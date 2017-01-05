«Хан Соло: ремесло контрабандиста» — фанатский фильм

Lucasfilm запланировали приквел/спин-офф о молодости Хана Соло из Star Wars на 2018 год. А пока можно скрасить ожидание короткометражным фанатским фильмом «Хан Соло: ремесло контрабандиста». Он рассказывает об одном эпизоде из преступной карьеры героя. Осторожно, английский!

В данном случае «фанатский фильм» не значит малобюджетный и любительский. В съёмках участвовали профессионалы, в том числе Даг Джонс — знаменитый актёр, постоянно играющий монстров в фильмах Гильермо Дель Торо. Роль Хана исполнил Джейми Коста, он же один из продюсеров фильма — и надо признать, получилось достаточно похоже на Харрисона Форда.

Режиссёр фильма, Кит Аллен, ведёт канал на YouTube, посвящённый рэп-битвам персонажей фантастики.