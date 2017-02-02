Студия Джей Джей Абрамса Bad Robot совместно с Paramount приступает к производству мистического триллера о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Variety.

Картина называется Overlord, что отсылает к одноимённой операции по высадке войск Союзников в Нормандии. Абрамс возьмёт на себя функции продюсера, а в режиссёрское кресло сядет Джулиус Эйвери («Молодая кровь»). Сценарий к фильму написал Билли Рэй («Голодные игры»), но затем его почти полностью переписал Марк Л. Смит («Выживший»).

«Оверлорд» расскажет историю двух американских парашютистов, которых сбили над Нормандией. После спасения они натыкаются на фашистский лагерь, в котором проводятся оккультные эксперименты.

Западные издания рассматривают фильм как ещё одну часть вселенной «Кловерфилд». Сперва «Подвал» превратился в «Кловерфилд, 10», затем появились новости про «Частицу бога». Возможно, что и события «Оверлорда» станут частью общей вселенной.

Напомним, что другой режиссёр фантастических лент Кристофер Нолан тоже обратился к теме Второй мировой. Его военная драма «Дюнкерк» выходит в широкий прокат летом этого года.