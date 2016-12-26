Издательство «Азбука» анонсировало выход на русском языке одного из самых популярных и знаменитых комиксов издательства DC на русском языке — Kingdom Come («Второе пришествие»).

В Рождество все мечтают о волшебстве. А мы не только мечтаем, мы воплощаем желаемое в жизнь! В честь праздника — дарим внеплановый анонс, и посвящен он графическому роману, который едва ли нуждается в представлении. Встречайте — «Kingdom Come», творение великолепного тандема художника Алекса Росса и сценариста Марка Уэйда, представленное человечеству в 1996 году.

Оригинальный комикс вышел в 1996 году и рассказывал историю об одной из альтернативных Земель, где старые супергерои оставили свои дела, поскольку им на смену пришли молодые герои. Жестокие и беспринципные, ради своей цели они уничтожили практически целый штат. За сценарий комикса отвечал Марк Уэйд («Сорвиголова», «Арчи»), а за рисунок — Алекс Росс. Его реалистический стиль рисунка не оставит равнодушным поклонников комиксов.

Конкретные даты выхода пока неизвестны. Издательство планирует выпустить комикс в «абсолютном» издании в твёрдой обложке. «Азбука» пока и сама не знает, будет ли переводить оригинальное название.