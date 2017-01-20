Гильермо дель Торо начал переговоры о «Хеллбое 3». Но пока только с актёром

Гильермо дель Торо начал переговоры о «Хеллбое 3». Но пока только с актёром

Режиссёр и сценарист Гильермо дель Торо всполошил всех поклонников Хеллбоя. 19 января он опубликовал вот такой пост в своём Twitter.

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours)

Hellboy III — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 18, 2017

«Неформальное голосование. Посмотрим, сколько голосов наберётся за сутки. Хеллбой 3».

Дель Торо пообещал, что если поклонники соберут 100 тысяч голосов, то он переговорит о проекте с исполнителем роли Хеллбоя Роном Перлманом. Фанаты атаковали твиттер дель Торо, и режиссёр доложил о результатах.

I spoke with Ron Perlman. He's in for the sit down. Will approach Mignola next. Will keep you posted. Very moved by your love of pt I & II — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 19, 2017

Поговорил с Роном Перлманом. Он согласился на деловую встречу. Потом поговорим с Миньолой [автором комикса]. Буду держать вас в курсе. Очень тронут вашей любовью к первым двум фильмам.

Но даже если Майк Миньола поддержит режиссёра, тому предстоит ещё уговорить руководство студий, продюсеров и сценаристов. Остаётся ждать новостей.

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