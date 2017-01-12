1 января на экраны вышел российский фильм «Викинг». Лента режиссёра Андрея Кравчука рассказывает об одном из важнейших исторических деятелей нашей страны — князе Владимире, крестителе Руси. Сразу после премьеры лента вызвала горячие споры: создатели утверждали, что основывались на исторических источниках, а критики обвиняли их в искажении фактов.

Вооружившись древнерусскими летописями и историческими монографиями, «Мир фантастики» посмотрел фильм и готов рассказать, что в «Викинге» показано правильно, а что — нет.

Картина о князе Владимире называется «Викинг». На что это намекают создатели? Неужели креститель Руси был варягом, пришедшим на Русь с севера?

Начнем с того, что слова «викинг» на Руси не знали. Викингами скандинавы называли тех, кто ходил в морские походы, — то есть это профессия, а не национальность. В Западной Европе в ходу был термин «норманны», а на Руси заморских гостей звали варягами.

Поэтому, хотя Владимир и ведет свой род от Рюрика, который, согласно «Повести временных лет», прибыл на Русь из-за Варяжского (Балтийского) моря, сам он не викинг. Для князя и вождя в языке норманнов были другие слова — конунг и хёвдинг. Да и само происхождение Рюрика — предмет споров. У историков нет единодушного мнения, был ли он варягом или уроженцем одного из западнославянских племен с берегов Балтики.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 5

В фильме название «Викинг» обыгрывается только в одной сцене: один из волхвов говорит Владимиру, что для киевлян Владимир всегда будет «чужим, словно викинг». Но в чем именно заключается инаковость «почти викинга», создатели картины не объясняют. Возможно, дело в происхождении Владимира: в отличие от своих братьев Олега и Ярополка, Владимир был рождён вне брака. Однако в языческой культуре не было понятия «незаконнорождённый». По славянским законам Владимир имел такие же права на отцовские земли, что и его братья, и ещё при жизни отца был посажен князем в Новгороде.

В фильме Владимир показан слабохарактерным неудачником, от которого мало что зависит. Неужели он и в летописях такой?

Нет. В летописях Владимир показан хитрым, сильным и целеустремленным человеком, который уцелел в братоубийственной войне, серьёзно расширил границы государства и увеличил авторитет Руси среди тогдашних держав. Он крестил целый народ, в конце концов. Если бы Владимиром можно было помыкать так легко, как показано на экране, он бы столького не добился.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 6

Впрочем, Владимир — личность противоречивая , и на каждый его подвиг найдется свой грех. Он убил брата, изнасиловал княжескую дочь на глазах родителей, воевал с собственными сыновьями. Прежде чем принять христианство, он много лет продвигал славянский языческий пантеон. Даже единственное задокументированное в летописях человеческое жертвоприношение на Руси приходится именно на его правление.

Все грехи Владимира отражены в летописях, поэтому обойти эти моменты создатели картины не могли. Однако они решили сгладить углы — Владимир вроде бы и совершал все эти злодеяния, но каждый раз якобы не по своей воле. То под грибами был, то воевода подсобил, то двух христиан, принесённых в жертву, не успел спасти, а брата и вообще непонятно кто и зачем убил…

В фильме Олег гибнет очень глупо. Он убивает людей брата на охоте, «случайно» оказавшийся поблизости Ярополк велит схватить убийц, и в неразберихе собственные дружинники сталкивают Олега в ров. Неужели братоубийственные распри разгорелись из-за подобного казуса? И зачем в них вписался Владимир?

В целом история распри Святославичей показана на экране так же, как и в летописях, за вычетом мелочей. В «Викинге» Ярополк сразу ополчается против Олега за убийство своих людей, в «Повести временных лет» между этими событиями проходит несколько лет. В фильме Олег гибнет, пытаясь укрыться в Полоцке, а по летописям он отступал в Овруч. Наконец, киношный Олег сбежал сразу, как только встретился с братом, а по хроникам бегству Олега предшествовало поражение на поле боя.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 4

Вот только ни летописи, ни фильм не объясняют, почему после гибели Олега Владимир тут же отправился за море. Некоторые историки, например, Александр Назаренко и Сергей Цветков, полагают, что истинной причиной распри Святославичей стало их участие в конфликте германского императора Оттона II с чешским князем Болеславом II: Ярополк поддержал Оттона, а его братья — Болеслава. Именно поэтому после гибели Олега Владимир резонно предположил, что станет следующим, и ретировался «за Варяжское море».

А что это за Свенельд такой, который вечно Владимира на гадости подстрекает? То воевать с братом надоумит, то родителей Рогнеды на тот свет отправит, то византийского императора убить посоветует. Это выдумка сценаристов картины или реально был такой злодей?

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 7

Воевода по имени Свенельд действительно упоминается в летописях. Однако если в фильме он служил кому угодно, кроме Ярополка, то согласно «Повести временных лет» он был воеводой именно киевского князя. Кроме того, именно с него начался конфликт между Святославичами. «Повесть временных лет» рассказывает, что Олег убил в лесу сына Свенельда, и разгневанный воевода обратился за справедливостью к своему сюзерену.

Вообще, свой дядька-наставник был у каждого из троих сыновей Святослава. При Владимире эту функцию исполнял Добрыня, его дядя со стороны матери и, возможно, прообраз богатыря Добрыни Никитича. Именно Добрыня, а не Свенельд посоветовал Владимиру изнасиловать Рогнеду и убить её семью. И вряд ли для этого Владимиру понадобились чудо-грибы.

В начале фильма Владимир берёт Рогнеду в жёны, а ближе к концу забывает, что женат, и требует у византийского императора руку его сестры Анны. Это вообще нормально?

О, здесь создатели картины ещё поскромничали! В летописях Владимир изображен жутким бабником — поговаривают, что у него было восемь официальных жён и едва ли не восемьсот наложниц.

Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны […], а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц.

Повесть временных лет

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 8

Летописец, конечно, преувеличивает, пытаясь сравнить Владимира с библейским царем Соломоном, который тоже держал целый гарем. Но такое поведение было нормальным для раннего средневековья. Многие европейские правители того времени, даже обращённые в христианство, тяжело принимали идею моногамии.

Кроме того, династические браки заключались ради политических союзов, а конъюнктура менялась быстро. Вчерашние союзники теряли свое значение, а у новых друзей уже были готовые на выданье сестры, дочери и племянницы. А с точки зрения византийцев предыдущие браки Владимира в любом случае не считались законными, поскольку не были освящены церковным обрядом.

В одной сцене волхвы пытаются принести в жертву сына дружинника Фёдора, а когда отец не отдаёт им мальчика, разъяренная толпа убивает обоих. Неужели наши предки приносили человеческие жертвы?

На этот счет у историков нет единого мнения. Большинство упоминаний о кровавых ритуалах язычников встречается в церковных текстах, а у православных авторов не было причин писать что-либо хорошее о конкурентах. В летописях же задокументирован только один случай — тот самый эпизод с Фёдором и его сыном, случившийся при Владимире.

В то время Владимир пытался убедить окружение в том, что он ярый язычник. Поэтому можно предположить, что человеческие жертвоприношения при нем и появились. Кстати, обратите внимание, что для создания капища Владимиру пришлось выкапывать идолов из земли. Тут сценаристы явно намекали на гипотезу, что Ярополк сам был христианином, а язычество не жаловал. Недаром же в фильме он женат на гречанке Ирине.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 1

О человеческих жертвоприношениях у славян упоминается в зарубежных источниках, в частности, в рукописи арабского летописца Ибн Фадлана (того самого, которого сыграл Бандерас в «Тринадцатом воине»). Он пишет, что на похоронах правителя русов своими глазами видел, как наложница конунга добровольно принесла себя в жертву, чтобы сопровождать господина в загробной жизни. Впрочем, нет единого мнения, у кого именно гостил Ибн Фадлан. Сам араб называет виденных им людей именно русами, но с тем же успехом это могли быть норманны, спустившиеся по Волге для торговли с булгарами.

А что это вообще за волхвы такие? Какие-то они странные: грязные, лысые, немые. Как к этим ненормальным можно было прислушиваться? Неужели они и в реальности были такими?

Нет, волхвы в «Викинге» скорее напоминают юродивых или безумных прорицателей из сериала «Викинги». В летописях сохранился совсем другой образ волхвов — мудрецов, врачевателей и едва ли не кудесников. Представьте славянскую версию Мерлина, и вы будете недалеки от истины. Волхвы порой по влиянию превосходили князей, и те обращались к ним за советом — ведь не стыдно просить помощи у мудреца, знающего неведомое. А вот чтобы советоваться с немытыми лысыми юродивыми из «Викинга», нужно быть таким же безумцем. Или князем Владимиром в исполнении Данилы Козловского.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира

В «Викинге» славяне показаны грязным и немытым сбродом, имеющим слабое представление о гигиене. Неужели наши предки были такими?

Напротив, славяне по тогдашним европейским меркам были весьма опрятным народом, регулярно мылись в банях и следили за чистотой своей одежды. Грязное тело у язычников в принципе считалось небогоугодным делом, так что проблем с гигиеной у наших предков не было.

В фильме Владимир постепенно и сознательно, насколько для него это возможно, склонятся к выбору христианства. Но где же знаменитый эпизод с выбором из трёх вер? Куда его дели?

Эпизод с выбором веры встречается в летописях, причем не только в русских — в «Книге путей и стран» араба Аль-Бекри и в «Хазарской книге» Иегуды бен Галеви схоже описан выбор веры хазарским каганом. Но предыдущие поступки Владимира заставляют усомниться в реальности эпизода. С чего бы целеустремлённый и решительный князь, который много лет был ярым язычником, вдруг сделался кротким и неуверенным и много лет выбирал, в какую веру ему перейти?

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 11

Сменить веру Владимир мог только под влиянием политической обстановки. И если заглянуть в летописи других народов, например, в труды сирийского историка Яхьи Антиохийского, можно увидеть следующее:

Был им [Вардой Фокой] озабочен царь Василий по причине силы его войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю русов — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия [Анне], после того, как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий. И не причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры.

И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, и они окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей, в Хрисополь. И победили они Фоку…

Яхья Антиохийский «Тарих аз-зейль»

В данном случае сценаристы «Викинга» вдруг отошли от «Повести временных лет» в пользу исторической достоверности, но поменяли мотивы князя. В фильме Владимир принимает православие, пройдя через серьезную духовную эволюцию. В реальной жизни князь руководствовался чисто политическими интересами.

В конце фильма Владимир с дружиной ввязывается в гражданскую войну Византии и осаждает крепость Корсунь. Но как он рассчитывал взять укреплённый город с кучкой легковооружённых пехотинцев?

По летописям Владимир действительно помог императору взять Корсунь. Однако осаждать город Владимир отправился не с бандой оборванцев, как показано на экране, а с хорошо вооружённым шеститысячным войском. Причем если в фильме Владимир штурмовал Корсунь в одиночку, то по летописям русский экспедиционный корпус вошёл в состав византийской армии, у которой, надо полагать, не было проблем с осадными орудиями.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 9

А вот эпизод с запиской из города и поиском водопровода перенесён на экран почти дословно. Только если в фильме отправить записку Анастаса надоумила Ирина, бывшая жена Ярополка, то в летописях Анастас действовал самостоятельно.

И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это — сам крещусь!» И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались.

Повесть временных лет

***

Создатели «Викинга» наломали немало дров в том, что касается древнерусского быта X века. Но в жизнеописании Владимира они старались придерживаться канонической версии. От летописей отходили, только когда нужно было оправдать наиболее отталкивающие поступки князя. А чтобы компенсировать обеление главного героя, съёмочная группа добавила чернухи, грязи, крови и сисек в стиле «Игры престолов» и «Викингов».

Правда, что их надоумило назвать картину «Викинг», так и остаётся загадкой.

Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира 13

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Алексей Ионов
Алексей Ионов
Журналист, переводчик, издатель, админ крупнейшего в России сайта по «Звёздным войнам».

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