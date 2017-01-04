Лучшие мультфильмы 2016

Это неправда, что мультфильмы смотрят только дети. Их ещё любят авторы «Мира фантастики». И мы готовы поручиться, что многие современные мультики умнее, взрослее и глубже фильмов с живыми актёрами. Поэтому мы решили, что анимация заслуживает отдельного топа.

Почётные упоминания Аниме года: Твоё имя Макото Синкай снял второе самое кассовое аниме в истории и, возможно, свою лучшую работу. «Твоё имя» — это трогательная мистическая притча о девушке и юноше, которые периодически меняются телами. К сожалению, в основной топ «Твоё имя» не входит — и не потому, что оно чем-то хуже. Грустный парадокс в том, что работа Синкая бьёт прокатные рекорды в Японии и Китае, а в России так и не вышла в кинотеатрах. И не факт, что вообще выйдет — даты премьеры до сих пор нет. Лучший мультфильм на видео:

Kingsglaive: Последняя фантазия XV Анимационный приквел к игре Final Fantasy XV снимался, в сущности, просто чтобы прорекламировать основной продукт. Но труда и старания в него вложили побольше, чем в иной голливудский мультфильм. Такой фотореалистичной графики в истории анимации, кажется, ещё не было — разве что в других частях Final Fantasy. Компьютерных персонажей трудно отличить от живых людей. И всё это в английской версии озвучено актёрами «Игры престолов» Шоном Бином и Леной Хиди. Kingsglaive тоже не вышел в кинотеатрах, но его, по крайней мере, можно найти на видео — что мы и советуем сделать.

5. Тайная жизнь домашних животных

«Тайная жизнь домашних животных» всех обманула своим трейлером. Все запомнили пуделя-металлиста, таксу под блендером и кошку-обжору, но ничего не узнали о сюжете. На самом деле в нём ничего особенного нет. Две собаки вначале друг друга ненавидят, потом вместе проходят огонь и воду и меняют взгляды на жизнь.

Но мультфильм попал в наш топ не случайно. Во-первых, в «Тайной жизни» полно потрясающих второстепенных персонажей. Тому, кто придумал безумного кролика Снежка, надо дать премию. Во-вторых, отдельные сцены повергнут вас в шок — чего стоит психоделичная сосисочная фабрика. А в-третьих, это просто отличная история для собачников и других любителей животных. Разве что фанаты кошек могут местами обидеться.

4. В поисках Дори

Из необязательного сиквела «В поисках Немо» вышло сильное и умное кино, не уступающее оригиналу. Марвин и Дори, герои первой части, здесь отошли на второй план. Основой сюжета стали попытки забывчивой рыбки Дори разобраться в себе и отыскать свои корни в глубине памяти. Это история о силе дружбы, о том, как важно верить в себя, и о том, что людям, которые на первый взгляд в чем-то нам уступают, стоит дать шанс, и они приятно удивят.

На эту тему можно было снять серьезную психологическую драму, но «Дори» — это развлекательный мультик для всей семьи. Здесь хватает стоящих шуток, отвязных приключений и обаятельных персонажей. А главным любимцем публики стал осьминог Хэнк.

«В поисках Дори» — это добрый мультик про инвалида Анимационная сказка от Disney и Pixar имеет второй слой и поднимает серьёзные темы

3. Моана

В «Моане» первым делом обращаешь внимание на изумительную картинку. Бескрайний голубой океан, белый песок, пальмы… А еще тут есть лавовый монстр, светящийся гигантский краб и кровожадные кокосовые пираты, которые показывают, что аниматоры «Диснея» фанатеют от «Безумного Макса».

Сюжет довольно простой, и в его основе лежат вечные темы о противостоянии отцов и детей, ответственности и конфликте долга и чувства. Но благодаря стараниям сценаристов шаблонная история предстает в новом свете. «Моана» не заставляет скучать и постоянно подкидывает сюрпризы, будь то головокружительные приключения, зажигательные музыкальные номера или остроумные диалоги.

«Моана»: мультфильм Disney с поющим Скалой Режиссёры «Русалочки» и «Аладдина» создали ещё одну анимационную сказку — на сей раз полинезийскую.

2. Кубо. Легенда о самурае

Этот кукольный мультфильм студии «Лайка» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучшие спецэффекты. И вы, наверное, воскликнули: ну что там делает мультик?! Однако «Кубо» — это действительно маленькое техническое чудо. Аниматоры оживили кукол, используя покадровую съёмку и как можно меньше компьютерной графики. Прибавьте к этому ещё и довольно серьёзную историю, в которой герою приходится терять близких и принимать непростые решения.

«Кубо» — представитель вымирающего вида: тёмная сказка, снятая с помощью комбинации старых и новых технологий. В следующий раз мы такое нескоро увидим.

«Кубо. Легенда о самурае». Таких мультфильмов больше не снимут Кукольный мультфильм студии Laika не идеален, но идти на него в кино нужно обязательно.

1. Зверополис

Мультфильм года

«Зверополис» не самый красивый мультфильм года, не самый оригинальный и уж точно не самый фантастический. Но на фоне конкурентов он выделяется как небоскрёб: это мультфильм с самым умным сюжетом в 2016 году. Создатели продумали, как уживаются разные виды «фуррей» в одном городе, и сделали это основой истории. Так «Зверополис» превратился из обычного иронического детектива в сатирическую притчу о терроризме, предубеждениях и дружбе народов. Он похож на комикс «Блэксэд» в переложении для детей.

И, несмотря на эти серьёзные темы, у Disney вышла лёгкая комедия с отличными шутками и доброй моралью. Мультфильм вполне детский, просто взрослые видят в нём ещё один слой. Наверное, поэтому «Зверополис» сразу ушёл «в народ». Фан-артом с лисом Ником и зайкой-полицейской Джуди завален весь Deviantart. А медлительные госслужащие ещё долго будут слышать от посетителей: «Блиц, Блиц, скорость без границ!»

«Зверополис»: правильный мультфильм о дружбе народов Мультфильм про зверей с детективным сюжетом и мудрой моралью. Так выглядел бы «Блэксэд» в адаптации для детей.