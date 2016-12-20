«Изгой-один»: все пасхалки и отсылки

Создатели «Изгоя-один» говорили нам в интервью , что с детства были ярыми фанатами «Звёздных войн». И МирФ, посмотрев фильм, заявляет: да, это видно! А что случается, когда за вселенную берутся её поклонники? Правильно — появляются десятки пасхалок и отсылок! Мы постарались смотреть фильм как можно внимательнее — и делимся своими находками. Осторожно, спойлеры!

Отсылки к черновикам

Религия Джеды

Планета Джеда — просто клад для тех фанатов, кто любит копаться в ранних черновиках Джорджа Лукаса и в закадровой истории «Звёздных войн». Так, местные монахи произносят: «Да пребудет с вами Сила Других ». Это не новая форма знаменитого напутствия, а наоборот, самая древняя. Так эта фраза звучала в первом черновике «Звёздных войн», когда даже ещё саму Силу толком не придумали. Лукас использовал это напутствие просто для атмосферы, а уже потом проработал религию джедаев и упростил их любимую фразу.

Но это ещё не всё: Кассиан упоминает, что местная религиозная община называется «Хранители уиллов». Уиллы — самая мистическая идея «Звёздных войн», которая ещё с 1970-х бродила по черновикам, но никак не могла попасть в канон. По обрывочным сведениям можно предположить, что уиллы — это духи, живущие в Силе. Можно почитать об этой таинственной религии отдельную статью или найти в книге «Тайная история Звёздных войн» посвящённое уиллам «Приложение А».

Здесь же просто отметим, что справедливость восторжествовала: слово «уилл» впервые за сорок лет прозвучало с экрана. Впрочем, висевший над уиллами злой рок даже на этот раз подпортил картину: из русского дубляжа упоминание о них исчезло, и монахи превратились в непонятных «хранителей завета».

Замок Вейдера

Другая находка для любителей черновиков: ещё при обсуждении идей для V эпизода Дарта Вейдера предлагали поселить на вулканической планете, в чёрном замке с горгульями. Нереализованная идея не давала Лукасу покоя — в черновиках VI эпизода на троне среди лавы восседал уже Император. В «Изгое» обошлось без горгулий, зато теперь замок Вейдера — канон! Кстати, Пабло Идальго из сюжетной группы подтвердил: неназванная планета с лавой — тот самый Мустафар, где Вейдер, можно сказать, «родился».

Даже в классическом облике Тёмного повелителя, который предстает нашим глазам в фильме, спрятан дополнительный секрет. Дотошные фанаты знают, что в каждом эпизоде доспех выглядел чуть-чуть иначе. Легче всего отличить костюмы по глазам: в «Новой надежде» они красноватые и полупрозрачные. Именно эту, бережно воссозданную версию костюма мы видим и в «Изгое».

Кристаллы Кайбер

В статье о романе Джеймса Лусено «Катализатор» мы упоминали, что кристаллы Кайбер перекочевали в фильм из черновиков Лукаса, где они служили источником Силы для джедаев. Амулет на шее у Джин — явно один из этих кристаллов, так что это не только напоминание о семье, но и ниточка, связывающая героиню с Силой.

Кстати, кристаллы Кайбер используются при создании световых мечей джедаев. Обратите внимание, как кристаллом Джин заинтересовался Чиррут: он явно понимает, что это. Многие спросили себя: уж не прячется ли в его посохе рукоять незаконченного меча? Не совсем. В сорсбуке по «Изгою-один» сказано, что в посохе монаха тоже скрывается осколок кристалла, но всё-таки это не меч, а символическая лампада.

Камео персонажей

Понда Баба и доктор Эвазан

Герои, только прилетев на Джеду, едва избегают драки: в толпе их кто-то грубо толкает плечом, желая спровоцировать конфликт, но Кассиан вовремя успевает извиниться.

Уличные грубияны не кто иные, как Понда Баба и доктор Эвазан — те самые головорезы, которые прицепятся к Люку в татуинской кантине. Доктор заявит, что его приговорили к смерти в двенадцати системах, а Понде эта встреча будет стоить руки. В старом каноне у них была длинная прописанная биография, а в новой вселенной у этой парочки явно вырисовывается хобби: летать по задворкам галактики и завязывать драки со всеми встречными.

Со Геррера

Старый повстанец-фанатик органично вписывается в ансамбль фильма — сложно поверить, что его придумали не специально для «Изгоя». Однако это один из старожилов вселенной: Лукас создал его ещё в 2000-х для неснятого сериала Underworld, а в 2012 году Герреру взяли в мультсериал «Войны клонов». Координаторы канона на этот раз сработали отлично: когда Эдвардсу понадобился террорист-радикал, ему предложили взять уже готового героя. А его замок до боли напоминает другой бывший храм — дворец Джаббы.

Генерал Синдулла

Среди радиопереговоров и объявлений на явинской базе Восстания можно услышать, как куда-то вызывают генерала Синдуллу. Гера Синдулла — капитан корабля «Призрак» из мультсериала «Повстанцы», у которого сейчас выходит третий сезон. Действие «Повстанцев» происходит за пару лет до «Изгоя», а значит, пасхалку можно считать и спойлером: за судьбу и карьеру героини можно не волноваться. Впрочем, отец Геры, Чам Синдулла, тоже повстанец. Может, до ранга генерала дослужился именно он?

Прочие повстанцы

На базе Восстания немало знакомых лиц. Операциями руководят сенаторы Мон Мотма и Бейл Органа, персонажи старых фильмов, причём играют их те же актёры, что и в приквелах (сцены с Мон Мотмой, впрочем, из «Мести ситхов» вырезали). Более того, седой бородатый старик рядом с ними — тот самый генерал Додонна, что координировал атаку на Звезду смерти (актёр, правда, новый). Ну и сложно не заметить вездесущих R2-D2 и C-3PO!

Самые глазастые фанаты углядели на базе ещё одного героя из «Повстанцев». В сцене, когда один из мятежников выбегает сообщить Мон Мотме о сражении на Скарифе, в левом углу экрана незаметно проезжает дроид, подозрительно похожий на Чоппера.

Узнаваемая техника

Джаггернаут

Джин и других заключённых везут на каторгу на старом транспортнике времён Войн клонов. Такие впервые появились на экранах в «Мести ситхов», но ещё в 80-х встречались в справочниках по технике. Это джаггернаут — не только редкая для «Диснея» отсылка к приквелам, но и почти единственное подтверждение тому, что в галактике существует… колесо. Весь остальной транспорт работает на репульсорах!

Дроид-мышонок

Когда герои проникают в архив на Скарифе, помимо штурмовиков и техники можно заметить маленькую коробочку на колёсиках — «дроида-мышь», который с характерным пищанием катится перед взводом штурмовиков. Жаль, нет Чубакки, который спугнёт его рычанием — на Звезде смерти такой дроид очень весело улепётывал от вуки!

Чёрный меч

Когда герои добираются до архива на Скарифе, Джин начинает перечислять кодовые названия проектов, сведения о которых хранятся в местной базе данных. Это идеальный шанс спрятать пасхалку — и авторы не удержались. Один из файлов называется «Чёрный меч» (Black Saber) — похоже, речь о световом мече с чёрным клинком из сериала «Войны клонов». А вот похожее на Звезду смерти супероружие Dark saber из старой вселенной здесь, похоже, ни при чём: тот «меч» называли тёмным, а не чёрным.

Знакомые корабли

В битве над Скарифом, да и в остальных сценах мелькает много моделей техники из классической трилогии. Отметим самые интересные пасхалки. Так, внимательные зрители ещё в трейлерах заметили корабль «Призрак» из тех самых «Повстанцев». Генерал Синдулла спешит на помощь!

А «молотоголовый» корвет, которым таранят «Звёздные разрушители», — редкий гость аж из старого канона. Когда авторы «Повстанцев» придумывали, как Альянс добывал старые корабли для своего флота, они взяли уже существующую модель. Выбор «молотоголовых» особенно необычен, ведь в Расширенной вселенной такие корветы использовали… почти четыре тысячи лет назад. Это ж по каким музеям бедные повстанцы собирают свою боевую технику!

Ну и, конечно же, в бою участвовал тот самый «Тантив-4», на котором Лея довезла чертежи до Татуина. Но финал «Изгоя» настолько явно перетекает в «Новую надежду», что это и пасхалкой-то назвать трудно.

Имена, диалоги и прочие мелочи

Пилоты и позывные

Часто ли в кино вы вслушиваетесь в позывные военных и вглядываетесь в лица пилотов? Если да, вы безнадёжный фанат ЗВ. Поздравляем: вы всё увидели и услышали верно. «Красный-лидер» и «Золотой-лидер» в битве за Скариф — это Гарвен Дрейс и Джон Вандер, те самые пилоты, которых мы видели в битве за Звезду смерти. В отличие от Таркина с Леей, рисовать их на компьютере не стали, а просто взяли старые кадры.

Более того, над Скарифом гибнет «Красный-пять» — его освободившийся позывной достанется самому Люку Скайуокеру! Ну и, конечно, само название фильма — Rogue One — отсылка к команде лучших пилотов Восстания. В русских переводах их обычно называют «Разбойной эскадрильей», а позывной передают как «Проныра» или «Бродяга» — но всё это одно и то же слово «Rogue».

Планеты

В названиях новых планет тоже кроется пара секретов. Так, дождливая планета Иду (Eadu) звучит подозрительно похоже на Эриаду (Eriadu) — родную планету гранд-моффа Таркина. Проблема в том, что благодаря писателю Джеймсу Лусено Эриаду перекочевала из старого канона в новый — то есть отсылка и прототип теперь уживаются в одной и той же галактике. Есть и более тонкая пасхалка: планета Вобани (Wobani), где Джин Эрсо едва не попала на каторгу, — это анаграмма имени «Оби-Ван».

«Слышал новость? Т-15 объявили устаревшим»

Главные гики в «Звёздных войнах» — это штурмовики. Они постоянно обсуждают новые гаджеты! Традиция пошла ещё с «Новой надежды»: когда Оби-Ван крадётся по Звезде Смерти, один часовой говорит другому: «Слыхал про новые BT-16?» Из диалога неясно, о чём речь, но авторы Расширенной вселенной постановили, что BT-16 — модель дроида.

А в игре Jedi Knight II: Jedi Outcast можно услышать обсуждение спидеров Т-16 и Т-17. Штурмовики со Скарифа явно ходят в тот же байкерский клуб: в последние минуты перед атакой диверсантов они обсуждают именно спидеры.

Цитаты из «Новой надежды»

Не только штурмовики раз за разом ведут одни и те же разговоры. Самая заметная цитата — фраза K-2SO «У меня плохое предчувствие», которая появлялась во всех прежних эпизодах. Только здесь её впервые оборвали на середине. Кроме того, Бейл Органа говорит, что друг-джедай «хорошо послужил ему во время Войн клонов» — это ровно та фраза, с которой обратится к Оби-Вану Лея в своём голографическом послании. Наконец, Таркин над Скарифом командует: «Приготовитесь — стреляйте!» — точно теми же словами и тоном, как в «Новой надежде».

Голубое молоко



В самом начале фильма, в хижине Галена Эрсо, камера будто случайно задерживается на столе, где на переднем плане стоит стакан с мутной жидкостью. Бывалые поклонники сразу узнают «голубое молоко», которое пили за завтраком ещё на татуинской ферме в «Новой надежде». Напиток — видимо, за необычное название, — стал для фанатов одним из ностальгических мемов: например, есть цикл пародийных веб-комиксов Blue Milk Special.

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Фильм получился настолько насыщенным, что, скорее всего, мы обнаружили от силы половину спрятанных в нём секретов. Вы заметили что-то, что мы упустили? Делитесь своими находками в комментариях!

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