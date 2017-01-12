Фильм «Викинг» vs реальная история Владимира

1 января на экраны вышел российский фильм «Викинг». Лента режиссёра Андрея Кравчука рассказывает об одном из важнейших исторических деятелей нашей страны — князе Владимире, крестителе Руси. Сразу после премьеры лента вызвала горячие споры: создатели утверждали, что основывались на исторических источниках, а критики обвиняли их в искажении фактов. Вооружившись древнерусскими летописями и историческими монографиями, «Мир фантастики» посмотрел фильм и готов рассказать, что в «Викинге» показано правильно, а что — нет.

Картина о князе Владимире называется «Викинг». На что это намекают создатели? Неужели креститель Руси был варягом, пришедшим на Русь с севера?

Начнем с того, что слова «викинг» на Руси не знали. Викингами скандинавы называли тех, кто ходил в морские походы, — то есть это профессия, а не национальность. В Западной Европе в ходу был термин «норманны», а на Руси заморских гостей звали варягами.

Поэтому, хотя Владимир и ведет свой род от Рюрика, который, согласно «Повести временных лет», прибыл на Русь из-за Варяжского (Балтийского) моря, сам он не викинг. Для князя и вождя в языке норманнов были другие слова — конунг и хёвдинг. Да и само происхождение Рюрика — предмет споров. У историков нет единодушного мнения, был ли он варягом или уроженцем одного из западнославянских племен с берегов Балтики.

В фильме название «Викинг» обыгрывается только в одной сцене: один из волхвов говорит Владимиру, что для киевлян Владимир всегда будет «чужим, словно викинг». Но в чем именно заключается инаковость «почти викинга», создатели картины не объясняют. Возможно, дело в происхождении Владимира: в отличие от своих братьев Олега и Ярополка, Владимир был рождён вне брака. Однако в языческой культуре не было понятия «незаконнорождённый». По славянским законам Владимир имел такие же права на отцовские земли, что и его братья, и ещё при жизни отца был посажен князем в Новгороде.

В фильме Владимир показан слабохарактерным неудачником, от которого мало что зависит. Неужели он и в летописях такой?

Нет. В летописях Владимир показан хитрым, сильным и целеустремленным человеком, который уцелел в братоубийственной войне, серьёзно расширил границы государства и увеличил авторитет Руси среди тогдашних держав. Он крестил целый народ, в конце концов. Если бы Владимиром можно было помыкать так легко, как показано на экране, он бы столького не добился.

Впрочем, Владимир — личность противоречивая , и на каждый его подвиг найдется свой грех. Он убил брата, изнасиловал княжескую дочь на глазах родителей, воевал с собственными сыновьями. Прежде чем принять христианство, он много лет продвигал славянский языческий пантеон. Даже единственное задокументированное в летописях человеческое жертвоприношение на Руси приходится именно на его правление.

Все грехи Владимира отражены в летописях, поэтому обойти эти моменты создатели картины не могли. Однако они решили сгладить углы — Владимир вроде бы и совершал все эти злодеяния, но каждый раз якобы не по своей воле. То под грибами был, то воевода подсобил, то двух христиан, принесённых в жертву, не успел спасти, а брата и вообще непонятно кто и зачем убил…

В фильме Олег гибнет очень глупо. Он убивает людей брата на охоте, «случайно» оказавшийся поблизости Ярополк велит схватить убийц, и в неразберихе собственные дружинники сталкивают Олега в ров. Неужели братоубийственные распри разгорелись из-за подобного казуса? И зачем в них вписался Владимир?

В целом история распри Святославичей показана на экране так же, как и в летописях, за вычетом мелочей. В «Викинге» Ярополк сразу ополчается против Олега за убийство своих людей, в «Повести временных лет» между этими событиями проходит несколько лет. В фильме Олег гибнет, пытаясь укрыться в Полоцке, а по летописям он отступал в Овруч. Наконец, киношный Олег сбежал сразу, как только встретился с братом, а по хроникам бегству Олега предшествовало поражение на поле боя.

Вот только ни летописи, ни фильм не объясняют, почему после гибели Олега Владимир тут же отправился за море. Некоторые историки, например, Александр Назаренко и Сергей Цветков, полагают, что истинной причиной распри Святославичей стало их участие в конфликте германского императора Оттона II с чешским князем Болеславом II: Ярополк поддержал Оттона, а его братья — Болеслава. Именно поэтому после гибели Олега Владимир резонно предположил, что станет следующим, и ретировался «за Варяжское море».

А что это за Свенельд такой, который вечно Владимира на гадости подстрекает? То воевать с братом надоумит, то родителей Рогнеды на тот свет отправит, то византийского императора убить посоветует. Это выдумка сценаристов картины или реально был такой злодей?

Воевода по имени Свенельд действительно упоминается в летописях. Однако если в фильме он служил кому угодно, кроме Ярополка, то согласно «Повести временных лет» он был воеводой именно киевского князя. Кроме того, именно с него начался конфликт между Святославичами. «Повесть временных лет» рассказывает, что Олег убил в лесу сына Свенельда, и разгневанный воевода обратился за справедливостью к своему сюзерену.

Вообще, свой дядька-наставник был у каждого из троих сыновей Святослава. При Владимире эту функцию исполнял Добрыня, его дядя со стороны матери и, возможно, прообраз богатыря Добрыни Никитича. Именно Добрыня, а не Свенельд посоветовал Владимиру изнасиловать Рогнеду и убить её семью. И вряд ли для этого Владимиру понадобились чудо-грибы.

В начале фильма Владимир берёт Рогнеду в жёны, а ближе к концу забывает, что женат, и требует у византийского императора руку его сестры Анны. Это вообще нормально?

О, здесь создатели картины ещё поскромничали! В летописях Владимир изображен жутким бабником — поговаривают, что у него было восемь официальных жён и едва ли не восемьсот наложниц.

Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны […], а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Повесть временных лет

Летописец, конечно, преувеличивает, пытаясь сравнить Владимира с библейским царем Соломоном, который тоже держал целый гарем. Но такое поведение было нормальным для раннего средневековья. Многие европейские правители того времени, даже обращённые в христианство, тяжело принимали идею моногамии.

Кроме того, династические браки заключались ради политических союзов, а конъюнктура менялась быстро. Вчерашние союзники теряли свое значение, а у новых друзей уже были готовые на выданье сестры, дочери и племянницы. А с точки зрения византийцев предыдущие браки Владимира в любом случае не считались законными, поскольку не были освящены церковным обрядом.

В одной сцене волхвы пытаются принести в жертву сына дружинника Фёдора, а когда отец не отдаёт им мальчика, разъяренная толпа убивает обоих. Неужели наши предки приносили человеческие жертвы?

На этот счет у историков нет единого мнения. Большинство упоминаний о кровавых ритуалах язычников встречается в церковных текстах, а у православных авторов не было причин писать что-либо хорошее о конкурентах. В летописях же задокументирован только один случай — тот самый эпизод с Фёдором и его сыном, случившийся при Владимире.

В то время Владимир пытался убедить окружение в том, что он ярый язычник. Поэтому можно предположить, что человеческие жертвоприношения при нем и появились. Кстати, обратите внимание, что для создания капища Владимиру пришлось выкапывать идолов из земли. Тут сценаристы явно намекали на гипотезу, что Ярополк сам был христианином, а язычество не жаловал. Недаром же в фильме он женат на гречанке Ирине.

О человеческих жертвоприношениях у славян упоминается в зарубежных источниках, в частности, в рукописи арабского летописца Ибн Фадлана (того самого, которого сыграл Бандерас в «Тринадцатом воине»). Он пишет, что на похоронах правителя русов своими глазами видел, как наложница конунга добровольно принесла себя в жертву, чтобы сопровождать господина в загробной жизни. Впрочем, нет единого мнения, у кого именно гостил Ибн Фадлан. Сам араб называет виденных им людей именно русами, но с тем же успехом это могли быть норманны, спустившиеся по Волге для торговли с булгарами.

А что это вообще за волхвы такие? Какие-то они странные: грязные, лысые, немые. Как к этим ненормальным можно было прислушиваться? Неужели они и в реальности были такими?

Нет, волхвы в «Викинге» скорее напоминают юродивых или безумных прорицателей из сериала «Викинги». В летописях сохранился совсем другой образ волхвов — мудрецов, врачевателей и едва ли не кудесников. Представьте славянскую версию Мерлина, и вы будете недалеки от истины. Волхвы порой по влиянию превосходили князей, и те обращались к ним за советом — ведь не стыдно просить помощи у мудреца, знающего неведомое. А вот чтобы советоваться с немытыми лысыми юродивыми из «Викинга», нужно быть таким же безумцем. Или князем Владимиром в исполнении Данилы Козловского.

В «Викинге» славяне показаны грязным и немытым сбродом, имеющим слабое представление о гигиене. Неужели наши предки были такими?

Напротив, славяне по тогдашним европейским меркам были весьма опрятным народом, регулярно мылись в банях и следили за чистотой своей одежды. Грязное тело у язычников в принципе считалось небогоугодным делом, так что проблем с гигиеной у наших предков не было.

В фильме Владимир постепенно и сознательно, насколько для него это возможно, склонятся к выбору христианства. Но где же знаменитый эпизод с выбором из трёх вер? Куда его дели?

Эпизод с выбором веры встречается в летописях, причем не только в русских — в «Книге путей и стран» араба Аль-Бекри и в «Хазарской книге» Иегуды бен Галеви схоже описан выбор веры хазарским каганом. Но предыдущие поступки Владимира заставляют усомниться в реальности эпизода. С чего бы целеустремлённый и решительный князь, который много лет был ярым язычником, вдруг сделался кротким и неуверенным и много лет выбирал, в какую веру ему перейти?

Сменить веру Владимир мог только под влиянием политической обстановки. И если заглянуть в летописи других народов, например, в труды сирийского историка Яхьи Антиохийского, можно увидеть следующее:

Был им [Вардой Фокой] озабочен царь Василий по причине силы его войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к царю русов — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия [Анне], после того, как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий. И не причисляли себя русы тогда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов, и они окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране русов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей, в Хрисополь. И победили они Фоку… Яхья Антиохийский «Тарих аз-зейль»

В данном случае сценаристы «Викинга» вдруг отошли от «Повести временных лет» в пользу исторической достоверности, но поменяли мотивы князя. В фильме Владимир принимает православие, пройдя через серьезную духовную эволюцию. В реальной жизни князь руководствовался чисто политическими интересами.

В конце фильма Владимир с дружиной ввязывается в гражданскую войну Византии и осаждает крепость Корсунь. Но как он рассчитывал взять укреплённый город с кучкой легковооружённых пехотинцев?

По летописям Владимир действительно помог императору взять Корсунь. Однако осаждать город Владимир отправился не с бандой оборванцев, как показано на экране, а с хорошо вооружённым шеститысячным войском. Причем если в фильме Владимир штурмовал Корсунь в одиночку, то по летописям русский экспедиционный корпус вошёл в состав византийской армии, у которой, надо полагать, не было проблем с осадными орудиями.

А вот эпизод с запиской из города и поиском водопровода перенесён на экран почти дословно. Только если в фильме отправить записку Анастаса надоумила Ирина, бывшая жена Ярополка, то в летописях Анастас действовал самостоятельно.

И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это — сам крещусь!» И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Повесть временных лет

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Создатели «Викинга» наломали немало дров в том, что касается древнерусского быта X века. Но в жизнеописании Владимира они старались придерживаться канонической версии. От летописей отходили, только когда нужно было оправдать наиболее отталкивающие поступки князя. А чтобы компенсировать обеление главного героя, съёмочная группа добавила чернухи, грязи, крови и сисек в стиле «Игры престолов» и «Викингов».

Правда, что их надоумило назвать картину «Викинг», так и остаётся загадкой.