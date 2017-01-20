Режиссёр и сценарист Гильермо дель Торо всполошил всех поклонников Хеллбоя. 19 января он опубликовал вот такой пост в своём Twitter.

«Неформальное голосование. Посмотрим, сколько голосов наберётся за сутки. Хеллбой 3».

Дель Торо пообещал, что если поклонники соберут 100 тысяч голосов, то он переговорит о проекте с исполнителем роли Хеллбоя Роном Перлманом. Фанаты атаковали твиттер дель Торо, и режиссёр доложил о результатах.

Поговорил с Роном Перлманом. Он согласился на деловую встречу. Потом поговорим с Миньолой [автором комикса]. Буду держать вас в курсе. Очень тронут вашей любовью к первым двум фильмам.

Но даже если Майк Миньола поддержит режиссёра, тому предстоит ещё уговорить руководство студий, продюсеров и сценаристов. Остаётся ждать новостей.

Читайте также

Hellboy

Хеллбой и его мир

Опубликовано: 18.10.2012

Этот краснокожий демон пахнет жареным арахисом, подпиливает рога, носит крест и может крепко надрать задницу.

Хеллбой. Книга 1. Семя Разрушения

Опубликовано: 09.12.2015

Первый том очаровывает стилем и атмосферой. Но в полной мере серия раскроется лишь в продолжениях.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.