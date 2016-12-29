Наши коллеги и друзья из «Игромании» подводят свои игровые итоги года. «Игромания» выбрала лучшие игры 2016 года и распределила по нескольким номинациям, а также подготовила свой список ожиданий.

Чтобы подарить праздничное настроение своим читателям, редакция «Игромании» при поддержке LG Electronics подготовила конкурс, в котором может принять участие любой желающий. Суть проста — на сайте пройдёт несколько этапов голосований за разные номинации. Самый первый будет самым продолжительным — с 27 декабря по 2 января. Остальные этапы голосования будут длиться по одному дню. Таким образом читатели определят порядок разблокированных номинаций. И, кстати, участники смогут не только проголосовать за номинации, но и выбрать свою «Игру года».

Но самое главное, что все читатели, проголосовавшие на странице спецпроекта, смогут побороться за ценные призы от LG. Дело в том, что если ваш прогноз окажется верным, то все голоса, поставленные на выигрышную номинацию, автоматически конвертируются в монеты. А чем больше монет, тем выше шанс выиграть!

Первое место: 34-дюймовый монитор LG UltraWide UM68.

Второе место: 29-дюймовый монитор LG UltraWide UM68.

Третье место: 25-дюймовый монитор LG UltraWide 25UM58-P.

За четвёртое, пятое и шестое место: колонки LG NP7860W.

Итоги будут подведены 17 января.