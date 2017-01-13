«Добро пожаловать в Ленинвуд!»: что говорят на Западе о «Защитниках» Андреасяна

В России кино выходит в прокат 23 февраля, а позднее состоятся показы по всему миру. Мы решили почитать, что пишут иностранцы в комментариях к новому трейлеру и как обсуждают фильм о советских супергероях.
Я сочувствую жителям Москвы, но, боже, как же приятно видеть, как в крупнобюджетном фильме крушат не Лондон, а какой-то другой город.
Блестяще 🙂 Смотрится хорошо, хотел бы я понимать русский. Но сойдут и субтитры.
Добро пожаловать в Ленинвуд!
— Почему мы вообще обращаем внимание на этот мусор?
— Что для одного мусор, для другого клад.
Это правда, что в России фильмы смотрят тебя?
Некоторые пользователи сравнили трейлер с другими супергеройскими фильмами:
Это российский аналог «Стражей галактики»?
Я было подумал, что это трейлер «Стражей галактики», но я не разочарован.
Российская «Фантастическая четвёрка»?
Это выглядит куда лучше, чем «Фантастическая четвёрка».
— Marvel должны убедить Трампа, чтобы тот убедил Путина включить этих ребят в «Войну бесконечности». ДОЛЖЕН увидеть на одном экране Медведя с Ракетой. Это будет бесценно!
— Я хочу увидеть, как Алая ведьма и русская леди-невидимка готовят для Вижена.
Иностранцы не могли не пошутить про медведя и борщ:
Ну и конечно же, один из них медведь.
Я вообще нахрен не понимаю, что происходит в трейлере, но хочу это увидеть. Всё это. На 100%. Плевать, если будет не на английском. Я никогда не видел медведя в лифте, и этого уже достаточно, чтобы фильм жёг напалмом.
Правая рука Путина — человек по имени Дмитрий Медведев. От слова «медведь». Улавливаете?
Отлично. Теперь я хочу борщ.
И этот фильм.
Но главное — борщ.
Это великолепно. Особенно момент с борщом.
Было много комментариев и на политическую тему. Выбрали самые забавные:
Трамп выиграл выборы. Теперь у меня в новостной ленте появляются трейлеры российских фильмов.
Я действительно ждал, что в какой-то момент появится Путин верхом на медведе…
Секунду. Трамп — президент, а фильм из России — это не порно?? Может, ещё и коты преследуют собак?comments powered by HyperComments