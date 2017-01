Поклонники Марка Хэмилла любят этого актёра не только за роль Люка Скайуокера, но и за характерную озвучку Джокера в играх и мультфильмах по вселенной DC. Хэмилл настолько вжился в эту роль, что готов озвучивать голосом Джокера всё подряд. Именно так он и поступил, озвучив новогоднее поздравление президента США Дональда Трампа.

Вот сама поздравление:

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2016