Поклонники Марка Хэмилла любят этого актёра не только за роль Люка Скайуокера, но и за характерную озвучку Джокера в играх и мультфильмах по вселенной DC. Хэмилл настолько вжился в эту роль, что готов озвучивать голосом Джокера всё подряд. Именно так он и поступил, озвучив новогоднее поздравление президента США Дональда Трампа.

Вот сама поздравление:

С Новым Годом всех, в том числе множество моих противников и тех, кто боролся со мной, но облажались так сильно, что теперь и не знают, что делать. Люблю!

А вот баловство Марка Хэмилла. Получилось весьма убедительно, словно фраза взята из мультфильма или игры.

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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