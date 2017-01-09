Поклонники Марка Хэмилла любят этого актёра не только за роль Люка Скайуокера, но и за характерную озвучку Джокера в играх и мультфильмах по вселенной DC. Хэмилл настолько вжился в эту роль, что готов озвучивать голосом Джокера всё подряд. Именно так он и поступил, озвучив новогоднее поздравление президента США Дональда Трампа.
Вот сама поздравление:
Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016
С Новым Годом всех, в том числе множество моих противников и тех, кто боролся со мной, но облажались так сильно, что теперь и не знают, что делать. Люблю!
А вот баловство Марка Хэмилла. Получилось весьма убедительно, словно фраза взята из мультфильма или игры.
The Trumpster quote #1#ANewJeersToast https://t.co/qZQEGU18r6
— Mark Hamill (@HamillHimself) January 8, 2017
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