Открывающие титры в «Звёздных войнах» — символ космической саги с 1977 года. Жёлтые буквы, уплывающие вдаль на фоне звёзд, стали узнаваемой классикой во всём мире. И каково же было удивление многих фанатов, что создатели «Изгоя-один» отошли от этой традиции. Понятно, почему Disney пошли на такой шаг — всё же действие спин-оффа разворачивается за рамками номерных эпизодов. Но не все поклонники остались довольны таким решением.

Поэтому фанаты решили сделать свою версию вступительных титров. Вот один из таких вариантов.

В любом фильме нового канона «Звёздных войн» должны быть такие титры. Это даст зрителям понять, в какой период разворачивается действие фильма. В конце-концов, мне кажется, что вступительные титры придают значимости сцене-прологу. Эндрю Шекли, автор ролика