Портал Deadline узнал подробности о грядущем фильме киновселенной DC «Корпус Зелёных Фонарей». Warner Bros. назначила сценаристами ленты Дэвида С. Гойера и Джастина Родса. Гойер не раз имел дело со сценариями для супергероических блокбастеров. Он работал с Кристофером Ноланом над трилогией о Тёмном рыцаре, продюсировал «Константина», писал сценарии для «Человека из стали» и «Бэтмена против Супермена».

Издание описывает «Корпус зелёных фонарей» как «Смертельное оружие» в космосе. Главным героями станут сразу два члена Корпуса: Хэл Джордан и Джон Стюарт. Нам покажут, как бывший вояка-снайпер Стюарт присоединится к Корпусу, а в центре сюжета станут их отношения с Джорданом и Корпусом. Основную завязку Дэвид Гойер придумал вместе с редактором издательства DC Джеффом Джонсом.

Сам фильм мы увидим ещё не скоро — премьера блокбастера запланирована на 19 июня 2020 года. Очень похоже, что студия не хочет спешить после провального «Зелёного фонаря». У картины пока нет ни режиссёра, ни актёров. По слухам, картину может поставить режиссёр «Безумного Макса» Джордж Миллер.