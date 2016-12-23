Режиссёр фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарет Эдвардс в интервью изданию Little White Lies рассказал, что недавно Disney закончили реставрацию нового издания «Новой надежды» в разрешении 4К.

Когда мы были в Сан-Франциско, наш руководитель Джон Ноулз позвал нас и ребят из студии спецэффектов Industrial Light and Magic, чтобы показать отреставрированную версию «Новой надежды» в разрешении 4К. Её закончили буквально на днях, так что он предложил посмотреть, и мы остались. Я, сценарист и несколько других ребят из сюжетной группы сели и приготовились делать заметки. Я-то уже видел «Новую надежду» тысячи раз. И вот заиграли фанфары, вот появился текст «Давным-давно в одной далёкой-далёкой галактике…» и зазвучала начальная музыка… Мы пришли в себя, когда фильм уже закончился, — чёрт, мы ничего даже записать не успели. Этот фильм моментально превращает тебя в ребёнка. Спокойно сидеть и анализировать никак не получается.