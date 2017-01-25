«Лучше, чем могло показаться»: что пишут в Сети о «Притяжении» Бондарчука

«Лучше, чем могло показаться»: что пишут в Сети о «Притяжении» Бондарчука

26 января в российский прокат выходит фильм «Притяжение» Фёдора Бондарчука. Премьеры российской кинофантастики зрители всегда встречают с изрядной долей скепсиса. Мы привыкли ждать от наших фильмов слабого сюжета, топорных диалогов и дешёвых спецэффектов. У «Притяжения», похоже, есть шансы как развеять, так и оправдать эти опасения. Мы собрали отзывы зрителей и журналистов с премьерных показов, которые помогут вам самим составить впечатление.

Наше первое мнение

Наши авторы побывали на показе фильма «Притяжение» и докладывают, что он куда лучше, чем мы ожидали. Говорят, реалистично показана реакция государства и общества на появление пришельцев. Всё это подано с позитивной гуманистической моралью и не перегружено взрывами и спецэффектами. Разочаровал главным образом сам пришелец, оказавшийся довольно скучным.

Colta

По Бондарчуку, возможность мира на Земле вроде бы всё ещё обеспечивают государство и его военная машина, в функции которой как раз и входит строительство охранительного забора, отделяющего одних от других. […] В недавно родившемся коммерческом российском кинематографе «Притяжение» выполняет, наверное, самую важную на сегодняшний день социальную задачу — это первый жанровый антифашистский фильм.

Ведомости

В «Притяжении» Федора Бондарчука соединились социальные мотивы современной фантастики и традиции советского детского кино в духе «Приключения Электроника» и «Гостьи из будущего».

InterMedia

Бондарчук снял великолепный мультижанровый фильм с крепким сценарием, особой атмосферой, тщательно прописанными диалогами и остроумными шутками. А что до трейлера, так создатели просто не раскрывали всех карт, поэтому он и получился настолько куцым. «Притяжение» — фильм многоразового использования, обладающий своей оригинальной мифологией.

Кино — театр

380-миллионное «Притяжение» стремится работать не столько в качестве сверхсовременного аттракциона про пришельцев (хотя с этим тут все в порядке), сколько на территории драмы про взаимоотношения между людьми. Именно поэтому, при всей схематичности «Притяжение» оказывается сегодня наиболее удачным отечественным блокбастером, особенно на фоне пластиковых «Экипажа» и «Викинга». По сравнению с ними лента Бондарчука выглядит банально цельнее и осмысленнее — от шуток до кастинга, от грубоватых сюжетных поворотов до высококлассной операторской работы Михаила Хасая.

Лайф

После «Притяжения» поневоле начинаешь гордиться российским кинематографом, а вот за саму державу немного обидно. Гордость — за высокий технический уровень, обида — за то, что фантастический фильм оказался слишком близким к действительности. Но тут, как говорится, нечего на зеркало пенять.

Новости кино

Фильм «Притяжение» — это не «День независимости». Это «Район №9» без социальных проблем, это «Красный рассвет» без идеологии и внятной мотивации главных героев, это множество иных иностранных первоисточников вульгаризованных до уровня оскорбления.

Пользовательская рецензия на КиноПоиске с предпоказа

В «Притяжении» основная прелесть в том, что это никакой не «Экипаж» или не дай бог «Викинг», это самостоятельное высказывание со своими огрехами и проблемами, авторы которого с легкостью берут фантастический жанр, населяют его героями, проблемами, любовью и не боятся об этом разговаривать со зрителями. Можно определенно сказать, что главное сделано, теперь русские снимают действительно работающую фантастику, которая способна не только поражать спецэффектами, но и готова и может заставлять зрителя размышлять, удивляться и восхищаться увиденным.

Краткие впечатления в социальных сетях

«Притяжение» — слабое, поверхностное, совершенно не российское по духу кино, блокбастер со смысловым наполнителем, как в «Крошке-картошке». pic.twitter.com/x8eu1RhpTG — Egor Belikov (@dj_ling) January 24, 2017

Посмотрел х/ф Притяжение. Бестолковое подростковое кино, про тупых и для тупых подростков. Ни о чём. Взрослым не смотреть категорически. — Дмитрий Пучков (@goblin_oper) January 24, 2017

"Притяжение"поразил главной мыслью:неспособность русских коммуницировать ни между собой,ни с пришельцами,агрессивность,желание убить любого pic.twitter.com/JkSskO9lD0 — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) January 25, 2017

Фильм идеально продолжает ряд «Экипаж» — «Дуэлянт». Иными словами, есть какие-то моменты, которые ЗАСРАНЫ ***** КАК, и первую треть бы перемонтировать, но о просмотре совсем не жалею. Сначала рука не отлипала от лица, но скепсис развеялся во втором и третьем акте: там и с экшеном всё в порядке, и со спецэффектами, и с драмой, и с главным сюжетным твистом. Вы только вдумайтесь: В РОССИЙСКОМ. ФИЛЬМЕ. ПРО ИНОПЛАНЕТЯН. ХОРОШИЙ. ФИНАЛ. К счастью, оказалось, что гопники из трейлера с криками «Земля наша» — это по сути злодеи, так что Бондарчук всё-таки не совсем сошёл с ума и фильм снял то ли политически нейтральный, то ли даже слегка оппозиционный. Бежать в кино ни в коем случае не рекомендую, но из любопытства хотя бы дома посмотрите. Я не шучу сейчас. Сам в шоке. главный редактор DTF Вадим Елистратов

Если я скажу, что #Притяжение это потрясающий российский блокбастер, вы мне поверите? Потому что это правда. Сходите обязательно! — Anton Krivonogov (@other_days) January 24, 2017

Внезапно. #Притяжение намного лучше, чем могло показаться по трейлерам. Хорошее кино, да! — Shazoo (@weareshazoo) January 24, 2017