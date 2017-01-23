Студия Jaunt анонсировала разработку сериала для VR-устройств по мотивам фантастического фильма «Газонокосильщик», в котором обыгрываются проблемы виртуальной реальности. Об этом сообщает io9.

Студия работает над сериалами и фильмами для устройств виртуальной реальности. В этом году Jaunt планирует запустить в производство пять таких проектов, включая ремейк «Газонокосильщика».

«Газонокосильщик» вышел в 1992 году. Фильм показывает, какие риски несёт в себе виртуальная реальность и нейростимуляторы. В центре сюжета — доктор Лоуренс Анджело, который разрабатывает препарат для стимуляции работы мозга. Доктор ставит эксперимент над умственно отсталым газонокосильщиком Джобом, и тот начинает стремительно умнеть. Для тестирования интеллекта доктор использует обучающую программу виртуальной реальности. Однако вскоре способности Джоба выходят из-под контроля.

Создатели фильма выкупили у Стивена Кинга права на одноимённый рассказ, чтобы использовать имя писателя в титрах и на постерах. Но поскольку сюжеты произведений практически не пересекались, писатель через суд добился того, чтобы его имя убрали.