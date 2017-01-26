Fox и Marvel выпустят сериал о Людях Икс

Fox и Marvel выпустят сериал о Людях Икс

Компания Fox запустила в производство пилот сериала по вселенной Людей Икс. Об этом сообщает издание Deadline.

Работать над новым шоу будут продюсер Мэтт Никс («Чёрная метка») и Marvel Television (все сериалы Marvel, включая «Сорвиголову» и «Агентов Щ.И.Т.а»). Брайан Сингер, поставивший несколько фильмов по вселенной, снимет пилотный эпизод. Создатели обещают появление кое-кого из Людей Икс.

Сериал описывается как приключенческая драма. Его действие развернётся вокруг обычной супружеской пары, чьи дети оказались мутантами. Отцу и матери приходится скрывать происхождение своих детей от враждебно настроенного правительства. Для этого семья присоединяется к подпольному обществу мутантов.

Мэтт Никс также рассказал, что в сериале появятся мутанты из команды «Людей Икс», но кто именно — пока хранится в секрете.

У сериала ещё нет официальной даты выхода.