Скоро на экраны выйдет фильм «Викинг» — исторический эпос о временах древней Руси, варягов и князя Владимира. К выходу фильма наши коллеги из «Игромании» объявили конкурс «Сам себе викинг».

С помощью специального конструктора вы сможете превратить свою фотографию в забавный портрет брутальнейшего викинга. Не забудьте поделиться своим творением в соцсетях!

А если у вас получится особенно смешной и обаятельный викинг, вы получите призы. Победитель получит монитор ViewSonic VX2757-mhd. Занявшему второе место вручат реквизит из фильма (сумку, горн и флягу), а за третье полагается рюкзак HP Powerup Backpack со встроенной подзарядкой.

В разработке конкурса принимали участие и сотрудники «Мира фантастики», так что мы гарантируем: он действительно весёлый. Клянёмся Тором!