не подточит: Фишер и наследники Кушинга дали разрешение на использование образов.

Вопрос этики сложнее, и дело вовсе не в том, что наследники заработали на славе дедушки. «Изгой-один» заставил нас задуматься: что ждёт профессию актёра в будущем? Умирают ли теперь актёры, или с современными технологиями они будут жить на экране вечно?

Технология года

Нейросети

Искусственные нейронные сети — самообучающиеся системы, напоминающие нервную систему человека, — придумали полвека назад. Но именно в наши дни они совершили прорыв и даже вошли в моду. В 2016 году недели не проходило без новости, что нейросеть научили отличать котиков от хлеба, писать рождественские песни, рисовать аватарки в стиле Ван Гога или сворачивать окна порносайтов при появлении босса. Этот информационный шум может смешить и раздражать, но он означает, что технология перестала быть диковинкой и стала применяться повсеместно.

Не надо думать, что серьёзное развитие ИНС сменилось чепухой, — просто чепуха интереснее СМИ. За тот же 2016 год нейросети использовали для распознавания разговорной речи, поиска преступников, улучшения поисковых алгоритмов «Яндекса». В марте обучающийся с помощью нейросети компьютер победил чемпиона по игре го. Это действительно революционная технология. Просто человечество первым делом хочет знать, может ли она рисовать котиков.

Космическое событие года

Новая девятая планета

Помните Майкла Брауна, негодяя, из-за которого бедный Плутончик лишился звания планеты? Так вот, астроном вернул Солнечной системе должок и вместе с Константином Батыгиным открыл новую девятую планету. И не какого-нибудь карлика, а крупную — предположительно в 10 раз больше Земли. Планета Х по расчётам находится от Солнца в 20 раз дальше, чем Нептун, и делает полный оборот по вытянутой орбите за 10 тысяч лет.

Новая девятая планета — пока лишь гипотеза, которую предстоит проверить, но хорошо обоснованная. Браун и Батыгин изучили орбиты транснептуновых объектов и заметили аномалии, которые можно объяснить только притяжением большого космического тела. Так что не спешите выбрасывать схемы Солнечной системы с девятью планетами — возможно, они снова будут актуальны.

Почему Плутон не планета И почему от решения астрономов Солнечная система не сократилась, а расширилась.

Открытие года

Гравитационные волны

Если вы надеялись, что учёные отменят проклятую теорию относительности, запретившую летать быстрее света, у нас плохие новости. Эйнштейн был прав, и доказательство тому — гравитационные волны, предсказанные им в 1916 году и открытые ровно сто лет спустя. Ученые международного проекта LIGO сумели зафиксировать волны, образовавшиеся от столкновения двух чёрных дыр 1,3 миллиарда лет назад.

Но это повод для радости, а не огорчения. Каждое новое открытие — это шаг вперёд. Чем больше мы узнаем о вселенной, тем быстрее поймём, как обойти её ограничения и полететь к звёздам. К слову, основатель проекта LIGO не кто иной, как Кип Торн — человек, придумавший фильм «Интерстеллар».

Гравитационные волны: в чём суть открытия Почему научная сенсация, которой ждали сто лет, не сможет изменить мир.

Юбилей года

«Звёздному пути» — 50 лет!

В 1966 году Джин Родденберри запустил на канале NBC сериал, который изменил мир. «Звёздный путь» был не просто весёлым космическим приключением Кирка и Спока, но целым образом будущего, где разум и дружба победили. Мира, в котором хотелось жить. Успех сериала породил серию фильмов, успех фильмов породил новый сериал, про капитана Пикара, а его успех привёл к ещё одной серии фильмов и ещё к трём сериалам…

Родденберри создал культ, который нам сейчас не понять. Теперь уже трудно поверить, что когда-то фанаты Star Trek и Star Wars ломали копья, чья франшиза круче, и были примерно равны по силам. В 2016 год Star Trek вошёл давно уже не модным стариком, который подражает Star Wars, пытаясь молодиться. Сейчас оригинальное видение Родденберри безнадёжно устарело, превратилось в ностальгическое ретро, в атрибутику, за которой уже не видно идеи.

И всё-таки «Звёздный путь» жив — и даже очень неплохо жив, пусть и превратился из утопии в серию боевиков-блокбастеров. Удачный новый фильм «Стартрек: Бесконечность» — отличный подарок к юбилею, а начало съёмок нового сериала «Звёздный путь: Дискавери» — повод для надежды на будущее. Глядишь, такими темпами наши потомки построят пусть не коммунизм, но Объединённую федерацию планет.