Кажется, ещё недавно мы составляли и публиковали ожидания-2017 , и вот они уже начинают сбываться. В этом феврале выйдут два самых ожидаемых мультфильма года и три фильма, премьеры которых перенесли с 2016-го. И как минимум первый из них мы действительно заждались.

Голос монстра

Когда? 2 февраля

Что? Философская притча, экранизация одноимённой книги Патрика Несса

О чём? У мальчика Коннора тяжело больна мама и полно других проблем. Осознать своё место в жизни ему помогает гигантский монстр, который приходит к Коннору по ночам и рассказывает ему три волшебные притчи. А четвёртую должен будет рассказать сам Коннор.

Великая стена

Когда? 16 февраля

Что? Историческое фэнтези

О чём? Средние века. Европейские наёмники, одного из которых играет Мэтт Деймон, отправились в Китай за секретом пороха. Деймону с товарищем придётся помочь китайцам отражать вторжение чудовищ на Великой стене.

Чего ждать? Много трюков, прыжков, красивых декораций и героического пафоса. Да, есть впечатление, что это попытка Голливуда заработать на миллиарде зрителей Поднебесной. Но надежду на достойный результат вселяет имя режиссёра: Чжан Имоу, тот самый, кто создал шикарные фильмы «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Если кто и умеет снимать стильное и умное кино про средневековый Китай и прыгающих воинов, это он.

Красная черепаха

Когда? 16 февраля

Что? Мультфильм-притча

О чём? История о человеке, который оказался на необитаемом острове. Здесь он встречает огромную красную черепаху, которая оказывается не простым животным, а заколдованным существом.

Чего ждём? Красивый и философский совместный мультфильм от европейских и японских аниматоров. Вам вряд ли что-то скажет имя режиссёра, Михаэль Дюдок де Вит — это многообещающий, но малоизвестный аниматор из Нидерландов. Зато вы наверняка знаете студию Ghibli, основанную Хаяо Миядзаки. Она в последние годы переживает кризис, Миядзаки ушёл на пенсию, а молодые сотрудники разбегаются кто куда. «Красная черепаха», возможно, последний мультфильм, в котором студия примет участие. Пропускать такое нельзя.

де Вит есть в этом списке Кто станет новым Миядзаки? 10 мультипликаторов, которые унаследовали дух и идеи великого Хаяо. И не только в аниме!

Защитники

Когда? 23 февраля

Что? Российский супергеройский боевик

О чём? О советских супергероях, напоминающих реверс-инжениринг Фантастической четвёрки. В состав команды, повелевающей четырьмя стихиями, входят невидимая украинка Ксения, управляющая водой, скоростной азиат Хан и кавказец Лер, управляющий камнями, а вместо человека-факела почему-то гигантский русский медведь.

Чего ждём? Как можно больше ядрёной клюквы. Всерьёз воспринимать подобных героев невозможно, а вот если Андреасян (бывший режиссёр комедий, хоть и сомнительных) выкрутит градус абсурда на максимум, «Защитники» могут изрядно повеселить.