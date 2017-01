Режиссёр и сценарист Гильермо дель Торо всполошил всех поклонников Хеллбоя. 19 января он опубликовал вот такой пост в своём Twitter.

Informal poll (let's see how many votes we get in 24 hours) Hellboy III

«Неформальное голосование. Посмотрим, сколько голосов наберётся за сутки. Хеллбой 3».

Дель Торо пообещал, что если поклонники соберут 100 тысяч голосов, то он переговорит о проекте с исполнителем роли Хеллбоя Роном Перлманом. Фанаты атаковали твиттер дель Торо, и режиссёр доложил о результатах.

I spoke with Ron Perlman. He's in for the sit down. Will approach Mignola next. Will keep you posted. Very moved by your love of pt I & II

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 19, 2017