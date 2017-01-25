Один из авторов мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон рассказал, почему задерживается третий сезон. По его словам, писать сценарий становится всё сложнее и сложнее. Об этом сообщил портал IndieWire.

Третий сезон шоу должен был выйти в 2016 году, но теперь он перенесён на 2017-й без официальной даты премьеры. Вот как Дэн Хармон прокомментировал трудности:

 Я приношу извинения. У нас всё ещё нет даты премьеры третьего сезона. Дело не в том, что я что-то знаю, но сказать не могу, — это решает канал Adult Swim. Я могу сказать точно, что эта задержка случилась из-за меня.

Если бы Джастин [Роланд, второй создатель шоу] был здесь, он бы со мной согласился. Мы с ним хором можем заявить: «Мы облажались». И я точно не знаю, почему именно. Писать сценарий для «Рика и Морти» становится всё сложнее и сложнее, и я не знаю почему.

«Рик и Морти» — мультсериал об учёном-алкоголике Рике и его внуке Морти. Шоу пародирует сюжеты научно-фантастических произведений, добавляя циничности и чёрного юмора. Сценарист и продюсер Дэн Хармон — один из авторов мультсериала. Ранее он работал над ситкомом «Сообщество».

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