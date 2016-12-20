Создатели «Изгоя-один» говорили нам в интервью, что с детства были ярыми фанатами «Звёздных войн». И МирФ, посмотрев фильм, заявляет: да, это видно! А что случается, когда за вселенную берутся её поклонники? Правильно — появляются десятки пасхалок и отсылок! Мы постарались смотреть фильм как можно внимательнее — и делимся своими находками. Осторожно, спойлеры!

Отсылки к черновикам

Религия Джеды

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 1

Бэйз и Чиррут — хранители уиллов

Планета Джеда — просто клад для тех фанатов, кто любит копаться в ранних черновиках Джорджа Лукаса и в закадровой истории «Звёздных войн». Так, местные монахи произносят: «Да пребудет с вами Сила Других». Это не новая форма знаменитого напутствия, а наоборот, самая древняя. Так эта фраза звучала в первом черновике «Звёздных войн», когда даже ещё саму Силу толком не придумали. Лукас использовал это напутствие просто для атмосферы, а уже потом проработал религию джедаев и упростил их любимую фразу.

Но это ещё не всё: Кассиан упоминает, что местная религиозная община называется «Хранители уиллов». Уиллы — самая мистическая идея «Звёздных войн», которая ещё с 1970-х бродила по черновикам, но никак не могла попасть в канон. По обрывочным сведениям можно предположить, что уиллы — это духи, живущие в Силе. Можно почитать об этой таинственной религии отдельную статью или найти в книге «Тайная история Звёздных войн» посвящённое уиллам «Приложение А».

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки

Рукопись Лукаса, где упоминаются уиллы, а заодно и Мэйс Винду

Здесь же просто отметим, что справедливость восторжествовала: слово «уилл» впервые за сорок лет прозвучало с экрана. Впрочем, висевший над уиллами злой рок даже на этот раз подпортил картину: из русского дубляжа упоминание о них исчезло, и монахи превратились в непонятных «хранителей завета».

Замок Вейдера

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 3

Замок Вейдера, концепт-арт

Другая находка для любителей черновиков: ещё при обсуждении идей для V эпизода Дарта Вейдера предлагали поселить на вулканической планете, в чёрном замке с горгульями. Нереализованная идея не давала Лукасу покоя — в черновиках VI эпизода на троне среди лавы восседал уже Император. В «Изгое» обошлось без горгулий, зато теперь замок Вейдера — канон! Кстати, Пабло Идальго из сюжетной группы подтвердил: неназванная планета с лавой — тот самый Мустафар, где Вейдер, можно сказать, «родился».

Даже в классическом облике Тёмного повелителя, который предстает нашим глазам в фильме, спрятан дополнительный секрет. Дотошные фанаты знают, что в каждом эпизоде доспех выглядел чуть-чуть иначе. Легче всего отличить костюмы по глазам: в «Новой надежде» они красноватые и полупрозрачные. Именно эту, бережно воссозданную версию костюма мы видим и в «Изгое».

Кристаллы Кайбер

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 2

Кристалл Кайбер, принадлежащий Джин Эрсо

В статье о романе Джеймса Лусено «Катализатор» мы упоминали, что кристаллы Кайбер перекочевали в фильм из черновиков Лукаса, где они служили источником Силы для джедаев. Амулет на шее у Джин — явно один из этих кристаллов, так что это не только напоминание о семье, но и ниточка, связывающая героиню с Силой.

Кстати, кристаллы Кайбер используются при создании световых мечей джедаев. Обратите внимание, как кристаллом Джин заинтересовался Чиррут: он явно понимает, что это. Многие спросили себя: уж не прячется ли в его посохе рукоять незаконченного меча? Не совсем. В сорсбуке по «Изгою-один» сказано, что в посохе монаха тоже скрывается осколок кристалла, но всё-таки это не меч, а символическая лампада.

Камео персонажей

Понда Баба и доктор Эвазан

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 7

Понда Баба и доктор Эвазан в «Новой надежде»

Герои, только прилетев на Джеду, едва избегают драки: в толпе их кто-то грубо толкает плечом, желая спровоцировать конфликт, но Кассиан вовремя успевает извиниться.

Уличные грубияны не кто иные, как Понда Баба и доктор Эвазан — те самые головорезы, которые прицепятся к Люку в татуинской кантине. Доктор заявит, что его приговорили к смерти в двенадцати системах, а Понде эта встреча будет стоить руки. В старом каноне у них была длинная прописанная биография, а в новой вселенной у этой парочки явно вырисовывается хобби: летать по задворкам галактики и завязывать драки со всеми встречными.

Со Геррера

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 6

Молодой Со Геррера в «Войнах клонов»

Старый повстанец-фанатик органично вписывается в ансамбль фильма — сложно поверить, что его придумали не специально для «Изгоя». Однако это один из старожилов вселенной: Лукас создал его ещё в 2000-х для неснятого сериала Underworld, а в 2012 году Герреру взяли в мультсериал «Войны клонов». Координаторы канона на этот раз сработали отлично: когда Эдвардсу понадобился террорист-радикал, ему предложили взять уже готового героя. А его замок до боли напоминает другой бывший храм — дворец Джаббы.

Генерал Синдулла

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 4

Гера и Чам Синдуллы

Среди радиопереговоров и объявлений на явинской базе Восстания можно услышать, как куда-то вызывают генерала Синдуллу. Гера Синдулла — капитан корабля «Призрак» из мультсериала «Повстанцы», у которого сейчас выходит третий сезон. Действие «Повстанцев» происходит за пару лет до «Изгоя», а значит, пасхалку можно считать и спойлером: за судьбу и карьеру героини можно не волноваться. Впрочем, отец Геры, Чам Синдулла, тоже повстанец. Может, до ранга генерала дослужился именно он?

Прочие повстанцы

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Генерал Додонна с принцессой Леей

На базе Восстания немало знакомых лиц. Операциями руководят сенаторы Мон Мотма и Бейл Органа, персонажи старых фильмов, причём играют их те же актёры, что и в приквелах (сцены с Мон Мотмой, впрочем, из «Мести ситхов» вырезали). Более того, седой бородатый старик рядом с ними — тот самый генерал Додонна, что координировал атаку на Звезду смерти (актёр, правда, новый). Ну и сложно не заметить вездесущих R2-D2 и C-3PO!

Самые глазастые фанаты углядели на базе ещё одного героя из «Повстанцев». В сцене, когда один из мятежников выбегает сообщить Мон Мотме о сражении на Скарифе, в левом углу экрана незаметно проезжает дроид, подозрительно похожий на Чоппера.

Узнаваемая техника

Джаггернаут

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Концепт-арт Джаггернаута

Джин и других заключённых везут на каторгу на старом транспортнике времён Войн клонов. Такие впервые появились на экранах в «Мести ситхов», но ещё в 80-х встречались в справочниках по технике. Это джаггернаут — не только редкая для «Диснея» отсылка к приквелам, но и почти единственное подтверждение тому, что в галактике существует… колесо. Весь остальной транспорт работает на репульсорах!

Дроид-мышонок

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Дроид-мышонок в «Новой надежде»

Когда герои проникают в архив на Скарифе, помимо штурмовиков и техники можно заметить маленькую коробочку на колёсиках — «дроида-мышь», который с характерным пищанием катится перед взводом штурмовиков. Жаль, нет Чубакки, который спугнёт его рычанием — на Звезде смерти такой дроид очень весело улепётывал от вуки!

Чёрный меч

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Оби-ван против Про Визслы, обладателя чёрного меча

Когда герои добираются до архива на Скарифе, Джин начинает перечислять кодовые названия проектов, сведения о которых хранятся в местной базе данных. Это идеальный шанс спрятать пасхалку — и авторы не удержались. Один из файлов называется «Чёрный меч» (Black Saber) — похоже, речь о световом мече с чёрным клинком из сериала «Войны клонов». А вот похожее на Звезду смерти супероружие Dark saber из старой вселенной здесь, похоже, ни при чём: тот «меч» называли тёмным, а не чёрным.

Знакомые корабли

В битве над Скарифом, да и в остальных сценах мелькает много моделей техники из классической трилогии. Отметим самые интересные пасхалки. Так, внимательные зрители ещё в трейлерах заметили корабль «Призрак» из тех самых «Повстанцев». Генерал Синдулла спешит на помощь!

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 11

Молотоглавый корвет

А «молотоголовый» корвет, которым таранят «Звёздные разрушители», — редкий гость аж из старого канона. Когда авторы «Повстанцев» придумывали, как Альянс добывал старые корабли для своего флота, они взяли уже существующую модель. Выбор «молотоголовых» особенно необычен, ведь в Расширенной вселенной такие корветы использовали… почти четыре тысячи лет назад. Это ж по каким музеям бедные повстанцы собирают свою боевую технику!

Ну и, конечно же, в бою участвовал тот самый «Тантив-4», на котором Лея довезла чертежи до Татуина. Но финал «Изгоя» настолько явно перетекает в «Новую надежду», что это и пасхалкой-то назвать трудно.

Имена, диалоги и прочие мелочи

Пилоты и позывные

Часто ли в кино вы вслушиваетесь в позывные военных и вглядываетесь в лица пилотов? Если да, вы безнадёжный фанат ЗВ. Поздравляем: вы всё увидели и услышали верно. «Красный-лидер» и «Золотой-лидер» в битве за Скариф — это Гарвен Дрейс и Джон Вандер, те самые пилоты, которых мы видели в битве за Звезду смерти. В отличие от Таркина с Леей, рисовать их на компьютере не стали, а просто взяли старые кадры.

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Более того, над Скарифом гибнет «Красный-пять» — его освободившийся позывной достанется самому Люку Скайуокеру! Ну и, конечно, само название фильма — Rogue One — отсылка к команде лучших пилотов Восстания. В русских переводах их обычно называют «Разбойной эскадрильей», а позывной передают как «Проныра» или «Бродяга» — но всё это одно и то же слово «Rogue».

Планеты

В названиях новых планет тоже кроется пара секретов. Так, дождливая планета Иду (Eadu) звучит подозрительно похоже на Эриаду (Eriadu) — родную планету гранд-моффа Таркина. Проблема в том, что благодаря писателю Джеймсу Лусено Эриаду перекочевала из старого канона в новый — то есть отсылка и прототип теперь уживаются в одной и той же галактике. Есть и более тонкая пасхалка: планета Вобани (Wobani), где Джин Эрсо едва не попала на каторгу, — это анаграмма имени «Оби-Ван».

«Слышал новость? Т-15 объявили устаревшим»

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Главные гики в «Звёздных войнах» — это штурмовики. Они постоянно обсуждают новые гаджеты! Традиция пошла ещё с «Новой надежды»: когда Оби-Ван крадётся по Звезде Смерти, один часовой говорит другому: «Слыхал про новые BT-16?» Из диалога неясно, о чём речь, но авторы Расширенной вселенной постановили, что BT-16 — модель дроида.

А в игре Jedi Knight II: Jedi Outcast можно услышать обсуждение спидеров Т-16 и Т-17. Штурмовики со Скарифа явно ходят в тот же байкерский клуб: в последние минуты перед атакой диверсантов они обсуждают именно спидеры.

Цитаты из «Новой надежды»

Не только штурмовики раз за разом ведут одни и те же разговоры. Самая заметная цитата — фраза K-2SO «У меня плохое предчувствие», которая появлялась во всех прежних эпизодах. Только здесь её впервые оборвали на середине. Кроме того, Бейл Органа говорит, что друг-джедай «хорошо послужил ему во время Войн клонов» — это ровно та фраза, с которой обратится к Оби-Вану Лея в своём голографическом послании. Наконец, Таркин над Скарифом командует: «Приготовитесь — стреляйте!» — точно теми же словами и тоном, как в «Новой надежде».

Голубое молоко

«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки 15
В самом начале фильма, в хижине Галена Эрсо, камера будто случайно задерживается на столе, где на переднем плане стоит стакан с мутной жидкостью. Бывалые поклонники сразу узнают «голубое молоко», которое пили за завтраком ещё на татуинской ферме в «Новой надежде». Напиток — видимо, за необычное название, — стал для фанатов одним из ностальгических мемов: например, есть цикл пародийных веб-комиксов Blue Milk Special.

* * *

Фильм получился настолько насыщенным, что, скорее всего, мы обнаружили от силы половину спрятанных в нём секретов. Вы заметили что-то, что мы упустили? Делитесь своими находками в комментариях!

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Алексей Мальский
Алексей Мальский
Переводчик, редактор и фанат «Звёздных Войн» со стажем.

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