Похоже, экранизация сатирического романа Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» наконец-то сдвинулась с мёртвой точки. На этот раз за адаптацию книги взялась компания Amazon Studios совместно с BBC. Студии планируют выпустить 6-серийное шоу в 2018 году.

«Благие знамения» рассказывают о библейском Апокалипсисе, который неизбежно наступит в грядущую субботу. Непримиримые враги — демон Кроули и ангел Азирафаель — лезут из кожи вон, чтобы его предотвратить. В большую игру вступают охотники на ведьм и четыре осовремененных всадника апокалипсиса (среди которых любимый многими СМЕРТЬ). Одна из сюжетных линий обыгрывает мотивы фильма «Омен» — она посвящена мальчику-Антихристу.

Исполнительным продюсером сериала выступит Нил Гейман. Вот как он комментирует грядущую экранизацию:

Почти 30 лет назад мы с Терри Пратчеттом написали самый смешной роман о конце света. Мы населили его ангелами и демонами, охотниками на ведьм, всадниками Апокалипсиса и даже 11-летним Антихристом. Книга стала любимой у многих читателей и вот, три десятилетия спустя, она будет экранизирована. Наверное, лучше BBC это никто не сделает. Я бы очень хотел, чтобы сэр Терри увидел экранизацию.