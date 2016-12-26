Издательство BUBBLE перезапустит свои основные серии

24 декабря в Москве прошёл Хомякон — фестиваль комиксов, организованный издательством Bubble. Мероприятие получило такое название в честь одного из героев комиксов — космического хомяка по имени Зигги.

Bubble рассказали, что они готовятся перезапустить свои четыре основные серии. «Майор Гром», «Инок», «Красная фурия» и «Бесобой» завершили свои сюжеты в 50-х номерах, и теперь истории этих героев будут продолжены в новых сериях, которые выйдут уже 20 января.. Перезапуск получил название «Второе дыхание». Серии «Метеора» и «Экслибриум» будут издаваться дальше без изменений.

Игорь Гром

Жанр: детективный триллер

Сценарист: Алексей Замский

Художник: Наталья Заидова

Колорист: Мария Васильева

Майор Игорь Гром был лучшим полицейским Санкт-Петербурга… пока война с преступностью окончательно его не сломала. Гром потерял любимую девушку, друзей, коллег – и, хуже всего, самого себя.

Однако Игорь даже не думает сдаваться. Собрав силы в кулак, он возвращается к тому, ради чего пошёл в органы, и решает и дальше помогать людям и спасать Петербург. Оказавшись на самом дне, герой откроет для себя северную столицу с новых, неожиданных сторон и заглянет в её тёмную душу. Возможно, именно там он и найдёт ответы на вопросы, которые его мучают.

Мироходцы

Жанр: приключенческая фантастика

Сценаристы: Роман Котков и Евгений Федотов

Художник: Анна Рудь

Колорист: Анастасия Троицкая

Комикс расскажет про команду Мироходцев, состоящую из Андрея Радова, его супруги Ксении и их напарника Ивана-Царевича (бывшего Серого Волка). «Мироходцы» — это продолжение «Инока», в котором нам расскажут о параллельных мирах, героях, легендах и мифах. Именно за порядком в Многомирье и призваны следить Мироходцы.

Союзники

Жанр: шпионская драма

Сценарист: Наталия Девова

Художник: Алина Ерофеева

Колорист: Виктория Виноградова

«Союзники» продолжают сюжетную линию «Красной фурии». Агент Ника Чайкина была лучшей в своём деле, но после недавних событий потеряла всё, за что сражалась, в том числе и саму себя. Теперь ей предстоит восстановить силы, превозмочь боль, победить внутренних демонов – и начать новую войну. Некая могущественная организация собирается подчинить себе всех людей со сверхспособностями и установить новый мировой порядок.

Ника хочет помочь людям с суперсилами, но для этого ей нужно найти себя. И в этом ей пригодится помощь новых союзников.

Бесобой

Жанр: экшен-хоррор

Сценарист: Алекс Хатчетт

Художник: Анастасия Ким

Колорист: Лада Акишина

«Бесобой» продолжает сюжет одноимённой серии. Теперь Бесобою и его команде предстоит остановить Антихриста, собравшего под своими знамёнами полчища демонов. Отряд Бесобоя мало похож на привычных героев: сбежавший из Ада бесёнок Шмыг, шаман Чёрный Пёс, ведьма Королева Гнили и бездомная девушка Яна, в голове у которой поселился ночной кошмар Балор. Но именно им предстоит спасти Землю от дьявольских легионов!