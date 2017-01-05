«Кредо убийцы» — экранизация для фанатов, не понятая критиками

В конце XV века испанскому ассасину Агилару удалось спрятать от своих заклятых врагов тамплиеров один из артефактов Предтеч — яблоко Эдема, которое позволяет подчинять человеческую волю. Современные тамплиеры, работающие под видом корпорации «Абстерго», похищают потомка Агилара, Каллума Линча, чтобы исследовать его генетическую память и узнать, где его предок спрятал артефакт.

Assassin’s Creed Жанр: историческая фантастика

Режиссёр: Джастин Курзель

В ролях: Майкл Фассбендер, Джереми Айронс, Марион Котийяр

Премьера в России: 5 января 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

2016 год обещал стать переломным в истории игровых экранизаций. Фильмов по играм и до него выходило немало, но удачные можно было пересчитать по пальцам. Казалось, адаптации Warсraft и Assassin’s Creed будут способны переломить печальную тенденцию. К тому располагали популярные первоисточники, внушительные бюджеты, солидные актёрские составы и масштабные рекламные кампании. Но «Варкрафт» был разгромлен критиками и избежал полного провала в прокате только благодаря китайским поклонникам.

Старт американского проката «Кредо убийцы», состоявшийся за несколько недель до российской премьеры, внушал опасения, что и тут нас ожидает разочарование. На картину обрушилась не меньшая лавина критики, чем на «Варкрафт», а сборы оставляли желать лучшего. Однако фильм оказался вовсе не так плох.

Авторы картины выбрали весьма необычный подход к экранизации игры. Обычно, как в случае с тем же «Варкрафтом», фильмы заимствуют из игр персонажей, сюжеты и идеи, но при этом становятся самостоятельными произведениями, которые слабо стыкуются с первоисточником. А в «Кредо убийцы» события происходят именно в том мире, который известен нам по играм. Сюжет фильма не адаптирует сюжет игр, а дополняет и расширяет их мир. Вполне возможно, он получит отражение в грядущих частях игровой серии. Вместо того, чтобы пересказывать похождения уже известных нам героев, «Кредо убийцы» знакомит нас с новыми.

В отличие от игр, где основное действие разворачивается в прошлом, в фильме львиная доля экранного времени посвящена современности. Новый главный герой, Каллум Линч в исполнении Майкла Фассбендера, хотя и происходит из династии ассасинов, ничего не знает о своём происхождении. Он рано осиротел, ненавидит отца, был осуждён за убийство, и ему нет никакого дела до многовекового противостояния ассасинов и тамплиеров. Он попадает в руки тамплиерки-идеалистки Софии (Марион Котийяр). Девушка стремится отыскать яблоко Эдема, чтобы с его помощью «излечить» человечество от насилия. Её начальство во главе с отцом, главой «Абстерго», впрочем, преследует куда более приземлённые и циничные цели.

В последних играх Assassin’s Creed событиям наших дней уделялось совсем мало внимания. Фильм же напоминает, что и они могут быть весьма интересны. Оба главных героя проходят большой и непростой путь, так что фильм даёт Фассбендеру и Котийяр проявить драматический талант. Да и без яркого боя в настоящем не обойдётся.

Впрочем, основной экшен происходит именно в эпизодах из прошлого, переносящих нас в Испанию конца XV века. Им, к сожалению, отведено не так много времени, но смотрятся они великолепно. В них уже нет места особым сюжетным изыскам — событийный ряд предельно прост и прямолинеен. Даже образ ассасина Агилара, которого играет всё тот же Фассбендер, толком не раскрывается.

Зато действия здесь в избытке — погони на каретах, паркур по крышам средневекового города, схватки ассасинов и тамплиеров. Снят экшен просто на загляденье — зрелищно, драйвово, изобретательно и, что самое примечательное, в традициях игровой серии. Фирменный стиль боевой хореографии и паркура, присущий Assassin’s Creed, порой переходит грань реализма — чего стоит хотя бы невероятный прыжок веры. Создателям «Кредо убийцы» удалось сохранить этот стиль, при этом почти не выходя за рамки возможностей тренированного человека. Даже в самых головокружительных боевых сценах герои выглядят живыми людьми, а не супергероями в капюшонах.

Вообще, создатели кино очень бережно отнеслись к первоисточнику — все его узнаваемые черты аккуратно и с выдумкой перенесены на большой экран. В минувшем году впервые за долгое время не вышло новой части Assassin’s Creed, но фильм развивает и дополняет вселенную не хуже, чем это сделала бы игра. Правда, у этой медали есть и оборотная сторона. Хотя в фильме и проговаривается, кто такие ассасины с тамплиерами и почему они враждуют, как работает «Анимус» и что такое яблоко Эдема, внимание на этом не заостряется. Так что зрителю, который не знаком со вселенной, разобраться во всём этом будет непросто.

Перед походом в кино стоит прочитать нашу статью Вселенная Assassin’s Creed Что такое «Анимус», кто такие Ассасины, Тамплиеры и Предтечи — всё, что нужно знать о вселенной игровой серии и нового фильма.

Подкачала и концовка. Последние минут двадцать фильма посвящены не столько разрешению конфликтов, сколько закладке фундамента для потенциального продолжения — создатели «Кредо убийцы» не скрывают, что хотят снять трилогию. В результате финал картины получился откровенно смазанным и сумбурным. Это вдвойне обидно потому, что, судя по кассовым сборам, рассчитывать на сиквел не приходится.

Фильм не лишён серьёзных недостатков, но хватает у него и плюсов, которые позволяют назвать «Кредо убийцы» достойной экранизацией игры.

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