В сети появился трейлер фильма «Чужой: Завет» — продолжения «Прометея» и шестого фильма франшизы «Чужой» (не считая кроссоверов с «Хищником»).

Фильм рассказывает об экипаже корабля «Завет», который прибывает на планету, на первый взгляд похожую на рай, и вскоре попадает в лапы жутких ксеноморфов.

По трейлеру создаётся впечатление, что Ридли Скотт попытался добавить в фильм как можно больше отсылок к «Чужому» и другим фильмам серии. Тут показана узнаваемая сцена с атакой лицехвата, есть намёк на рождение Чужого, есть сцена в душе, заставляющая вспомнить «Чужого 3». А главная героиня по фамилии Дэниелс (Кэтрин Вотерстон) даже одевается почти как Рипли.

Пока непонятно, как фильм стыкуется с «Прометеем». Создатели обещают, что Дэвид и главная героиня «Прометея» доктор Элизабет Шоу в фильме появятся, но не в главных ролях. А Майкл Фассбендер, которого вы видите в трейлере, это не андроид Дэвид с «Прометея», а его близнец, новый робот Уолтер с корабля Завет. К сожалению, имя Walter ломает многолетнюю традицию, по которой в каждом новом фильме имя робота начинается на следующую букву алфавита. До него были Ash, Bishop, Call и David.