Лучшие роли Майкла Фассбендера

«Убийца в стильном костюме, кто ты без него?» — «Миллионер, плейбой, оскаровский номинант, друг Камбербэтча!» Этому парню есть что ответить на любые каверзные вопросы. Талант, обаяние, остроумие и уверенность в себе — главные составляющие коктейля «Майкл Фассбендер». В ожидании «Кредо убийцы» вспоминаем, где ещё мы видели Майкла и почему он нам нравится.

Майкл Фассбендер, или, как его называют поклонники, Фасси, появился на свет в примечательной семье: его мама Адель из Северной Ирландии, а отец Йозеф — немец. Познакомились они в Лондоне, где герр Фассбендер работал шеф-поваром в отеле «Савой», а после свадьбы переехали в немецкий город Гейдельберг, где у них родилась дочь Кэтрин, а потом, 2 апреля 1977 года — сынишка Майкл. Впрочем, в те годы его, скорее всего, звали Михаэль.

К артхаусному режиссёру Райнеру Фассбиндеру наш герой отношения не имеет: их фамилии даже по-разному пишутся. Фассбендер — довольно распространённая в германских странах фамилия, означающая «медник».

Когда Майклу было три года, его родители перебрались на родину Адель — в Ирландию, в старинный городок Килларни, графство Кэрри, с населением 14 тысяч жителей. Здесь Фассбендеры открыли ресторан West End House, быстро добившийся успеха. Кэтрин после школы выучилась на врача и сейчас занимается нейропсихологией. А Майкл долго не мог понять, чем заняться: успе-хами в учёбе и спорте не блистал, занятия музыкой всерьёз не воспринимал, мечтал стать адвокатом — но понимал, что с таким аттестатом ему не поступить в юридическую школу…

Он был уже старшеклассником, когда от нечего делать забрёл в местную актёрскую студию — и понял, что нашёл себя: «Я почувствовал себя так комфортно, будто наконец попал домой». Увлечённому парню удалось поступить в знаменитую Лондонскую драматическую школу, но до выпускного он не добрался: сдали нервы.

Годы учёбы и начало карьеры были голодными и весёлыми. Майкл развлекался так, как это умеют только ирландцы, менял девушек, заводил верных друзей (Бенедикт Камбербэтч и Джеймс Макэвой — его закадычные приятели именно с тех лет) — и без устали бегал по кастингам, пытаясь зацепиться за любую роль, даже самую крохотную. Успех, однако, приходить не спешил. Только в начале нового тысячелетия нашего героя заметили.

Ведьма (2004–2005)

Роль: Азазель, лидер падших ангелов

Первую «почти главную» роль Фасси получил в мистическом сериале канала SkyOne. «Ведьма» — это нечто среднее между «Баффи» и «Полтергейстом»: история старшеклассницы, обнаружившей в себе наследственный дар ведьмы, и её отношений с призраком подруги-лесбиянки и самым настоящим падшим ангелом, лидером нефилимов (в библейской мифологии так называют полукровок от связей ангелов со смертными женщинами).

Азазель в исполнении Фассбендера — квинтэссенция готичности: элегантная одежда, острые скулы, пронзительный взгляд и трагическая история влюблённости в девушку, которую ему нужно всего-то соблазнить и использовать.

300 спартанцев (2006)

Роль: Стелиос, спартанский солдат

Первое появление Фассбендера в крупнобюджетном кино. Роль у него выигрышная: спартанец Стелиос, сильный, ловкий и отважный до безрассудства, считающий главной ценностью свободу — за неё не жалко отдать жизнь. Реплика «За Спарту и свободу — на смерть!» принадлежит именно ему.

Ради этой роли Фассбендеру, от природы тонкому, пришлось провести не один час в спортзале. Но результат того стоил: кадры с актёром в одной набедренной повязке впечатляют. С тех пор Майкл легко расстаётся с одеждой на съёмочной площадке: в его карьере едва ли не больше сцен с «обнаженкой» (в том числе полной, в том числе «вид спереди»), чем у любого другого современного актёра.

Бесславные ублюдки (2009)

Роль: лейтенант Арчи Хикокс

Квентин Тарантино заметил Фассбендера в фильме «Голод» (о тюремной голодовке ирландских политзаключённых), имевшем успех в Каннах. Для «Бесславных ублюдков» ему требовался актёр, свободно говорящий по-немецки. Язык своей родины Фасси к этому времени почти забыл, но ради возможности сняться у Тарантино усердно занимался с преподавателем.

Изначально актёр пробовался на роль гестаповца Ганса Ланды, в итоге прославившую Кристофа Вальца, но Тарантино решил, что у Майкла лучше получится сыграть британского разведчика, выдающего себя за немецкого офицера. Лейтенант Хикокс — тот самый, кто на встрече со связными «Ублюдков» в таверне выдаёт себя, показав на пальцах «три» не так, как принято в Германии.

Центурион (2010)

Роль: центурион Квинт Дий

Первый фильм, где Фассбендер наконец-то играет главного героя. С «300 спартанцами» фильм Нила Маршалла, снятый в Британии, роднит только античная тематика — настрой у него посерьёзнее.

Это история легендарного римского легиона, отправленного на север Шотландии, чтобы сразиться с пиктами, и пропавшего в пути. Режиссёр предлагает свою версию событий, по которой легион гибнет в засаде пиктов. Среди немногих выживших оказывается центурион Квинт Дий — его-то и играет Фассбендер. Он главное достоинство фильма: сюжет критики сочли чересчур «голливудским», а боевые сцены — слишком натуралистичными.

Джона Хекс (2010)

Роль: Бёрк, правая рука Квентина Тернбулла

Этой экранизации одноимённого комикса DC Comics в редком жанре «дарк-вестерн» не хватило оригинальности. Создатели не отнеслись к «несерьёзному жанру» с уважением, и в результате получилось проходное развлекательное кино с шаблонным сюжетом и картонными персонажами — даже при том, что главных героя и злодея играют Джош Бролин и Джон Малкович.

А вот персонаж Фасси, даром что второплановый, — настоящая конфетка для глаз. Своего татуированного убийцу-отморозка Бёрка актёр слепил из комиксного Загадочника и главного героя «Заводного апельсина». Кстати, на Малькольма Макдауэлла он действительно похож.

Люди Икс (2011-2016)

Роль: Эрик «Магнито» Леншерр

На роль молодого Магнито (точнее, Эрика Леншерра — все уже успели забыть, что главного злодея «Людей Икс» когда-то звали по-человечески) Фассбендера выбрали благодаря «химии», которая возникла на кинопробах между ним и актёром, игравшим молодого Ксавье. А на роль Ксавье с самого начала был только один претендент — старинный друг Майкла Джеймс Макэвой.

Неудивительно, что Фассбендер с лёгкостью получил роль. Их с Макэвоем совместные сцены, полные яростного драматизма, — лучшее, что есть в трилогии. А эволюция Магнито от неуверенного в себе юноши с непонятными ему самому способностями до опасного социопата сыграна Фассбендером с убедительностью, выдающей серьёзную актёрскую школу.

Опасный метод (2011)

Роль: Карл Густав Юнг

Этот фильм интересно смотреть в тандеме со «Стыдом» того же года — неспешной артхаусной медитацией на тему сексуальной зависимости и связанных с ней чувств стыда, вины и одиночества. В нём Майкл играет современного яппи-сексоголика, а в «Опасном методе» Дэвида Кроненберга — одного из тех людей, которые в 1910-х начинали исследовать сексуальность.

Карл Юнг попадает в ловушку «опасного метода» психоанализа: он стремится доказать своему коллеге и учителю Зигмунду Фрейду, что либидо не движущая сила цивилизации, и в то же время запутывается в мучительных садомазохистских отношениях со своей ученицей и пациенткой Сабиной Шпильрейн. Её играет Кира Найтли, а Фрейда — совершенно неузнаваемый в этой роли Вигго «Арагорн» Мортенсен.

Прометей (2012)

Роль: андроид Дэвид

Приквел к культовой трилогии про Чужих, снятый самим Ридли Скоттом, не вышел зубодробительным космическим хорророми озадачил фанатов туманными размышлениями о Боге и месте человека во вселенной. Но, по крайней мере, Фассбендер блистателен в роли андроида Дэвида, постепенно развивающего в себе совершенно человеческую личность — и это не самая приятная личность, убеждённая в своём превосходстве над жалкими людишками. Перед съёмками Майкл принципиально не смотрел ранние фильмы о Чужих, а собрал своего безупречно-жутковатого персонажа из черт суперкомпьютера HAL 9000 («Космическая одиссея») и репликанта Рейчел («Бегущий по лезвию»).

12 лет рабства (2013)

Роль: Эдвин Эппс

Первая номинация Фассбендера на «Оскар» — роль жестокого плантатора Эдвина Эппса, попортившего немало крови главному герою. Эппс — изощрённый садист и насильник, но при этом верующий человек, убеждённый, что его право мучить рабов утверждено Библией.

Режиссёр фильма, афроамериканец Стив МакКуин (это его третий фильм с Фассбендером после «Голода» и «Стыда») доказывает, что сама система рабовладения была выстроена так, чтобы развязать руки подобным мерзавцам. Ну а Фасси так вжился в роль, что даже потерял сознание на съёмках — во время сцены, где его персонаж избивает рабыню Пэтси.

Макбет (2015)

Роль: Макбет, король Шотландии

Одна из лучших экранизаций Шекспира — живописная, мрачная, с выверенным ритмом и роскошными актёрскими работами, заслужившая рейтинг 80% на Rotten Tomatoes. Майкл играет жестокого короля Шотландии Макбета, что называется, «на разрыв», опять-таки убедительно демонстрируя на экране эволюцию персонажа, точнее, его «расчеловечивание» — от доблестного рыцаря до безжалостного убийцы, одержимого жаждой власти. И в то же время герою нельзя не сочувствовать, понимая, что Макбет дерзнул бросить вызов силам, у которых невозможно выиграть. В глубине души он тяжело переживает своё падение — но сделать с этим уже ничего не может.

Стив Джобс (2015)

Роль: Стив Джобс

Вторая номинация Майкла на «Оскар», который у Фасси были все шансы получить, кабы не Леонардо ди Каприо с его медведем. Ничего, фанаты Майкла тоже подождут.

Непростая роль Джобса, которого одни считают гением, опередившим время, а другие — удачливым мошенником, совершенно не далась в своё время Эштону Катчеру («Джобс: Империя соблазна»), хотя внешне тот похож на молодого главу Apple как брат-близнец. Из Фассбендера же не пытались сделать копию Джобса — и тем не менее к концу фильма их не отличишь. Настолько убедительна игра актёра, находящегося в кадре 90% экранного времени. Его Джобс — заносчивый социопат, которого технологии интересуют больше, чем люди, включая собственную семью. Так биография личности превращается в исследование вечной темы «гений и злодейство».

* * *

Миллионные заработки и всемирная слава не испортили Фасси, до сих пор остающегося простым ирландским парнем. Он живёт в маленькой лондонской квартире, купленной с первых солидных гонораров, ездит по городу на велосипеде, проводит вечера в пабах и тратит деньги главным образом на путешествия. «Меня всегда пугало то, что успех делает с приличными людьми. Я стараюсь не принимать себя слишком всерьёз», — говорит он.

За это жизненное кредо Фассбендера, пожалуй, любят ещё больше, чем за его демонических персонажей.