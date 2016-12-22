19 декабря в Сети появился первый тизер «Бегущего по лезвию 2049» — одного из самых ожидаемых фильмов 2017 года. Картину снимает канадский режиссёр Дени Вильнёв, поставивший философскую научную фантастику «Прибытие». Главные роли в продолжении сыграли Райан Гослинг и Харрисон Форд, встречу которых как раз показывают в тизер-трейлере:

Оригинальный «Бегущий по лезвию» был поставлен Ридли Скоттом в 1982 году по мотивам книги Филиппа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Фильм обрёл статус культовой классики киберпанка, и хочется, чтобы сиквел не посрамил оригинал.

Одновременно с тизером в Сети опубликовали и краткий синопсис картины, который отчасти напоминает «Пробуждение Силы»: действие происходит тридцать лет спустя, главный герой оригинала скрывается, есть Харрисон Форд… Главный вопрос теперь — выживет ли Рик Декард? И если он дожил до преклонных лет — не значит ли это, что он всё-таки человек, а не репликант?

Действие фильма развернётся спустя тридцать лет после событий оригинальной ленты. Новый бегущий, офицер полицейского департамента Лос-Анджелеса по кличке Кей (Райан Гослинг), раскапывает глубоко зарытую тайну, которая способна повергнуть общество в хаос. Это открытие заставляет его отправиться на поиски Рика Декарда (Харрисон Форд), без вести пропавшего тридцать лет назад.

Издание Entertainment Weekly посвятило фильму обложку и опубликовало несколько фотографий из фильма и со съёмочной площадки «Бегущего по лезвию 2049». Кадры выглядят впечатляющими — в них, как и в тизере, создатели смогли передать гнетущую атмосферу мрачного будущего.

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А изданию ScreenDaily удалось поговорить с Дени Вильнёвым и узнать, что сиквел снимается с расчётом на рейтинг R. В фильмах с таких рейтингом допускается показывать сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, нецензурную брань, насилие и так далее.

Режиссёр рассказал, что съёмки были завершены ещё в ноябре, и теперь команда трудится над монтажом фильма в Лос-Анджелесе.

Мои продюсеры находят забавным всякий раз мне напоминать, что «Бегущий по лезвию 2049» — один из самых дорогих фильмов с рейтингом R. Дени Вильнёв

Практически все прошлые фильмы Вильнёва — за исключением «Прибытия» с его PG-13 — соответствовали рейтингу R. Похоже, что после кассового успеха «Дэдпула» продюсеры стали больше верить в окупаемость фильмов с таким рейтингом. Кроме «Бегущего по лезвию 2049», с рейтингом R выйдут «Логан» и «Чужой: Завет».

Вильнёв также рассказал о своём отношении к компьютерной графике. Режиссёр старается использовать её как можно меньше, предпочитая живые декорации. Подобный подход он применял на съёмках «Прибытия».

Я могу посчитать на пальцах, сколько раз мы использовали зелёный экран. Большая часть фильма была снята на камеру, я и оператор Роджер Дикинс усердно работали для достижения этой цели. Актёры в моих фильмах не гуляют весь день на фоне зелёного экрана. Компьютерная графика — сильный инструмент для создания фонов и наполнения деталями, но актёр нуждается в наиболее реалистичном окружении. Когда я смотрю фильмы, в которых слишком много CGI, то я словно отстраняюсь от них.

Ждать сиквел «Бегущего по лезвию» предстоит чуть меньше года — премьера в России назначена на 6 октября 2017-го.