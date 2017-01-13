«Добро пожаловать в Ленинвуд»: что говорят на Западе о «Защитниках» Андреасяна

«Добро пожаловать в Ленинвуд»: что говорят на Западе о «Защитниках» Андреасяна

Наверное, почти все слышали о претенциозном отечественном фильме «Защитники», который посвящён советским супергероям. На днях у фильма вышел новый трейлер, который по стилю очень напоминает трейлеры голливудской супергероики типа «Отряда самоубийц»: первая часть полна длинных планов под меланхоличную версию песни «Широка страна моя родная», а вторая часть представлена нарезкой юмористических и экшен-сцен под «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

В России кино выходит в прокат 23 февраля, а позднее состоятся показы по всему миру. Мы решили почитать, что пишут иностранцы в комментариях к новому трейлеру и как обсуждают фильм о советских супергероях.

Я сочувствую жителям Москвы, но, боже, как же приятно видеть, как в крупнобюджетном фильме крушат не Лондон, а какой-то другой город.

Блестяще 🙂 Смотрится хорошо, хотел бы я понимать русский. Но сойдут и субтитры.

Добро пожаловать в Ленинвуд!

— Почему мы вообще обращаем внимание на этот мусор?

— Что для одного мусор, для другого клад.

Это правда, что в России фильмы смотрят тебя?

Некоторые пользователи сравнили трейлер с другими супергеройскими фильмами:

Это российский аналог «Стражей галактики»?

Я было подумал, что это трейлер «Стражей галактики», но я не разочарован.

Российская «Фантастическая четвёрка»?

Это выглядит куда лучше, чем «Фантастическая четвёрка».

— Marvel должны убедить Трампа, чтобы тот убедил Путина включить этих ребят в «Войну бесконечности». ДОЛЖЕН увидеть на одном экране Медведя с Ракетой. Это будет бесценно!

— Я хочу увидеть, как Алая ведьма и русская леди-невидимка готовят для Вижена.

Иностранцы не могли не пошутить про медведя и борщ:

Ну и конечно же, один из них медведь.

Я вообще нахрен не понимаю, что происходит в трейлере, но хочу это увидеть. Всё это. На 100%. Плевать, если будет не на английском. Я никогда не видел медведя в лифте, и этого уже достаточно, чтобы фильм жёг напалмом.

Правая рука Путина — человек по имени Дмитрий Медведев. От слова «медведь». Улавливаете?

Отлично. Теперь я хочу борщ.

И этот фильм.

Но главное — борщ.

Это великолепно. Особенно момент с борщом.

Было много комментариев и на политическую тему. Выбрали самые забавные:

Трамп выиграл выборы. Теперь у меня в новостной ленте появляются трейлеры российских фильмов.

Я действительно ждал, что в какой-то момент появится Путин верхом на медведе…

Секунду. Трамп — президент, а фильм из России — это не порно?? Может, ещё и коты преследуют собак?